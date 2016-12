Primarul de Orhei, Ilan Shor, declară venituri modeste şi datorii enorme // DOC

Primarul oraşului Orhei, Ilan Shor, a declarat venituri modeste pentru 2015, potrivit declaraţiei care a fost făcută publică abia la sfârşitul lui 2016.Shor declară că în funcţia de primar a obţinut un venit de peste 32 de mii de lei. Mai mult, în funcţia de director al Dufremol SRL, acesta a obţinut un salariu de peste 99 de mii de lei.Totodată, în declaraţia de avere se arată că soţia sa, interpreta Jasmin, a câştigat cinci milioane de ruble, adică aproape 1,5 milioane de lei.Acesta a declarat că deţine trei apartamente, o casă şi un garaj. Casa, cu o suprafaţă de 200 de metri pătraţi, are o valoare cadastrală de patru milioane de lei. Shor mai are şi un teren intravilan cu o suprafaţă 0,067 hectare în valoare de peste 640.000 de lei.Ilan Şor a declarat şi trei automobile. Cea mai scumpă maşină este cea de model Bentley Continental de 2,6 milioane de lei.De asemenea, Ilan Shor declară că are contractate două credite în euro şi lei, cu rata dobânzii 0%. Totodată, mai are un credit în valoare de 349.200 de euro. În 2015, primarul acesta a mai împrumutat 18 milioane de lei.