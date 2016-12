Andrei Năstase: „Nu am orgoliul să deţin o funcţie de dragul funcţiei şi sunt în stare să fac un pas în spate atunci când interesele ţării o cer”

„Nu am orgoliul să deţin o funcţie de dragul funcţiei şi sunt în stare să fac un pas în spate atunci când interesele ţării, mai presus decât cele personale şi chiar partinice, o cer. Acesta a fost şi mesajul pe care am vrut să-l transmit membrilor şi simpatizanţilor Platformei noastre Demnitate şi Adevăr, dar şi noii clase politice moldoveneşti”. Declaraţia îi aparţine liderului Partidului Platforma Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, şi a fost făcută în cadrul unui interviu pentru tribuna.md Potrivit lui Năstase, decizia de a se retrage din cursa prezidenţială în favoarea Maiei Sandu îi aparţine în totalitate şi mai spune că a făcut acest lucru pentru a salva viitorul forţelor antioligarhice.„Gestul meu a fost unul responsabil, dictat de propria conştiinţă şi neinfluenţat de nimeni şi l-am făcut în numele şi beneficiul interesului naţional. Odată angajaţi, fără alternativă, în această competiţie inechitabilă, cineva trebuia să cedeze şi să muncească la fel de mult ca şi pentru sine însuşi. Prin retragerea unuia dintre noi salvam nu doar campania electorală întârziată enorm, dar şi viitorul forţelor antioligarhice, democratice, pro-europene, care altfel ar fi fost decimate şi ostilizate, demoralizând şi cetăţenii, care şi-ar fi pierdut speranţa în ziua de mâine”, a menţionat liderul PPDA.„Prin faptul că m-am retras şi am muncit împreună cu întreaga Platformă Demnitate şi Adevăr în favoarea candidatului comun, le-am dejucat planul, i-am prins pe picior greşit, l-am eliminat din joc pe Lupu, piesa de bază a lui Plahotniuc. Am deconspirat, totodată, jocurile ipocrite ale păpuşarului cu Dodon, înţelese acum şi de mai mulţi concetăţeni, dar şi de partenerii străini ai Republicii Moldova”, a adăugat Andrei Năstase.Liderul Partidului Demnitate şi Adevăr susţine că gestul lui a fost apreciat atât în interiorul ţării, cât şi în exterior, asta însemnând enorm pentru un om politic în devenire.Totodată, Andrei Năstase declară că alegerile parlamentare constituie o nouă şansă de a readuce RM în rândul ţărilor civilizate şi spune că va veni cu o echipă pregătită pentru a face această schimbare: „Pentru mine contează să pot veni cu o echipă politică puternică, profesionistă, integră a Platformei Demnitate şi Adevăr, cu nişte parteneri de nădejde pentru a face marea schimbare şi a readuce Republica Moldova în rândul ţărilor civilizate şi prospere. Suntem sortiţi să facem istorie, iar parlamentarele ne oferă o bună oportunitate, pe care o vom valorifica împreună cu oamenii activi, integri şi profesionişti din toate regiunile ţarii şi din diaspora, pentru care Platforma a fost şi rămâne mereu deschisă”, a conchis Andrei Năstase.