Proiectul coaliţiei de guvernare, care îi asigură pe foştii preşedinţi cu birou şi automobil permanent, criticat în Parlament: „Îl mulţumiţi pe Timofti că v-a lăsat să faceţi ce aţi vrut”

08.12.2016 14:54

Dezbateri în Parlament pe marginea iniţiativei coaliţiei de guvernare care vrea ca foştii preşedinţi să beneficieze de automobil permanent, iar timp de patru ani - de birou de lucru şi asistent personal.



Documentul a fost criticat de mai mulţi deputaţi care consideră că banii statului sunt cheltuiţi nejustificat. Totodată, opoziţia consideră că facilităţile reprezintă un cadou pentru Nicolae Timofti care, în timpul mandatul său, ar fi fost un preşedinte comod pentru coaliţia de guvernare.



Documentul care este semnat de preşedintele Parlamentului, Andrian Candu, finul oligarhului Plahotniuc, de către deputatul PD Sergiu Sîrbu, precum şi de legislatorii transfugi Ştefan Creangă şi Igor Vremea, a fost discutat astăzi de plenul legislativului. Proiectul urmează să fie supus votului pentru prima lectură spre finele şedinţei de astăzi.



Autorii iniţiativei spun că „experienţa unui fost preşedinte nu trebuie de neglijat” şi că aceste facilităţi „vor asigura o conlucrare eficientă cu un fost preşedinte şi va permite acestuia să se dedice unei activităţi utile societăţii, având experienţa importantă a unui fost şef de stat”.



De cealaltă parte, liderul PCRM, Vladimir Voronin, fost preşedinte în perioada 2001-2009, a declarat că nu simte necesitatea acestor facilităţi. „Sunt nişte aiureli, nu mai este nevoie de nimic. Trebuia să-şi exercite mandatul aşa cum trebuie. Autorii au primit indicaţii să-l mulţumească pe actualul preşedinte că patru ani nu v-a încurcat să faceţi ce aţi vrut. Aţi creat o organizaţie mafiotă. Acum sunteţi obligaţi să-i creaţi aceste facilităţi. În sărăcia asta începeţi cu birourile, automobile. A fost „po vîzovu” maşină, aşa să rămână”, a declarat Voronin.



„RM trebuie să fie o ţară în rând cu lumea. Măcar foştii preşedinţi trebuie să fie respectaţi aşa cum au fost ei. Trebuie să există tradiţie, cultură politică. De unde vrem stimă din partea populaţiei, dacă ne blestemăm unii pe alţii”, a intervenit preşedintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.



„Un an de zile este suficient, dar patru ani… Care a fost motivaţia? Cineva s-a gândit să se apuce de lucru după ce i se termină mandatul? Asistentul va duce geanta şi umbrela”, a întrebat deputatul PL Lilian Carp.



„Până în 2001 erau şi mai multe garanţii sociale. Există o cutumă când foştii preşedinţi se reunesc pentru diverse evenimente obşteşti, consultări chiar şi cu actualii demnitari pentru a împărtăşi experienţa, etc. Practica a demonstrat că se impune necesitatea ca statul să asigure aceste condiţii. Ne plac sau nu ne plac, dar experienţa foştilor preşedinţi ne-ar putea fi utilă pentru viitor” a spus deputatul PD, Sergiu Sîrbu, unul dintre autorii proiectului.



Legislaţia actuală prevede că foştii şefi de stat beneficiază de pensie, asistenţă medicală gratuită, tratament balneo-sanatorial gratuit, automobil la comandă, imunitate diplomatică şi securitate.