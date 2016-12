Corporaţia „Sovietul Suprem”: O treime din aşa-numiţii deputaţi de la Tiraspol conduc afaceri în paralel cu funcţia publică şi sunt legaţi de imperiul oligarhic „Sheriff”

O treime din deputaţii aşa-zisului Soviet Suprem de la Tiraspol derulează şi conduc afaceri în paralel cu funcţia publică, scrie RISE Moldova . Fie că ocupă fotolii de directori, consilieri sau prezentatori TV, majoritatea funcţionarilor sunt conectaţi la Holdingul „Sheriff” – imperiul de business fondat de oligarhii Victor Guşan şi Ilia Kazmalî.Holdingul „Sheriff” funcţionează ca un stat în interiorul altui stat, fiind activ pe toate segmentele economiei – de la comerţul cu produse alimentare, automobile, carburanţi, medicamente, producerea şi exportul alcoolului la servicii hoteliere, telefonie fixă şi mobilă, internet, bănci şi asigurări, sport şi presă. De-a lungul anilor, cei mai importanţi politicieni din nerecunoscuta Republică Moldovenească Nistreană (RMN) au apucat să lucreze în cadrul acestei corporaţii, despre proporţiile căreia RISE Moldova a scris în ancheta „Republica Sheriff” . Unii funcţionari s-au rupt, ulterior, de holding, dar majoritatea dintre ei aşa şi au rămas în solda lui Guşan şi Kazmalî, fără să renunţe la fotoliile de deputat.Dmitri Oghirciuk este deputat şi directorul general al „Sheriff” SRL. În plus, conduce cinci companii fondate de oligarhul Guşan, dintre care două au fost fondate împreună cu offshore-urile cipriote Lawanda Limited LLC şi Edemona Limited LLC.De un loc în aşa-zisul parlament de la Tiraspol se bucură şi fiul lui Victor Guşan – Evghenii. Acesta a fondat în regiune patru companii. Una dintre ele, „Universal Trade” SRL, este administrată de Porfiri Şkilniuk, un alt ales al poporului. Pe lângă funcţia de director de firmă, deputatul mai deţine şi fotoliul de prim-vicedirector general al „Sheriff” SRL.Iacov Galac este director general adjunct al filialei „Sheriff” din r. Râbniţa. Cot la cot cu el lucrează Valentin Matveiciuk, directorul regional al filialei.Colegul lor de legislativ, Aleksandr Martînov, a lucrat în calitate de şef al departamentului economic al Clubul Sportiv „Sheriff” (din care face parte şi clubul de fotbal „Sheriff Tiraspol”). Ulterior, acesta a fost catapultat în fotoliul de director economic al societăţii pe acţiuni de tip închis „Tiraspolskii Hlebokombinat” (trad. din rusă – Combinatul de Panificaţie din Tiraspol – n.r.).Urmează operatorul de telefonie „Interdnestrkom”, o altă companie partea a Holdingului „Sheriff”. În fruntea departamentului serviciu clienţi stă Oleg Petric, şi el ales al poporului.Fost director şi actualul director adjunct al departamentului de cadre şi probleme sociale de la compania „Sheriff” este deputata Ilona Tiureaeva. Sub acelaşi acoperiş, doar că în fotoliul de director al departamentului juridic, munceşte şi Aleksandr Şcerba, coleg cu Tiureaeva în aşa-zisul Soviet Suprem.Şi întreprinderea „Tirotex”, cel mai mare producător de textile din regiune, se află sub umbrela „Sheriff” şi este condusă tot de un deputat – Andrei Mejinschii. Alesul poporului din stânga Nistrului este fratele lui Valentin Mejinschii, ex-ministrul de Interne al Republicii Moldova şi fost administrator al „Argus-S”, agenţia de pază conectată la oligarhul moldovean Vladimir Plahotniuc.Parte a holdingului celor doi oligrahi este şi „Tirotext-Energo”, companie care se numără printre cei mai mari producători de energie electrică din regiune. Aceasta îl are ca şef pe Vadim Leviţchii, şi el deputat, evident.Din rândul partenerilor „Sheriff” face parte şi „Agroprombank”, cea mai mare bancă privată din RMN. Deloc surprinzător, şi aici director este un ales al poporului – Veaceslav Tidva. Acelaşi scenariu se repetă şi în cazul renumitei fabrici de vinuri şi coniac „KVINT”, unde deputatul Oleg Baev ocupă funcţia de director general. În paralel, Baev a participat recent şi la fondarea firmei „Elit-trade” SRL.În slujba alegătorilor şi a „Sheriff”-ului simultan se află şi Ilia Vasiliev. Acesta este fondatorul „Tiroil”, companie care a achiziţionat 100% din acţiunile „Metan-avto” şi care completează rândurile partenerilor holdingului.Vasiliev a fondat şi „Tiroil-Trade”, firmă care a primit, de la Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică din Chişinău, licenţa pentru furnizarea produselor petroliere pe întreg teritoriul Republicii Moldova.Combinarea politicului şi businessului în stânga Nistrului nu se limitează doar la fotolii şi salarii. Potrivit datelor comitetului de investigaţii al RMN pe 2015, actualul deputat Oleg Vasilatii, fost director al aşa-zisei Administraţii de Stat a Tiraspolului şi Dnestrovskului, se afla în vizorul anchetatorilor din regiune încă din 2010. El era bănuit de subevaluarea preţului de piaţă a unui obiect scos la privatizare contra a doar unei ruble transnistrene (circa 2 MDL – n.r.). Este vorba despre complexul comercial al întreprinderii municipale „Casa de Comerţ Minsk”, situat în centrul or. Tiraspol. Firma care a scos din buzunar rubla pentru achiziţionarea acestui obiect este „Sheriff” SRL.Vasilatii a refuzat să se pronunţe pe marginea acestui caz, menţionând doar faptul că dosarul penal a fost închis. Informaţia e confirmată şi de datele obţinute de RISE Moldova de la comitetul de investigaţii din RMN. Acestea arată faptul că acum niciun deputat din stânga Nistrului nu este vizat în vreo cauză penală.În prezent, deputatul Vasilatii este prezentatorul emisiunii „Scurt şi clar” difuzată la TSV, postul de televiziune transnistrean fondat de aceiaşi oligarhi Kazmalî şi Guşan.Colegul de platou al lui Vasilatii, tot în calitate de prezentator, doar că în zile diferite, este un alt deputat – Andrei Safonov. Acesta mai este cunoscut ca blogger şi critic vehement al actualului lider de la Tiraspol.Printre membrii aşa-numitului Soviet Suprem al RMN sunt şi oameni de afaceri care, oficial, nu au legături cu Holdingul „Sheriff”. Unul dintre ei este deputatul Igor Iarîci, fondator a cinci companii. Totodată, acesta deţine şi funcţia de director general al „Grigoriopolskii KPH” (trad. din rusă – Combinatul de Produse de Panificaţie din Grigoriopol – n.r.).Următorii în listă sunt „aleşii” Oleg Petric şi Valerii Babcineţkii, ambii având câte o firmă la activ. Membrii partidului „Obnovlenie” – Vadim Lipskii, Igor Buga şi Serghei Pisarenko, deţin câte două companii. Pisarenko mai figurează şi în calitate de director general la trei firme.