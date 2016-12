Liderul PPDA: „În 2017 Plahotniuc va încerca prin sculele sale să ne intimideze, să ne lase în întuneric, să ne închidă sursele de informare şi să ne corupă oamenii”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 28.12.2016 18:07

Liderul PPDA, Andrei Năstase, consideră că 2017 va fi un an complicat, întrucât păpuşarul Plahotniuc, prin sculele din justiţia totalmente discreditată, va încerca să corupă oamenii, să-i intimideze, dar şi să închidă sursele de informare.



„Va fi un an complicat, dar şi plin de speranţe. Pe de o parte, Plahotniuc va încerca, prin sculele din justiţia totalmente discreditată, să ne intimideze, să ne lase în întuneric, să ne închidă sursele de informare, să ne corupă oamenii, pe de altă parte, sper că va exista o rezistenţă populară fără precedent, care într-o zi va pune pe fugă această gaşcă de bandiţi care ne-au îngenuncheat ţara!”, a declarat preşedintele Platformei DA.



Năstase consideră că cel mai regretabil lucru, care s-a produs în acest an în politica moldovenească, a fost scindarea populaţiei pe criterii politice, etnice şi chiar confesionale, care, în opinia sa, sunt colacul de salvare a regimului mafiot.



„Cel mai regretabil lucru produs în politica moldovenească a fost scindarea populaţiei pe criterii politice, etnice şi, de ce nu, confesionale. Revenirea la blestematul vector geopolitic. Această polarizare excesivă e tocmai colacul de salvare a regimului oligarhic mafiot”, a mărturisit liderul mişcării protestatare.



Cel mai frumos lucru, care s-a produs totuşi în 2016, în viziunea preşedintelui Partidului Platforma Demnitate şi Adevăr, este renaşterea speranţei.



„Iar cel mai bun lucru din politica moldovenească a fost, cu siguranţă, renaşterea speranţei. Renaşterea speranţei oamenilor cu demnitate de acasă şi din exemplara, demna şi frumoasa noastră Diaspora! Acum putem spune cu fermitate că poporul Moldovei are o alternativă viabilă actualului regim şi favoritului său la prezidenţiale şi că această alternativă este capabilă nu doar să preia puterea, ci să şi guverneze ţara în mod eficient şi transparent, în interesul exclusiv al cetăţenilor”, a opinat Andrei Năstase.