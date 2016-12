Fost ambasador UE la Chişinău: „Ne putem aştepta la modificarea Codului Electoral în interesele lui Plahotniuc; Se urmăreşte aducerea în Parlament a anumitor oameni”

Trecerea la un sistem electoral mixt este în interesul oligarhului Vladimir Plahotniuc şi ne putem aştepta la modificarea Codului Electoral în curând. De această părere este şi fostul ambasador al Uniunii Europene la Chişinău, Kalman Mizsei, care spune că partenerii internaţionali trebuie să fie extrem de vigilenţi pentru a nu permite suprimarea democraţiei în RM.„Cel mai probabil, trebuie să ne aşteptăm la o nouă modificare a Codului Electoral în interesele domnului Plahotniuc, ceea ce nu este bine şi nu este democratic. Toţi trebuie să dăm dovadă de principialitate. Actualul sistem electoral este garantul democraţiei. Acest sistem vor să-l modifice ca să aducă în Parlament anumiţi oameni. Şi aici partenerii internaţionali trebuie să fie foarte atenţi”, susţine fostul şef al Delegaţiei UE la Chişinău.Kalman Mizsei a mai declarat, într-un interviu la Radio Europa Liberă , că justiţia este în continuare foarte selectivă, iar procurorii şi judecătorii sunt sub control politic şi oligarhic.„Eu nu văd lupta cu corupţia. Eu văd exemple de comportament extrem de selectiv în justiţie. Grigore Petrenco a stat jumătate de an la închisoare din nişte motive foarte neclare. Procesul în cazul lui Filat a fost închis şi acelaşi lucru se întâmplă acum şi în cazul Platon. Toate acestea vorbesc despre faptul că justiţia este selectivă, nu este corectă. Sper că partenerii occidentali vor insista pe inadmisibilitatea unei asemenea abordări. Cel mai mare eşec este că Procuratura şi judecătorii sunt în continuare sub influenţa puternică a politicienilor şi oligarhilor. Astăzi situaţia este mai simplă, dar nu mai bună, pentru că astăzi există un singur oligarh puternic”, susţine fostul oficial european.Întrebat despre jaful din sistemul bancar, Kalman Mizsei a punctat: „Nu pot să spun cine a furat miliardul, nu ştiu asta, dar, indiscutabil, ancheta nu a făcut totul ca să-i găsească pe adevăraţii vinovaţi. Şi oamenilor care stau la închisoare, despre care am zis mai sus, trebuie să le fie asigurat dreptul la o justiţie corectă”.În altă ordine de idei, fostul ambasador al Uniunii Europene a declarat că protestele care au avut loc în RM, precum şi campania prezidenţială, au arătat că societatea tinde spre valorile europene, dar şi că la Chişinău „există forţe politice care pot să apere aceste valori”.