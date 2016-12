„Majorarea vârstei de pensionare - o încercare a guvernării de a pune pe umerii cetăţenilor propriile greşeli şi crime”; Planul Platformei DA privind o reformă eficientă a sistemului de pensii

DECLARAŢIA Platformei Demnitate şi Adevăr cu privire la inconsistenţa reformei sistemului de pensii

Chişinău, 6 decembrie 2016

Prin majorarea vârstei de pensionare şi a stagiului de cotizare, guvernarea direct responsabilă pentru dezastrul social-economic din ţară încearcă din nou să facă reforme pe contul cetăţenilor, punând pe umerii lor propriile greşeli şi crime. Este declaraţia Platformei Demnitate şi Adevăr cu privire la proiectul de lege aprobat ieri de Guvern, care prevede majorarea vârstei de pensionare până la 62 de ani pentru femei şi până la 65 de ani pentru bărbaţi.„În condiţiile în care speranţa de viaţă în Moldova este foarte joasă, iar calitatea acesteia pentru marea majoritate a pensionarilor este una oribilă, ridicarea semnificativă a censului de pensionare ar trebui să fie ultimul pas în cadrul reformei sistemului de pensii şi doar în situaţia în care celelalte acţiuni nu ar aduce rezultatul scontat. Platforma Demnitate şi Adevăr califică acţiunile guvernării ilegitime drept o încercare de a bifa încă o „reformă” inconsistentă şi îndoielnică de dragul unor pomeni din exterior pentru acoperirea deficitelor şi golurilor provocate de marile hoţii şi delapidări a finanţelor publice”, se spune în declaraţia Platformei DA.Experţii platformei propun o abordare sistemică a acestei chestiuni, astfel încât toate reformele să fie implementate concomitent. Potrivit lor, problema principală a crizei din sistemul de pensii ţine de situaţia catastrofală în economia naţională. În acest sens este nevoie de implementarea unei reforme în economie şi justiţie, prin lichidarea tuturor schemelor criminale de sustragere a banilor din buget şi din întreprinderile de stat, deoffshorizarea economiei; introducerea unor stimulente de ordin fiscal pentru businessul legal; lupta intransigentă cu achitarea salariilor în plic; reforma sistemului judecătoresc, a Procuraturii, CNA şi MAI, astfel încât acestea să fie depolitizate şi cu adevărat independente, lucru care va asigura securitatea antreprenorilor şi va contribui implicit la creşterea semnificativă a investiţiilor şi locurilor de muncă în economia naţională; reforma administraţiei publice centrale şi combaterea reală a corupţiei, în special a celei din domeniul reglementării şi controlului businessului.„De fapt, schimbările sus-menţionate ar însemna eliberarea economiei Republicii Moldova din captivitate, lucru care nu poate fi realizat de regimul mafiot Plahotniuc”, spun reprezentanţii Platformei DA.În ceea ce ţine de reforma sistemului de pensii, Platforma DA consideră că aceasta trebuie realizată în două etape, la prima etapă fiind pensiile fiind majorate până la minimul de existenţă pentru toţi pensionarii cu un cuantum sub această sumă.În acest scop va fi creat un fond social special, ale cărui surse de finanţare vor fi: impozitul special pentru operaţiunile financiare cu firmele-offshore; impozitul pentru lux, introdus pentru anumite imobile şi automobile; taxele speciale pentru mai multe jocuri de noroc; mijloacele financiare obţinute în urma înstrăinării bunurilor demnitarilor şi judecătorilor, precum şi rudelor acestora care nu vor putea proba provenienţa surselor de procurare a bunurilor, etc.Vă propunem mai jos planul integral privind o reformă eficientă a sistemului de pensii propus de Platforma Demnitate şi Adevăr.Regimul Filip-Plahotniuc a aprobat în după-amiaza zilei de 5 decembrie proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative referitoare la reforma sistemului de pensii.Proiectul în chestiune, de o importanţă capitală, care vizează semnificativ aproape 700 de mii de cetăţeni, a fost pregătit în mare grabă, fără consultări publice extinse, inclusiv cu organizaţiile pensionarilor, adică cu cei nemijlocit vizaţi de aşa-numita “reformă”.Guvernarea intenţionează să definitiveze adoptarea legii în regim de urgenţă în ajunul sărbătorilor de iarnă, când societatea este preocupată de probleme existenţiale, deşi documentul de o inconsistenţă crasă a fost criticat de mai mulţi experţi, societatea civilă şi sindicate.Prin majorarea vârstei de pensionare şi stagiului de cotizare, guvernarea direct responsabilă pentru dezastrul social-economic din ţară încearcă din nou să facă reforme pe contul cetăţenilor, punând pe umerii lor propriile greşeli şi crime.În condiţiile în care speranţa de viaţă în Moldova este foarte joasă, iar calitatea acesteia pentru marea majoritate a pensionarilor este una oribilă, ridicarea semnificativă a cenzului de pensionare ar trebui să fie ultimul pas în cadrul reformei sistemului de pensii şi doar în situaţia în care celelalte acţiuni nu ar aduce rezultatul scontat.Din proiectul nominalizat nu sunt clare sursele de finanţare a aşa-zisei reforme cel puţin la prima etapă. Se promite că începând cu anul 2017 cei care au ieşit la pensie în perioada 2001-2008 vor beneficia de o pensie majorată până la 35%, iar persoanele care vor ieşi la pensie anul viitor vor primi un cuantum dublu faţă de cel prevăzut de actualul sistem. Calculele noastre relevă că pentru realizarea acestor promisiuni e nevoie suplimentar de minimum 500 mil. de lei. Asta în condiţiile unui deficit acut al Bugetului Asigurărilor Sociale, în care transferurile din Bugetul de Stat pentru anul viitor se planifică în sumă de aproape 5,5 mld. de lei, cifră similară cu anul 2016. Introducerea contribuţiilor sociale obligatorii pentru fermierii-individuali, ţinând cont de starea lucrurilor în agricultură şi continuarea exodului masiv din zonele rurale, nu poate aduce mijloace financiare suficiente pentru acoperirea falselor promisiuni ale guvernării oligarhice şi antipopulare.În aceste condiţii, Platforma Demnitate şi Adevăr propune o abordare sistemică a acestei chestiuni, astfel încât toate reformele să fie implementate concomitent, după o analiză profundă a situaţiei create.Problema principală a crizei din sistemul de pensii ţine de situaţia catastrofală în economia naţională. Contribuţiile de asigurări sociale depind de numărul de locuri şi mărimea salariilor oficiale. Având în vedere plecarea masivă a oamenilor din ţară şi existenţa unui segment imens al economiei tenebre, sistemul de asigurări sociale a ajuns în situaţia în care unui pensionar îi revine doar un singur contribuabil al plăţilor sociale, pe când norma minimă care asigură sustenabilitatea la limită a sistemului social, este de trei angajaţi per pensionar.Este imperios necesar ca, într-un timp foarte scurt, să fie majorat numărul de locuri de muncă ce ar conduce implicit la creşterea salariilor şi, cel mai important, ca marea majoritate a veniturilor salariale să fie scoase din umbră. La realizarea acestei sarcini se impun următoarele acţiuni:1. Lichidarea tuturor schemelor criminale de sustragere a banilor din buget şi din întreprinderile de stat;2. Deoffshorizarea economiei;3. Introducerea unor stimulente de ordin fiscal pentru businessul legal;4. Lupta intransigentă cu achitarea salariilor în plic;5. Reforma sistemului judecătoresc, a Procuraturii, CNA şi MAI, astfel încât acestea să fie depolitizate şi cu adevărat independente, lucru care va asigura securitatea antreprenorilor şi va contribui implicit la creşterea semnificativă a investiţiilor şi locurilor de muncă în economia naţională.6. Reforma administraţiei publice centrale şi combaterea reală a corupţiei, în special a celei din domeniul reglementării şi controlului businessului.De fapt, schimbările sus-menţionate ar însemna eliberarea economiei Republicii Moldova din captivitate, lucru care nu poate fi realizat de regimul mafiot Plahotniuc.Platforma Demnitate şi Adevăr consideră că reformarea eficientă a sistemului în cauză poate fi realizată în două etape.Prima etapă va fi realizată in maximum doi ani şi va cuprinde:1. Majorarea, întru respectarea prevederilor art. 47 din Constituţie, pensiei până la minimul de existenţă pentru toţi pensionarii cu un cuantum sub această sumă. În acest scop va fi creat un fond social special, ale cărui surse de finanţare vor fi:a) impozitul special pentru operaţiunile financiare cu firmele-offshore;b) impozitul pentru lux, introdus pentru anumite imobile şi automobile;c) taxele speciale pentru mai multe jocuri de noroc;d) mijloacele financiare obţinute în urma înstrăinării bunurilor demnitarilor şi judecătorilor, precum şi rudelor acestora care nu vor putea proba provenienţa surselor de procurare a bunurilor;e) alte surse.2. Unificarea formulei de calculare a pensiei. Lichidarea pensiilor speciale pentru anumite categorii de cetăţeni.3. Suspendarea indexării pensiilor, care depăşesc 4 salarii medii pe economie;4. Introducerea contribuţiilor de asigurări sociale obligatorii pentru toate persoanele care sunt angajate sau îşi desfăşoară activitatea economică;5. Crearea mediului favorabil sub toate aspectele pentru dezvoltarea fondurilor nestatale de pensii.1. Majorarea pensiilor celor care au ieşit la pensie în perioada 2001-2018 prin indexarea venitului lunar asigurat, ţinând cont de majorarea pensiei, efectuată în primii doi ani.2. Aplicarea formulei cu indexarea venitului lunar pentru perioada 2001-2018 pentru toţi cei care vor ieşi la pensie începând cu anul 2019.3. Oferirea dreptului contribuabililor să redirecţioneze o parte din contribuţiile de asigurări sociale (până la 9%) în fondurile nestatale de pensii.Platforma Demnitate şi Adevăr califică acţiunile guvernării ilegitime drept o încercare de a bifa încă o „reformă” inconsistentă şi îndoielnică de dragul unor pomeni din exterior pentru acoperirea deficitelor şi golurilor provocate de marile hoţii şi delapidări a finanţelor publice.O adevărată reformă a societăţii, inclusiv a sistemului de pensii, poate şi va avea loc doar după debarcarea regimului odios şi incapabil care a capturat ţara.