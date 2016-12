VIDEO

Harunjen din... Pădurea Domnească // Mai pe scurt

08.12.2016

MAI PE SCURT, avem procuror general. Pe care îl cheamă Valeriu Zubco-3. A fost Valeriu Zubco-1, cumpărat de Plahotniuc cu 2 mil. de la Urechean, a fost Valeriu Zubco-2, care mai este cunoscut şi ca Corneliu Gurin. Şi acum îl vom avea pentru şapte ani înainte pe Valeriu Zubco-3, care, ca să nu-l confundăm cu vânătorul din Pădurea Domnească, răspunde doar la numele de Eduard Harunjen. Şi care şi-a anunţat drept una din priorităţi lupta cu jurnaliştii. Nu cu corupţii, nu cu bandiţii, da cu jurnaliştii care cică strică bunul nume al procuraturii şi al procurorilor. Ei sunt băieţi tare de treabă, da jurnaliştii îi bârfesc, şi ei, fiind oameni gingaşi, pleacă din procuratură din cauza jurnaliştilor. Uite un aşa „bun venit” de la noul procuror general.



Că este o sculă credincioasă a lui Plahotniuc aproape nici nu trebuie să vă mai spun. Da l-aţi auzit cum cică, „da eu nu vorbesc cu Plahotniuc, voi jurnaliştii îl vedeţi mai des decât mine”. E bun de procuror, dacă minte aşa de senin, e bun. Despre Harunjen a spus-o ieri mai bine decât mine un coleg de-al lui, Ion Diacov. „Plahotniuc îl paşte şi îl verifică demult pe acest Harunjen, a zis Diacov. A avut destul timp să-i testeze fidelitatea.” Şi Diacov a adus mai multe exemple, probabil le-aţi auzit. Unul dintre cele mai elocvente este legat de furtul miliardului. Ştiţi cine a condus ancheta cu furtul miliardului? Nimeni altul decât Eduard Harunjen. Anume lui Mihail Gofman îi furniza toată informaţia pe care o ştim şi noi acum, după ce Gofman ne-a dezvăluit-o. Vă mai amintiţi că încă în anul 2013 a fost creat acel grup secret care monitoriza tâlhăriile din BEM şi din celelalte bănci. Grup, despre care Leancă zicea astă primăvară că nu ştia nimic. La care Eduard Harunjen i-a amintit că da, Leancă, a existat un astfel de grup secret de procurori şi anchetatori şi că tu ştiai de el. Pe care grup îl dirija anume el, Harunjen. Şi anume el, Harunjen, a văzut toată desfăşurarea operaţiei „furtul miliardului”, aceasta s-a desfăşurat sub ochii lui. Dar şi în tăcerea lui profundă. Acum înţelegeţi de ce Plahotniuc l-a făcut anume pe el procuror? Pentru că Harunjen a ştiut să ascundă foarte talentat că Plahotniuc este tâlharul. Şi pentru că de când este procuror interimar Harunjen a stat mereu de pază la secretele lui Plahotniuc. A reacţionat el în vreun fel la dezvăluirile făcute de Gofman despre furtul miliardului? Zero. Dar la cele făcute de Platon? Zero! Acum înţelegeţi de ce acest aşa-zis Consiliu Superior al Procurorilor a votat pentru el?