Ponegrirea lui Usatîi vine de la site-urile „bancherului negru” Gorbunţov

Renato Usatîi este atacat de două persoane, despre care se vorbeşte ca au o reputaţie dubioasă. Pe unul îl cheamă Vladimir Plahotniuc, iar pe altul Gherman Gorbunţov. Unul – miliardar din cea mai săracă ţară din Europa, scrie glasul.md. Altul fostul miliardar, alias „bancherul negru”. Plahotniuc în Moldova are multe posturi de televiziune, iar Gorbunţov are două site-uri (în Moldova şi Rusia), unul dintre care scrie de mult „ştiri” despre Usatîi, care seamănă mai mult la o comedie.În ceea ce ţine de titlurile ştirilor – unul mai amuzant, ca altul. „Îl va extrăda Rusia pe Hatico”, „Renato Usatîi foloseşte experienţa grupării „Solnţevskaia” pentru organizarea „Maidanului” ş.a.m.d. Nici în una din media din Rusia nu scrie aşa ceva despre omul, care trăieşte acolo de mai mulţi ani la rînd.N-au fost asemenea ştiri şi în Moldova, pînă cînd Reanto Usatîi n-a devenit politician de opoziţie. Site-urile lui Gherman Gorbunţov – Crimerussia şi Crimemoldova. Primul, în timp ce a fugit din Rusia, l-a înregistrat pe numele avocatului său Vadim Vedenin. Al doilea a apărut, cînd Gorbunţov a fugit din Moldova, unde pe numele lui sunt pornite cinci dosare penale, inclusiv în baza tentativei de omor împotriva lui Usatîi. Cine a împuşcat în Gorbunţov? La întrebarea dată va răspunde ancheta – engleză, şi nu moldovenească. Ancheta respectivă este pornită încă din anul 2012. De atunci Renato Usatîi a vizitat Uniunea Europeană de mai multe ori şi liber se deplasa în Europa, deoarece Scotland Yard nu-l consideră de bănuit.Însă, cînd Usatîi a devenit politician de opoziţie, procuratura din Moldova îndată a întemeiat un dosar penal în baza presupunerii lui Gorbunţov, că Renato Usatîi ar fi comanditarul tentativei de omor împotriva „bancherului”. Cu un an înainte „bancherul negru” a declarat contrariul, însă în 2016, el brusc şi-a schimbat declaraţiile, iar organele de urmărire penală îndată l-au dat pe Usatîi în căutare. Totul s-a produs într-un moment convenabil autorităţilor din Moldova – în ajunul alegerilor prezidenţiale. De atunci Renato Usatîi este atacat pe două fronturi.Dintr-o parte, aşa numite, ancheta şi judecătoria, care funcţionează într-un stat capturat, iar pe de altă parte – presa lui Plahotniuc şi a lui Gorbunţov. Ambii au devenit parteneri pe fundalul urii, pe care ei o au faţă de Usatîi, deşi în ultimul timp au fost prezentate suficiente dovezi, că primul a încercat să-l asasineze pe al doilea. Posibil, Gorbunţov se răzbună pe Usatîi pentru istoria cu „Universalbank”, „bancherul negru” încercat să folosească banca respectivă pentru spălare de bani în Moldova, însă pînă la urmă el l-a pierdut. În 2012 în Moldova a fost pornită o cauză penală în baza tentative de omor a lui Renato Usatîi, dosarul, în care Gorbunţov are statut de bănuit.Gazeta „Timpul”: „Potrivit procurorilor, a fost pornit dosarul penal, împotriva fostului şef al băncii, Gorbunţov, pentru tentativa de omor a lui Usatîi,. Pentru „capul” lui Usatîi, lui Stratulat (Ion Stratulat, presupusul făptuitor – red.) i-au fost propuse 44 la sută din acţiunile băncii. Tentativa de omor împotriva lui Usatîi a fost planificată în iulie-septembrie 2011, a declarat procurorul Vladimir Moşneagă, procurorul, care gestionează cazul. „Atunci, „Universalbank” a fost în procesul litigiului cu o întreprindere, pe care o reprezenta Usatîi. Potrivit informaţie, pe care o avem, în aceeaşi perioadă Gorbunţov şi Stratulat au stabilit contact”.Motive, care stau la baza încercării lui Plahotniuc de a îl înlătura pe Usatîi, sunt destule. Săptămîna trecută politicianul de opoziţie a ieşit cu declaraţii noi privind implicarea lui Plahotniuc în tentiva de omor a lui Gorbunţov în Londra. Potrivit lui Usatîi, bancherul a fost folosit pentru elaborarea schemei, aşa numitului, „obnal”, iar cînd totul a fost făcut, a fost luată decizia de a îl elimina.Agenţia Crimemoldova îndată l-a găsit pe Gorbunţov, care a declarat că Plahotniuc nu avea nevoie de viaţa şi proprietatea lui, iar presa lui Plahotniuc a publicat informaţia respectivă. Jurnaliştilor din Crimemoldova căutarea lui Gorbunţov, probabil, nu le-a luat mult timp, deoarece el este patronul lor, iar portalul este filiala agenţiei Crimerussia, care, apropo, este blocată pe teritoriul Rusiei, din 12 iulie 2016, la cererea lui Roscomnadzor, pentru calomnie şi distribuirea datelor cu caracter personal.Site-ul Crimemoldova din momentul apariţiei sale a fost unicul portal, care mereu l-a atacat pe Renato Usatîi, publicînd articolele vechi a „parintelui” său – Crimerussia. Dacă, bineînţeles, portalul, care este înregistrat pe o firmă, sediul căreia se află în zona off-shore din Hong-Kong, poate fi recunoscut drept unul rusesc.Crimerussia a fost creat în 2009, pentru pretinsa demascarea criminalilor şi a politicienilor corupţi, însă despre Gorbunţov se scrie într-un mod linguşitor, iar despre toate problemele care apar la „bancherul negru”, portalul respectiv scrie într-un mod convenabil lui Gorbunţov.Biografia lui Gorbunţov este plasată în rubrica „Businessman”. Despre faptul că pe numele businessman-ului sunt pornite o mulţime de dosare penale în Rusia şi alte ţări, inclusiv şi în Moldova, nici vorbă. Iată şi o altă versiune a aceluiaşi cetăţean, care a fost plasată pe site-ul unui cunoscut din Rusia, pe care Gorbunţov nu îl deţine. Presa, subliniind reputaţia dubioasă a bancherului, a menţionat că el mai este numit, în mediul bancară, drept „bancherul negru”.Bancherul a decis să lepede patria, cînd după un şir de omoruri, organele de urmărire penală au început să-l suspecte că el ar fi implicat în aceste crime. Gherman Gorbunţov a fost partenerul finanţatorul Alexei Frencheli şi a deţinut 41 la sută din acţiunile „Icredit – Bank”, în care, totodată, el a ocupat postul de preşedinte al Consiliului de administraţie.La momentul dat Alexei Frencheli stă în puşcărie pentru omorul vice-preşedintelui Băncii centrale, Andrei Cozlov. Potrivit РБК, Comitetul de anchetă din Rusia, de asemenea încercă să-l audieze be Gorbunţov, în cadrul dosarului penal pornit în baza tentativei de omor al partenerului lui de afaceri în „Convers Group” Alexandr Antonov. Potrivit materialelor dosarului, despre care a scris de mai multe ori presa rusească, între Antonov şi Gorbunţov au apărut o controversă de caracter financiar.Potrivit informaţiei „Rosbalt”, „la baza atacului asupra lui Antonov, stau motive financiare. Înaintea tentativei, anumite forţe considerau că el le-ar fi dator 106 milioane de dolari, iar acum, dimpotrivă – bancherul a exprimat pretenţii financiare în sumă de 250 de milioane de dolari”.Sub expresia „anumite forţe” se are în vedere Gorbunţov. „Antonov încă în 2007 i-a vîndut „Conversbank- Moskva” cu datorii de peste 106 milioane de dolari. Gorbunţov a cerut ca aceşti bani să fie întorşi, însă partenerul nu s-a grăbit”, – a scris RBK.Totuşi, Gorbunţov, din Londra, neagă că ar fi implicat în tentativele de omor. El nu mai deţine bănci, însă el are datorii, suma cărora depăşeşte sute de milioane de dolari în Rusia şi alte ţări. Omul cu o asemenea biografie a devenit partenerul lui Plahotniuc în distrugerea mediatică a lui Renato Usatîi. Site-ul Crimerussia, care-i aparţine lui Gorbunţov a apărut în 2009, după ce Gorbunţov a dispărut din Rusia.Ulterior, în aceleaşi condiţii, în 2012 a fost înregistrat şi site-ul Crimemoldova: după ce, în 2011, Gorbunţov a fugit în Londra, iar pe numele lui în Moldova au fost pornite cinci dosare penale. Agenţia „Rosbalt”: „Acum în Procuratura generală sunt cinci dosare penale, legate de „Universalbank” în perioada cînd Gorbunţov se afla la conducerea acestuia (inclusiv pentru încălcarea regulilor de creditare a cetăţenilor şi a spălării de bani). În baza majorităţii din ei, bancherului a fost pus sub învinuire”.Cînd Gorbunţov v-a fugi din Londra el, probabil, va înregistra site-ul crimeuk.com.În 2012 site-ul Crimemoldova a fost înregistrat pe numele companiei americane OSWALD UNIVERSAL LIMITED. Acest fapt demonstrează datele istoriei domen-ului, care au fost primite în baza cererii, adresate serviciului Who.is.Crimerussia, în 2012 se afla în gestiunea registratorului hugedomains.com, deoarece atunci site-ul se afla în zona „ru”. Însă în 2011 presa rusă scria că crimerussia.ru a fost înregistrat pe numele companiei OSWALD UNIVERSAL LIMITED, aceeaşi companie, pe numele căreia mai tîrziu a fost înregistrat Crimemoldova.În martie, 2016, ambele site-uri au fost mutate pe server-ul Whois Privacy Corp. Compania este situată în Bahamas, într-o zonă offshore şi nu oferă datele despre proprietarii site-urilor. Deşi site-ul crimemoldova a fost „născut” în 2012, el a început să se dezvolte doar în 2016.Pe data de 20 ianuarie, pe site-ul zarplata.md a fost plasat primul anunţ privind angajarea jurnaliştilor. La momentul actual site-ul rus şi moldovenesc a „bancherului negru” sunt înregistrate pe numele firmei cu adresa juridică în centrul distractiv a oraşului Hong-Kong.Cu alte cuvinte, într-o regiune special administrativă a oraşului. Rubrica „Contacte” pe site-le Crimemoldova şi Crimerussia sunt plasate aceleaşi adrese. Firma Citadel Media Group LTD, căreia aparţine resursele lui Gorbunţov, are un site.El este remarcat prin faptul că pe pagina sa principală nu este plasat nici-un hyperlink. Pe site-ul respectiv se arată doar că sediul companiei se află pe în Hong-Kong pe aceeaşi adresă.Este greu de spus, dacă Citadel Media Group LTD mai are site-uri. În magazinul de aplicaţii mobile play.google.com este propusă aplicaţia mobilă a Crimerussia.