Andrei Năstase: „2016 - anul deşteptării masive a populaţiei; Platforma Demnitate şi Adevăr a demonstrat încă o dată stoicism, curaj şi devotament ţării şi cetăţenilor”

Anul 2016 a fost unul extrem de complicat, fiind marcat de mai multe evenimente importante. Pe de o parte, regimul şi-a consolidat poziţiile la vârf, dar chiar şi în pofida acestui lucru, acest an a fost decisiv pentru unificarea forţelor societăţii. Declaraţiile au fost făcute de către liderul Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, în cadrul unui interviu pentru tribuna.md „Anul 2016 a fost unul extrem de complicat. Pe de o parte, trebuie să constatăm că gruparea criminală, care a uzurpat puterea, şi-a consolidat poziţiile la vârf. Practic, toate instituţiile au fost capturate. Pe de altă parte, rezultatele alegerilor prezidenţiale directe au arătat fără putere de tăgadă potenţialul nostru uriaş. Putem spune cu certitudine că anul 2016 a fost anul deşteptării masive a populaţiei ţării, anul care ne dă toată încrederea că vom câştiga alegerile parlamentare anticipate sau în termen. Iar pentru ca acestea să se desfăşoare în condiţii echitabile e nevoie de o şi mai bună conjugare a eforturilor electoratului din ţară şi din diasporă, ale opoziţiei democratice şi societăţii civile, ale presei independente şi ale instituţiilor comunitare şi de drept”, a declarat Andrei Năstase.„Protestul din 24 aprilie a fost unul ilustrativ în această ordine de idei. Orice guvernare ar fi plecat, cea a lui Plahotniuc a ales să blocheze drumurile, să sechestreze microbuzele de rută, a reuşit să intimideze lumea prin sate şi oraşe, să corupă o parte a aşa-zisei opoziţii geopolitice. Puterea şi-a permis aceste abuzuri şi pentru că instituţiile internaţionale au ales tăcerea geopolitică ca reacţie”, a continuat preşedintele PPDA.Andrei Năstase a mai spus că în acest an, Platforma DA a dat dovadă de stoicism, curaj şi devotament ţării şi a demonstrat că este un partid de esenţa europeană.„Cu toate acestea, Platforma Demnitate şi Adevăr a demonstrat încă o dată stoicism, curaj şi devotament ţării şi cetăţenilor ei, nu a abandonat protestul, iar PMAN a fost în permanenţă plină de oameni. Lucrurile au devenit clare – Guvernul ştie ce vrea poporul, dar nu acceptă să-şi dea demisia. Poporul are două soluţii – fie să strige în van, fie să recurgă la forţă. Iar asta ar fi însemnat vărsare de sânge, distrugeri de edificii, victime omeneşti. Adică, exact de asta avea nevoie păpuşarul Plahotniuc, de un alt 7 aprilie 2009. Noi nu ne dorim aşa ceva şi am reuşit să-i deturnăm scenariul său diabolic de a ne provoca şi determina la ilegalităţi, iar coridorul morţii de la GBC, organizat de ministrul de interne, Jizdan, împreună cu structurile paramilitare ale lui Damir, a rămas nevalorificat. Am demonstrat prin fapte că suntem un partid de esenţa europeană, civilizată, ce acţionează inteligent, în strictă conformitate cu legea, respectând valorile europene şi universale. Un partid ce întotdeauna va lupta cu oligarhia şi guvernarea ilegitimă, dar niciodată cu mijloace şi metode ilegale. Altfel am deveni ca şi ei, nişte criminali”, a menţionat Andrei Năstase.Totodată, liderul Platformei DA a menţionat că anul 2016 s-a remarcat prin iniţierea referendumului republican privind modificarea Constituţiei, care a demonstrat unitatea societăţii.„Colectarea semnăturilor a fost un exerciţiu democratic nemaiîntâlnit în cei 25 de ani de independenţă. Şi nu e vorba numai de numărul record la nivel mondial, ci în primul rând de seriozitatea şi responsabilitatea cu care am desfăşurat acea campanie naţională. Contactul cu oamenii, vizitarea lor acasă, discuţiile cu ei a fost ceva deosebit şi extrem de util pentru a simţi pulsul ţării, durerile reale ale cetăţenilor. Tocmai de aceea vom continua astfel de practici, iar atunci când vom face marea schimbare, vom recurge la astfel de metode inclusiv prin mecanismele puterii de organizare a plebiscitelor pe cele mai importante probleme ale societăţii noastre, inclusiv modificarea Legii Supreme”, a spus Andrei Năstase.