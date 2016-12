Cel mai controversat personaj din Republica Moldova, oligarhul Vladimir Plahotniuc, este noul preşedinte al Partidului Democrat

Sursa: jurnal.md Foto: pdm.md 24.12.2016 13:28

Oligarhul Vladimir Plahotniuc este noul preşedinte al Partidului Democrat. Decizia a fost luată acum câteva clipe în cadrul Congresului PD.



Candidatura oligarhului a fost votată în unanimitate de membrii Partidului Democrat.



„Votul dumneavoastră pentru mine este o responsabilitate uriaşă. Vă mulţimesc pentru încredere, pentru curaj”, a spus Plahotniuc după alegerea sa în funcţia de preşedinte.



Tot astăzi, a fost alesă şi noua componenţă a Consiliului politic naţional.



Noul preşedinte al PD, Vladimir Plahotniuc, este cel mai controversat personaj din Republica Moldova, venit în 2009 în politică direct din lumea afacerilor tenebre.



Plahotniuc a căpătat influenţă şi averi fabuloase sub protecţia guvernării comuniste, perioadă în care, ferit de ochii publici, era considerat „cardinalul din umbră” al familiei Voronin. În consecinţă, sistemul construit de liderul comuniştilor timp de opt ani a ajuns în mâinile lui Plahotniuc. Odată ajuns la cârma guvernării, oligarhul a acaparat controlul asupra tuturor instituţiilor statului şi tuturor sferelor, în special justiţie, presă, business etc.



În ultimii şapte ani, Plahotniuc a fost acuzat de lucruri extrem de grave: trafic de fiinţe umane şi proxenetism; comandare de omor; atacuri raider la băncile din ţară; coordonarea unui jaf de un miliard de dolari din sistemul financiar-bancar al RM; preluarea abuzivă a afacerilor; hărţuirea şi persecutarea celor incomozi prin dosare sau metode banditeşti şi şantaj; instituirea monopolului în sistemul energetic, la MetalFeros, în importul şi exporturilor mărfii; preluarea frauduloasă a mai multor întreprinderi şi valori de stat, precum hotelul Codru, hotelul Naţional, insulele „La izvor”, cafeneaua Parlament, cafeneaua Guguţă, instituirea monopolului pe piaţa publicitară şi în mass-media etc, etc.



Este de menţionat şi dubla identitate a noului preşedinte PD, care deţine şi cetăţenie română şi care a solicitat autorităţilor de peste Prut să-i fie schimbat numele din Vladimir Plahotniuc în Vlad Ulinici. Acesta nu a anunţat autorităţile Republicii Moldova despre schimbarea identităţii în România, deşi legislaţia naţională prevede că acest lucru trebuie să fie făcut în maximum şase luni de la schimbarea numelui. Cu toate acestea, autorităţile de la Chişinău nu au întreprins nicio acţiune de sancţionare.



Mai mult, Plahotniuc a fost monitorizat de Interpol din 2007 până în 2012, însă a minţit public, negând acest lucru, până în momentul în care informaţia a fost confirmată de către ministrul de Interne din acea perioadă. Or, interpolul a început monitorizarea lui Plahotniuc pentru legăturile acestuia cu mafia rusească Solntsevskaya.