Pasha Parfeni i-a adresat un mesaj public Monicăi Babuc după ce a fost exclus de la „Potcoava de Aur”: „Cum vă permiteţi? Sunteţi ministru al Culturii, nu al viziunilor politice!”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 08.12.2016 15:29

Interpretul Pasha Parfeni, care luptă deschis împotriva regimului oligarhic de la guvernare şi care la con­cer­tul dedi­cat Zilei Inde­pen­den­ţei în acest an a ieşit pe scena din Piaţa Marii Adu­nări Naţio­nale îmbră­cat într-un tri­cou cu inscrip­ţia #NuPlaha, i-a adresat un mesaj public ministrei Monica Babuc.



Asta după ce Pasha Parfeni şi Cătălin Josan au fost excluşi de pe lista interpreţilor care urmau să evolueze în cadrul unui concert de anvergură la Chişinău. „Prin presiuni inimaginabile şi persecuţii banditeşti din partea oamenilor apropiaţi actualului regim criminal, eu şi Pasha am fost anunţaţi că nu vom mai participa la ediţia de anul acesta a spectacolului „Potcoava de Aur”. (...) Regimul Plahotniuc este o corabie care se îneacă într-un vârtej ameţitor, întărâtat tocmai de astfel de încercări de intimidare. E şi uşor amuzant că o guvernare mafiotă a ajuns să se teamă de un tricou”, a anunţat Cătălin Josan puţin mai devreme.



Publicăm mai jos scrisoarea lui Pasha Parfeni către ministra Culturii:



Multstimată doamnă Monica Babuc, din start vreau să-mi cer iertare dacă nu sunteţi Dvs persoana responsabilă pentru excluderea mea din concertul „Potcoava de Aur” din 10 decembrie şi dacă mesajul meu vă vizează pe nedrept. În acest caz, Vă rog să mă ajutaţi şi să expediaţi mesajul meu persoanei care E RESPONSABILĂ pentru această decizie.



Sunt absolut conştient de tensiunea relaţiei noastre, eu fiind artist care mi-am exprimat opinia civică anti-oligarhică şi Dvs. – parte a acestui sistem, cârmuind Ministerul Culturii, care mă vizează şi pe mine. Sunt conştient că sunt şi vor mai fi multe ocazii când voi simţi influenţa administraţiei. Şi deocamdată accept această realitate. Ştiu că nu voi lua niciun titlu sau premiu, indiferent de activitatea mea în calitate de artist. Nici nu am nevoie de ele. Şi ştiu că sunt deja exclus din listele concertelor organizate de oficialităţi. Şi m-am împăcat cu acest gând. Nu pretind să fie ignorată antipatia conducerii faţă de acţiunile mele. Aveţi şi voi preferinţele voastre şi îi invitaţi la concertele voastre pe cei care vă plac mai mult. Îi neteziţi pe cap pe cei care s-au purtat frumos. Şi le aduceţi cadouri celor care au fost cuminţi. E şi normal.



Dar cum puteţi să vă permiteţi să dictaţi unui post de televiziune independent să mă excludă din lista LOR de interpreţi? Listă care a fost întocmită în baza unei statistici, a unui rating timp de un an, în baza unei realităţi care arată că piesa mea e pe placul ascultătorilor? Nu vi se pare acest truc mai jos de demnitatea voastră? Să sunaţi, să ameninţaţi şi în aşa fel să mă „pedepsiţi”?!



Ţin mult la piesa „Acasă” şi îmi pare rău că ascultătorii care au votat-o în topuri săptămâni la rând de data aceasta nu vor avea ocazia s-o asculte.

Nu vreau să cred că anume Dvs. sunteţi responsabilă de această decizie. Dar fiind Ministru al Culturii aveţi suficientă valenţă pentru ca să nu permiteţi astfel de acţiuni.



Şi anume Ministrul Culturii trebuie să apere drepturile oamenilor de artă. Să le apere interesele, indiferent de viziuni politice, religioase sau oricare altele. Doar sunteţi Ministrul CULTURII, nu al viziunilor politice şi al cuminţeniei poporului!



În orice caz, vreau să vă informez că acest gest mă face să mă simt flatat. Mă simt onorat de o astfel de reacţie a regimului împotriva căruia lupt. Mulţumesc pentru atenţie!



Între timp, vă las să admiraţi înregistrarea video de la repetiţia mea cu orchestra „Lăutarii” în frunte cu Maestrul Nicolae Botgros pentru concertul din 10 decembrie.