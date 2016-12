Reacţia lui Anatol Şalaru: După cuplul Roşca-Voronin, un nou cuplu politic, Ghimpu-Dodon, intră în arena politicii din RM

Anatol Şalaru a comentat decretul de revocare din funcţia sa de ministru al Apărării, semnat în această dimineaţă de preşedintele Igor Dodon.



„Cu puţin timp în urmă, la solicitarea expresă a lui Mihai Ghimpu, Igor Dodon a semnat decretul de demitere a mea din funcţia de ministru al Apărării. Plec din această funcţie cu conştiinţa împăcată că nu am fost demis pentru încălcări sau nerealizări în activitatea de ministru, ci doar pentru că am cerut schimbarea preşedintelui PL. Nu mi-am imaginat niciodată că, sub conducerea lui Mihai Ghimpu, Partidul Liberal se va transforma într-un partid de tip bolşevic, unde cei care contestă supremaţia liderului sunt executaţi”, a declarat deja fostul ministru al Apărării.



„Igor Dodon a spus adevăratele motive ale demiterii mele. Prin demiterea mea, Mihai Ghimpu i-a făcut cadou lui Dodon Ministerul Apărării. Iată că, după cuplul Roşca-Voronin, un nou cuplu politic, Ghimpu-Dodon, intră în arena politicii moldoveneşti”, a adăugat Anatol Şalaru.



Precizăm că, anterior, Şalaru a demisionat din funcţia de prim-vicepreşedinte al Partidului Liberal, după ce şi-a criticat liderul partidului pentru rezultatul dezastruos obţinut la alegerile prezidenţiale.



În consecinţă, formaţiunea i-a retras sprijinul politic, iar conducerea PL l-a învinuit pe Şalaru că ar fi încercat să destrame fracţiunea liberalilor din Parlament.



Săptămâna trecută premierul Pavel Filip a înaintat o solicitare privind demisia lui Şalaru, însă fostul preşedinte Nicolae Timofti a respins cererea.



Mihai Ghimpu a declarat în cadrul unei emisiuni că, în cazul unei eventuale demisii a lui Şalaru, locul acestuia va fi ocupat de actualul ministru al Mediului, Valeriu Munteanu.