Mesajul de Revelion al lui Igor Dodon // VIDEO

31.12.2016 23:28

Preşedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a adresat un mesaj de felicitare cetăţenilor cu ocazia sărbătorilor de iarnă.



„Iată că lăsăm în urmă încă un an din viaţa noastră. Aşa cum a fost el, cu bune şi cu rele, cu urcuşuri şi coborâşuri, cu pierdere şi izbândă, acest an îl vom păstra în memorie. El face parte din istoria ţării, din biografia fiecăruia dintre noi”, afirmă Dodon.



„2016 a fost un an când cetăţenii şi-au redobândit dreptul fundamental de a-şi alege direct conducătorul ţării. E şi aceasta o realizare politică importantă, deoarece a apropiat preşedinţia de popor. Votul direct a făcut această funcţie mai legitimă şi mai responsabilă”, a adăugat şeful statului.



„Sper foarte mult că anul care vine, 2017, va fi pentru întregul nostru popor un an al păcii şi al bunăstării. Suntem cu toţii cetăţenii aceleiaşi ţări – Moldova. Viaţa fiecăruia dintre noi în noul an se va schimba spre bine dacă ne vom iubi ţara natală, dacă ne vom respecta reciproc, dacă vom avea grijă de oamenii dragi şi apropiaţi. Eu vă doresc un An Nou fericit, în care destinul să ne favorizeze ţara, iar efortul nostru comun să ne aducă belşug. La Mulţi Ani!”, conchide Igor Dodon.