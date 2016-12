Vasile Năstase: Sculele lui Plahotniuc încearcă să corupă membrii Platformei DA din teritoriu; Haimanalele le propun maşini la scară şi salarii de 10 mii de lei

Sculele lui Plahotniuc, sub pretextul constituirii unui nou partid, umblă prin teritoriu încercând să corupă liderii locali ai Platformei Demnitate şi Adevăr. Declaraţiile aparţin membrului Platformei DA, Vasile Năstase.„Haimanalele le propun maşină la scară, salariu de 10 mii de lei, benzină şi motorină cât doresc, doar să se lepede de idealurile Platformei. Hârburile şi iacubovii cumpăraţi cu 30 de arginţi de Coordonator inventează fel de fel de minciuni şi vând gogoaşe coapte la bodega Nobil”, scrie jurnalistul pe pagina sa de facebook.Vasile Năstase promite că după sărbătorile de iarnă va veni cu mai multe detalii şi cu probe concludente în aceste cazuri de corupţie.„Ceea ce nu înţeleg precupeţii lui Plahotniuc e că aceste tentative de corupere nu au niciun efect, fără credibilitatea Platformei, fără idealurile ei protestatare, orice traseist nu costă o ceapă degerat”, a conchis membrul Platformei DA.De asemenea, şi liderul PPDA, Andrei Năstase, consideră că 2017 va fi un an complicat, întrucât păpuşarul Plahotniuc, prin sculele din justiţia totalmente discreditată, va încerca să corupă oamenii, să-i intimideze, dar şi să închidă sursele de informare.„Va fi un an complicat, dar şi plin de speranţe. Pe de o parte, Plahotniuc va încerca, prin sculele din justiţia totalmente discreditată, să ne intimideze, să ne lase în întuneric, să ne închidă sursele de informare, să ne corupă oamenii, pe de altă parte, sper că va exista o rezistenţă populară fără precedent, care într-o zi va pune pe fugă această gaşcă de bandiţi care ne-au îngenuncheat ţara!”, a declarat preşedintele Platformei DA într-un interviu.