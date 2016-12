VIDEO

Prima iniţiativă legislativă a lui Igor Dodon în funcţia de preşedinte, criticată; Analişti: „Are caracter electoral şi nu va avea niciun efect”

Prima iniţiativă legislativă a lui Igor Dodon în funcţia de preşedinte, întâmpinată cu critici din partea reprezentanţilor coaliţiei de guvernare. Noul şef al statului a expediat Parlamentului un proiect în care cere abrogarea legii care pune miliardul furat pe umerii cetăţenilor. În replică, premierul Pavel Filip califică propunerea drept una populistă şi spune că această lege este un act juridic consumat.



Într-un comunicat de presă al Preşedinţiei se arată că Igor Dodon a semnat iniţiativa după ce a convocat o şedinţă de lucru în privinţa situaţiei din sectorul financiar-bancar. El cere legislativului să examineze proiectul în regim prioritar, asta chiar dacă deputaţii se vor întruni în prima şedinţă din sesiunea de primăvară-vară abia în luna februarie 2017.



Unii analişti politici spun că gestul lui Igor Dodon are caracter electoral şi nu va avea niciun efect. „Acest gest al lui Igor Dodon arată ca un element de campanie electorală parlamentară, un element populist, steril, dar aşa la noi sunt campaniile electorale, aşa-s politicienii noştri din momentul când legea a intrat în vigoare, preşedintele nu poate face nimic, el poate veni cu o altă iniţiativă legislativă, dar dacă preşedintele nu are majoritate în parlament, el poate scrie în fiecare zi câte zece şi nu va fi niciun efect, niciun fel de finalitate nu va avea, el se va bate cu pumnul în piept că el a vrut, dar oligarhii din parlament nu i-au permis”, a declarat analistul politic Oazu Nantoi.



Proiectul de lege al lui Igor Dodon vine după ce, săptămâna trecută, membrii Partidului Platforma Demnitate şi Adevăr i-au adresat o listă de solicitări, printre care figurează şi anularea legii care pune miliardul furat pe umerii cetăţenilor. Totuşi, reprezentanţii formaţiunii spun că aşteaptă acţiuni ferme din partea şefului statului, care ar demonstra faptul că la mijloc nu este doar un simplu joc.



„Cred că trebuie să convoace cu prima ocazie aşa-numita majoritate parlamentară şi să pună întrebarea foarte tranşant că asta este voinţa poporului, să nu se gândească că dacă a înaintat această iniţiativă cu asta s-a spălat pe mâini. Noi vom fi foarte exigenţi şi nu vom permite acest lucru. Această iniţiativă trebuie promovată cu insistenţă, cu toate pârghiile posibile legale şi este important că în cel mai scurt timp această lege să fie anulată”, a menţionat vicepreşedintele PPDA, Alexandru Slusari.



Reprezentanţii Partidului Platforma Demnitate şi Adevăr îl îndeamnă pe Dodon să nu se rezume la această iniţiativă şi au venit cu câteva sugestii care ar putea elibera contribuabilii de această povară.



„Noi nu o dată am spus cum poate fi soluţionată problema; suspendarea garanţiilor de stat din partea guvernelor Leancă şi Gaburici şi tragerea la răspundere a celor care au elaborat acest proiect de lege, scoaterea datoriei extrabilanţ de la BNM, doi ani ne ocupăm intensiv cu recuperarea banilor, dacă mai rămâne după asta ceva nerecuperat, atunci revenim la problema adoptării sau neadoptării a astfel de legi”, a adăugat Alexandru Slusari.



Referindu-se la această iniţiativă, premierul Pavel Filip a spus că Igor Dodon a păşit cu stângul în funcţia de preşedinte. Filip i-a amintit noului şef al statului că există câteva sesizări la acest subiect care au fost respinse de Curtea Constituţională. Amintim că, la finele lunii septembrie, Cabinetul de miniştri şi-a asumat răspunderea pentru proiectul care transformă cele peste 13 miliarde de lei oferite pentru salvarea băncilor falimentare în datorie publică. Suma trebuie restituită în următorii 25 de ani.