„Legea privind liberalizarea capitalului ar putea transforma Republica Moldova într-un paradis criminal; Guvernarea nocturnă vrea să legalizeze tot ce a furat” // Experţi

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 24.12.2016 19:37

Legea privind liberalizarea capitalului, care prevede scutirea de pedeapsă a celor cu averi ascunse, ar putea să transforme Moldova într-un paradis criminal. Şi asta pentru că proiectul încurajează legalizarea tranzacţiilor dubioase care au loc atât în ţară, cât şi în exterior. Afirmaţiile aparţin invitaţilor ultimei ediţii din acest an a emisiunii Cabinetul din Umbră de la Jurnal TV. Liderii de opinie prezenţi în studio au tras linie şi au făcut bilanţul anului care se încheie.



Experţii spun că Banca Mondială şi Fondul Monetar Internaţional au motive întemeiate de îngrijorare cu privire la legea ce vizează stimularea fiscală. Iată de ce, partenerii externi nu vor ezita să ia decizii radicale, în cazul în care autorităţile nu vor renunţa la acest proiect.



„De fapt RM se preface într-un paradis criminal, unde se legalizează aceste furturi şi nu e vorba de miliardul nostru, e vorba de o sumedenie de miliarde furate în diverse părţi ale lumii, droguri armament, prostituţie, toate vor veni în Moldova”, a declarat analistul politic Anatol Ţăranu.



„Dacă urmărim tot ce a făcut această guvernare nocturnă, începând cu spălarea banilor, furtul miliardului şi acum vine legea asta care trebuia să legalizeze tot ce s-a furat în mod fraudulos în RM”, a continuat editorialistul Victor Ciobanu.



Instituţiile străine au reacţionat, este adevărat, au avut nevoie probabil că de timp ca să facă şi expertiza necesară, ca ulterior să le dea din deget guvernanţilor, să le spună, oameni buni, aţi semnat memorandumul pe trei ani, astfel de subiecte nu am abordat. Riscăm să ajungem într-o izolare totală şi partenerii de dezvoltare să ne lase singuri să ne descurcăm”, a afirmat fostul ministru al Finanţelor Veaceslav Negruţa.



Totuşi, adevăratul motiv al acestei iniţiative legislative are legătură cu frauda bancară şi investigaţiile pornite în acest caz, susţin comentatorii.



„Proprietarii de anumite active aici în ţară şi peste hotare şi au nevoie să le legalizeze aici, pentru că investigaţia internaţională efectuată de Kroll pe frauda bancară pas cu pas ajunge la nume de companii, jurisdicţii unde sunt aceşti beneficiari, pentru că unii dintre autorii acestui proiect se văd cumva ameninţaţi cu active blocate peste hotare, au decis să le aducă aici în RM”, a mai spus Negruţa.



În opinia experţilor, regresele în plan economic au fost însoţite şi de eşecuri politice, între care se numără şi alegerile prezidenţiale.



„ Igor Dodon nu va conta, el va juca aşa cum va dicta coordonatorii şi aş vrea să văd şi aceasta când Dodon îl va propune pe Vladimir Plahotniuc la funcţia de prim-ministru, atât de mult a trâmbiţat Dodon că nu-l va propune”, a spus membrul Platformei DA Valentin Dolganiuc.



Pe de altă parte, expertul fundaţiei Jamestown Vladimir Socor spune că anul politic nu a fost pierdut în totalitate. Iar drept dovadă este parteneriatul dintre PPDA şi PAS care a adus rezultate remarcabile la alegeri.



„Eu privesc viitorul acestor partide după performanţa de 48% cu optimism, dar cu anumite condiţii ele trebuie să devină partide în adevăratul sens al cuvântului, inclusiv cu o bază financiară”, a declarat Vladimir Socor.



Marele perdant al anului a fost totuşi, justiţia, afirmă reputatul analist: „Avem un stat al compromatului în RM, compromat care înseamnă producerea unor materiale compromiţătoare reale sau fabricate, cu scopul fie de a cumpăra, fie de a şantaja alţi jucători politici şi economici, iar la vârful acestui stat al compromatului este instituţia procurorului general care iată a intrat şapte ani de acum înainte din nou sub controlul domnului Plahotniuc”.



Invitaţii s-au referit şi la atacurile în care a fost vizat postul de televiziune Jurnal TV. „Nu putem să negăm faptul că de la Jurnal TV pornesc toate impulsurile de luptă împotriva sistemului şi pentru libertate, dacă nu vom fi capabili să apărăm această oază, insulă care ar putea să se prefacă în continent, nu avem şansă”, a spus analistul politic Anatol Ţăranu.



„Sunt sigur că va fi apărată această insulă pentru că încă există suficienţi oameni dornici de libertate aici în RM”, a menţionat Valentin Dolganiuc.



Solicitat de Jurnal TV, purtătorul de cuvânt al Procuraturii Generale Maria Vieru a respins acuzaţiile, precizând că toate acţiunile procurorilor au fost în conformitate cu legislaţia în vigoare. Iar responsabilii de relaţiile cu presa al lui Igor Dodon au spus că se abţin de la comentarii. Vladimir Plahotniuc nu a răspuns la telefon pentru a veni cu o reacţie. Anterior, preşedintele Parlamentului, unul dintre autorii proiectului privind liberalizarea capitalului, a refuzat să comenteze învinuirile.