Vladimir Socor: „În 2016 am asistat la întărirea procesului de capturare a Republicii Moldova de către Plahotniuc şi la consolidarea controlului asupra economiei din partea unei piramide a corupţiei”

Pentru Republica Moldova anul 2016 a marcat consolidarea capturării statului de oligarhul Vladimir Plahotniuc. Totodată, în acest an s-a centralizat fenomenul corupţiei şi s-a creat o majoritate parlamentară artificială, compusă din părţi ale unor partide distruse de Plahotniuc. Declaraţiile au fost făcute în cadrul unui interviu pentrude expertul de la Fundaţia Jamestown, Vladimir Socor.„Pentru Republica Moldova anul 2016 a marcat consolidarea capturării statului de către o persoană, de către miliardarul Vladimir Plahotniuc. Anume în decursul anului 2016 am asistat la consolidarea, la întărirea procesului de capturare a statului, proces care continuă. În anul 2016 s-a creat o majoritate parlamentară artificială, compusă din părţi ale unor partide distruse, de fapt, de către domnul Plahotniuc în procesul politic din Republica Moldova. Rezultatele alegerilor parlamentare din noiembrie 2014 nu mai sunt deloc reflectate în Parlamentul actual. Coaliţia majoritară din 58 de deputaţi este compusă din elemente cât se poate de diferite, de la comunişti transfugi din partidul odinioară condus de Vladimir Voronin, până la treapta naţional-română, condusă de Mihai Ghimpu şi toate nuanţele intermediare”, a declarat Vladimir Socor.Analistul de la fundaţia Jamestown a mai spus că pe parcursul acestui an s-a consolidat controlul asupra economiei statului din partea unei piramide a corupţiei.„De asemenea, s-a consolidat controlul asupra economiei statului din partea unei piramide a corupţiei. Până în anul 2016, poate până în anul 2015 corupţia din Republica Moldova era un fenomen destul de haotic. De vreun an încoace asistăm la o centralizare a fenomenului corupţiei, el este coordonat de la vârf. De asemenea, în ultimele zile ale anului 2016 a fost numit un nou procuror general, despre care se consideră că este alegerea domnului Plahotniuc. Şi fostul procuror general, Corneliu Gurin, fusese, de asemenea, alegerea domnului Plahotniuc. Dar e importantă această continuitate pe termen lung la vârful sistemului Procuraturii”, a adăugat comentatorul politic.„Sistemul Procuraturii, chiar postul procurorului general, reprezintă vârful piramidei pe care eu am denumit-o statul bazat pe compromat. Şi anume, statul bazat pe colecţionarea de materiale compromiţătoare, fie că ele sunt reale, fie că ele sunt fabricate, materiale care pot fi folosite fie pentru a constrânge anumiţi jucători politici sau economici cum să se comporte, fie pentru a-i atrage de partea puterii. Iar vârful statului compromat este anume oficiul procurorului general”, a continuat Vladimir Socor.„Sprijinul extern este strict condiţionat de reforme şi cu precădere de reforme în sectorul justiţiei şi al Procuraturii. Aceste reforme nu sunt livrate, dar aceasta este condiţia sprijinului extern. Şi eu sunt convins că sprijinul extern nu va continua, dacă nu sunt livrate reformele necesare nu în interesul partenerilor externi, dar în interesul cetăţenilor Republicii Moldova. Domnul Plahotniuc, în pofida acestui sprijin extern, care, de fapt, e strict condiţionat, rămâne personalitatea individuală cea mai nepopulară din Republica Moldova. Anume acest lucru s-a văzut în recentele alegeri prezidenţiale. Amândoi candidaţii, într-o măsură mai mare sau mai mică, şi Maia Sandu, şi Igor Dodon, de fapt, au candidat împotriva sistemului Plahotniuc. Ce e drept, domnul Dodon s-a codit să-l numească pe domnul Plahotniuc, să-i spună pe nume, a vorbit despre sistemul oligarhic în general. Maia Sandu şi aliatul său politici Andrei Năstase s-au referit pe nume la sistemul domnului Plahotniuc”, a punctat analistul politic.