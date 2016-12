Ion Jigău: „Igor Dodon a fost votat nostalgic de cei care vor stabilitatea de pe timpul lui Brejnev; Ei uită că de două ori în una şi aceeaşi apă nu se mai intră"

Igor Dodon a fost votat nostalgic de oamenii care-şi doresc stabilitatea ceea care era pe timpul lui Brejnev. Ei uită, însă, că de două ori în una şi aceeaşi apă nu se mai intră. Declaraţia îi aparţine directorului executiv al Centrului CBS – AXA, Ion Jigău şi a fost făcută într-un interviu pentru Europa Liberă. „Pe de o parte, m-am bucurat şi pentru cetăţeni că, în sfârşit, au obţinut dreptul de a-şi alege preşedintele, în care ei îşi pun mari speranţe. Dar teamă mi-e, ca bucuria să nu iasă în scârbă. Şi vă asigur că va ieşi în scârbă. Dar pe de altă parte, m-a şi întristat, fiindcă a fost o campanie murdară, cu minciuni care au prins, cu oameni care s-ar părea că trebuie să aibă demnitate şi care au făcut lucruri deplorabile”, a menţionat Ion Jigău.Potrivit lui, omul care s-a remarcat în politică în acest an şi care poate fi numit un fenomen este Maia Sandu, pe când titlul de ghinionistul anului i-ar reveni lui Mihai Ghimpu.Totodată, directorul executiv al Centrului CBS – AXA este de părere că până la aderarea Republicii Moldova la UE, ţara trebuie să aducă singură Europa acasă: „Da, sigur, ne facem noi singuri acasă Europa. Aceasta noi trebuie să o facem înainte de a spera să intrăm în Uniunea Europeană. Europa are nişte standarde. Noi nu facem faţă acelor standarde.”Ion Jigău mai spune că guvernarea a mimat mişcarea spre Uniunea Europeană, dezamăgind cetăţenii prin puternica propagandă antieuropeană: „Liderii noştri politici au mimat această mişcare spre Uniunea Europeană, cetăţenii s-au dezamăgit. Plus, există, bineînţeles, şi o puternică propagandă antieuropeană, fiindcă tot ce s-a vorbit, cu aceeaşi Lege a nediscriminării, exemplu a fost Uniunea Europeană.”Directorul CBS – AXA a mai punctat că în prezent nu sunt motive de speranţă, în condiţiile în care capitalulul social în Republica Moldova este în scădere, iar guvernarea nu întreprinde nimic pentru a stopa acest lucru.„Deocamdată nu văd motive de speranţă. Cel puţin, încrederea în marile instituţii ale statului e în scădere, iar acest tip de capital, capital social pe care noi îl avem în Republica Moldova, este în diminuare. Noi avem o mulţime de nevoi şi politica statului nu se prea simte în diminuarea nevoilor noastre. Aceasta e”, a conchis Ion Jigău.