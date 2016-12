Dodon se plânge că forţele antioligarhice îl împiedică să lupte cu regimul; Liderii PPDA: „Poveste scrisă la GBC, vorbeşte doar ce-i permite Plahotniuc”

Sursa: jurnal.md Foto: unimedia.info 06.12.2016 14:41

După ce a luat apă în gură şi nu şi-a exprimat public poziţia nici faţă de represiunile politice tot mai numeroase şi mai evidente, nici faţă de majorarea vârstei de pensionare, Igor Dodon a decis să iasă astăzi la rampă. Acesta a acuzat forţele antioligarhice că tergiversează numirea sa în funcţie şi că din acest motiv nu poate lupta cu ilegalităţile regimului.



Ca de fiecare dată, Dodon a evitat să pronunţe numele oligarhului Vladimir Plahotniuc, care stă în fruntea acestui regim, dar nu s-a ferit să-i acuze direct pe Andrei Năstase şi pe Maia Sandu că din cauza lor mandatul său încă nu a fost confirmat. Or, Curtea Constituţională nu poate valida sau invalida rezultatele alegerilor prezidenţiale până la soluţionarea în instanţă a tuturor contestaţiilor depuse. În această situaţie, Dodon dă vina pe liderii frontului antioligarhic că nu poate intra în drepturi. De menţionat că un dosar important se derulează în baza contestaţiilor din diasporă, unde votul a fost obstrucţionat din cauza epuizării buletinelor de vot, dosar care nu are nicio legătură cu forţele antioligarhice, în situaţia în care reprezentanţii diasporei au rugat să nu existe implicare politică în acest caz.



În cadrul unei conferinţe de presă, Igor Dodon a spus că dacă ar fi fost validat mandatul său, atunci, în calitate de preşedinte, nu ar promulga legea care prevede majorarea vârstei de pensionare, nu ar permite deschiderea unui oficiu NATO la Chişinău şi nu ar numi niciunul dintre cei şase candidaţi în funcţia de procuror general. În situaţia în care nu este încă preşedinte, Dodon s-a spălat pe mâini, deoarece... nu avem... ştiţi, nu ştiu ce nu avem… dar era bine să avem.



Ieşirea lui Dodon este calificată de liderii PPDA drept un nou tertip marca GBC. „Prin minciunile sale, Dodon încearcă să-şi mascheze lipsa de acţiuni şi să se spele de responsabilitate pentru tot ce face acum Plahotniuc. De la Dodon am auzit doar o poveste scrisă, indiscutabil, nu în oficiul Partidului Socialiştilor, despre cum Năstase şi Sandu îi încurcă să lupte cu regimul. Numai reproşuri în adresa lor, niciun cuvânt despre dosarele politice împotriva lui Usatîi, Grincu, Ursachi şi Rudenco şi nicio pretenţie la Plahotniuc”, afirmă vicepreşedintele Platformei Demnitate şi Adevăr, Alexandru Slusari.



La rândul său, liderul PPDA, Andrei Năstase, a comentat acuzaţiile lui Dodon în felul următor: „Favoritul lui Plahotniuc în scrutinul din aceasta toamnă încă se află în campanie electorală. După minciunile elaborate şi tirajate de instituţiile coordonatorului despre impedimentele lui Ali Baba şi cei 30.000 de sirieni, a venit rândul unei noi avalanşe de inepţii la adresa adevăratei opoziţii antioligarhice şi diasporei, cărora li ce cere socoteală pentru neputinţele coordonate ale înfuriatului. Preţul trocului în cazul preşedintelui (Timofti) îl cunoaştem deja. Poate ne spune Dodon cât au costat Florile din acest an, dar şi preţul următorului procuror general.”



Şi Liviu Vovc, unul dintre cei mai activi membri ai Platformei Demnitate şi Adevăr, afirmă că ieşirea lui Dodon este coordonată cu oligarhul Plahotniuc.



„De câte ori Dodon, în discursul de azi, a spus numele celui care ţine in captivitate statul? Eu am auzit doar guvernare, sistem. Dacă în campanie „şeful” i-a dat voie să îl mai atace, acum a pus veto pe această temă. În schimb, atacă, ca de obicei, opoziţia şi promovează doar idei populiste. Spune despre procurorul general, dar uită să spună de represaliile asupra partenerilor lui din alegeri şi să le ia apărarea. Rămâne a fi docil stăpânului şi promovează doar temele care i se permit”, a declarat Liviu Vovc.