Igor Dodon are un principiu şi îl aplică „în unele cazuri”

Preşedintele ales, Igor Dodon, a declarat că şi el a avut motive de nemulţumire când a pierdut alegerile în trecut, dar că nu s-a comportat aşa ca Maia Sandu, care nu-l recunoaşte drept învingător şi-i blochează învestirea prin procese nesfârşite. Dar testul cu Politigraful arată că Dodon le cere oponenţilor să respecte un principiu pe care el l-a cam încălcat, atunci când a fost în locul lor.



„În 7 ani, am avut 11 campanii electorale. Am avut motive să fiu nemulţumit. S-a luat decizia, a fost respectată, am recunoscut-o, în unele cazuri, am felicitat oponenţii şi am mers mai departe”, a declarat Dodon la o conferinţă de presă, astăzi.



El nu a spus când anume şi-a recunoscut înfrângerea şi şi-a felicitat oponenţii după alegeri. În câteva din cazurile recente a procedat, însă, cu totul altfel.



La alegerile locale din vara lui 2015, candidata Partidului Socialiştilor la primăria Chişinăului, Zinaida Greceanîi, pierdea în turul doi de scrutin în faţa liberalului Dorin Chirtoacă. „Râia liberală care acum se bucură, se bucură prea devreme. De aceea, stimaţi chişinăuieni, vă promit că vom lupta pentru votul care ni l-aţi acordat”, declara atunci Igor Dodon, în calitate de lider al PSRM.







În 2014, după alegerile parlamentare la care socialiştii obţinuseră cel mai mare număr de mandate, dar nu destule ca să formeze guvernul, Dodon declara: „Vom fi în opoziţie? O să vedeţi ce opoziţie o să aveţi, euro-unioniştilor, pentru că aţi fraudat alegerile”.



Iar în 2011, când candidase la funcţia de primar al Chişinăului din partea Partidului Comuniştilor, dar pierduse la mustaţă alegerile în faţa lui Chirtoacă, Dodon spunea: „Nu recunoaştem înfrângerea în turul doi al scrutinului electoral, cu atât mai mult că diferenţa este doar de 1% şi cu atât mai mult că au fost înregistrate multiple cazuri de fraudare”.



Testul cu Politigraful arată, aşadar, că Igor Dodon le cere astăzi oponenţilor să respecte un principiu pe care el l-a încălcat în trecut, chiar dacă numai „în unele cazuri”.