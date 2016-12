INTEGRITATE // Demis recent dintr-o instituţie publică pentru „încălcări grave”, a ajuns consilier „personal” al premierului Filip

Fostul director general al Administraţiei de Stat a Drumurilor (ASD), Gheorghe Curmei, demis în martie 2016 de către ministrul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor pentru „încălcări grave”, poate fi găsit astăzi într-un birou al consilierilor prim-ministrului Pavel Filip, responsabil tot de problema infrastructurii drumurilor, scrie Ziarul Naţional Ce-i drept, Gheorghe Curmei a spus de la celălalt capăt al firului de la telefonul guvernamental că numirea sa în funcţie „mai durează”. Întrebat ce calitate are acum dânsul în Guvern, Curmei a zis că e „consilier propriu” al premierului. Acesta nu a vrut să spună dacă este salarizat din bani publici până la numirea în funcţie sau din buzunarul lui Pavel Filip: „Adresaţi un demers oficial la Guvern şi o să aflaţi”.Gheorghe Curmei nu a vrut să răspundă nici la întrebarea dacă tergiversarea oficializării numirii sale în noua funcţie are vreo legătură cu procesul de judecată în care este implicat. Acesta a acţionat în instanţă ordinul prin care a fost demis şi a pierdut, în iulie curent, procesul la Judecătoria Buiucani. Ziarul Naţional mai scrie că fostul şef al ASD a făcut recurs la Curtea de Apel şi afirmă că reprezentanţii Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor „fac tot posibilul” ca să amâne şedinţele de judecată, iar de la 25 octombrie curent nu a mai avut loc niciuna. Curmei spune că a fost demis „ilegal” din funcţie pentru „şapte-opt încălcări grave”, iar partenerii de dezvoltare ar fi declarat că unele dintre acestea ar fi „motive politice”.Menţionăm că, în luna mai 2014, Curtea de Conturi a descoperit mai multe nereguli admise de Administraţia de Stat a Drumurilor la reparaţia mai multor segmente de drum din R. Moldova, printre care licitaţii organizate netransparent, lucrări efectuate cu abateri de la prevederile contractuale, fără a fi sancţionate de ASD, acordarea unor contracte pentru firme afiliate membrilor Partidului Democrat etc.Deşi raportul de audit al Curţii de Conturi viza administraţia anterioară a ASD, Gheorghe Curmei, care preluase funcţia după ce lucrase în aceeaşi instituţie, a apărat activitatea predecesorului său, Vitalie Panurco.„Noi am prezentat în şedinţă (la Curtea de Conturi – n.r.) comentariile noastre. Unele au fost acceptate, însă cele mai multe – nu. Acum pregătim un raport pe marginea concluziilor inspectorilor Curţii de Conturi şi îl vom face public. Noi considerăm că cele mai multe afirmaţii ale lor sunt tendenţioase”, a comentat atunci Gheorghe Curmei, pentru Moldova Curată, neregulile depistate de Curtea de Conturi.