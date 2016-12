Experţi, despre presiunile asupra Jurnal TV: „Ceea ce face CCA este un atac vădit; Vedem nişte papagali, care expun puncte de vedere venite direct de la GBC”

Presiunile şi atacurile asupra postului Jurnal TV din partea unor membri ai Consiliului Coordonator al Audiovizualului continuă. Dragoş Vicol insistă ca postul Jurnal să fie sancţionat şi în condiţiile în care autorii emisiunii „Ora de Ras” şi-au prezentat scuze publice în urma unui subiect difuzat. Mai mult, în cadrul unei şedinţe, membrul CCA a catalogat produsul de satiră ca fiind o crimă, chiar dacă specialiştii Direcţiei Monitorizare din cadrul aceleiaşi instituţii nu au constatat abateri. Acest subiect a fost discutat în cadrul emisiunii „Ora Expertizei” de la Jurnal TV.



Invitaţii emisiunii au declarat că se vede clar că acest membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului este un mercenar, care îşi demonstrează devotamentul în faţa celui care l-a instalat în această funcţie.



„Dragoş Vicol îşi pune furnici în sân, el vrea să demonstreze cât este de mercenar în faţa celor care l-au pus acolo. Aş avea o sugestie pentru presa de investigaţii: acum vreo zece ani într-o publicaţie a apărut nişte articole despre acest individ. Un asemenea individ cu asemenea moralitate nu are ce căuta la CCA. Se trage în Ora de Ras. Este o emisiune, unde sunt opinii. Dacă este cineva lezat în drepturi, el trebuie să notifice postul respectiv după care, dacă nu are satisfacţia respectivă, se duce în instanţa de judecată. CCA are cu totul alte reglementări. Are un cod şi trebuie să se conducă de această legislaţie. Ceea ce fac ei acum este un atac vădit şi clar asupra postului Jurnal TV, care îi încurcă oligarhului Vladimir Plahotniuc. El înţelege foarte bine că se poate război cu oricare mijloc de informaţie în masă, iar cu Jurnal nu poate. Acesta este osul din gâtul oligarhiei”, a declarat preşedintele Asociaţiei APOLLO, Vasile Năstase.



„Dacă nu poate să doarmă, probabil este la medic. Are insomnii şi a mers să consulte un medic. Cel mai indicat este un psio-neurolog, pentru că văd că face comparaţie cu teroriştii. Deci asta demonstrează devieri grave în psihică, cauzate de insomnii şi atunci trebuie să fie foarte atent. Dacă să vorbim serios, este exact ceea ce se întâmplă pe toate domeniile. În loc de CCA, putem să punem orice instanţă şi o să vedem aceeaşi papagali, care nu ridică ochii atunci când citesc ceva de pe foiţă, care expun nişte puncte de vedere venite direct de la GBC. Este clar că sunt mercenari. Probabil nu a mai rămas nicio instituţie în stat despre care putem să spunem că este independentă sau profesionistă. Se iau papagalii, se selectează. Exact de aceştia trebuiesc. Îmi amintesc de anumite probleme pe care le are individul. Aceasta este esenţa acestui regim de compromat, care Plahotniuc l-a moştenit şi l-a luat de la Voronin, care este gestionare de compromat sau gestionare banditească. Deci, el a luat şi a perfecţionat acest sistem. Toţi cei şantajabili trebuie să stea cuminţi. Aţi văzut exact aceleiaşi inepţii care le spune Sergiu Sârbu sau altcineva, care spune că legea amnistiei fiscale este pentru ca să vină investiţii. Ei sunt comentatori juridici, ei nu sunt jurişti. Exact cum aceştia nu sunt membri ai CCA-ului, nu sunt specialişti în domeniu, cum judecătorii nu judecă. Dacă e să luăm per ansamblu, chiar spuneam că anul se încheie cu o monopolizare totală a politicului, a economicului şi iată că se încheie şi monopolizarea audiovizualului. Jurnalul a rămas ultima voce independentă. O să avem un holding mare de 95 la sută şi atunci nu mai avem nevoie de telecomandă. Aceştia umblă cu un microfon la toate posturile. Încolo mergem şi asta e grav”, a menţionat analistul politic Victor Ciobanu.



În această ordine de idei, jurnalistul Vitalie Călugăreanu a spus: „Am impresia că a apărut cineva în anturajul Coordonatului care a primit sarcini clare să se apuce de capul presei care nu este subordonată şi care nu le face jocul, pentru că din informaţiile pe care le am, şi vorbesc în cunoştinţă de cauză, s-au trimis şi scrisori în afara ţării care se referă la anumiţi jurnalişti care nu lucrează pentru instituţii din Republica Moldova. Această structură trebuie să-şi regândească atribuţiile. Problema Republicii Moldova în acest moment, pe care CCA poate să o soluţioneze, este propaganda de toate felurile. Atât timp cât CCA admite şi oferă licenţă posturilor ruseşti, republica Moldova ar putea fi atrasă într-un război hibrid. În acest caz, principalii vinovaţi de această situaţie ar fi trebuie să fie fiecare din membrii ai CCA”.



„Jurnalul poate fi închis cât va spune Plahotniuc aşa cum s-a întâmplat în 2013 a dat indicaţii să fie retras de pe lista unor operatori. Acum este problema că aceştia sunt nişte nebuni care aruncă piatra în râu şi după asta trebuie să sară acolo Tapiola, ambasadorul SUA şi să o scoată. Iată care este chestia. Ei înţeleg foarte bine că în condiţiile secolului XXI nu poate fi închis un post de televiziune ca Jurnal TV. Să compari tu un cântecel făcut de băieţii de la Ora de Ras cu un tac terorist din Germania. Aici este un dereglaj pronunţat”, a adăugat Vasile Năstase.



În continuare, moderatorul emisiunii Dumitru Mişin a vorbit despre un alt atac asupra postului de televiziune Jurnal TV, şi nume despre intimidarea agenţilor economici care doresc să difuzeze publicitate la Jurnal TV. „Unii agenţi economici care încheie contracte cu Casa Media sunt avertizaţi să nu difuzeze publicitate la Jurnal TV, pentru că riscă penalităţi mari şi sunt ameninţaţi cu procese de judecată sau clauze”, a explicat Dumitru Mişin.



Referindu-se la acest subiect, analistul politic Victor Ciobanu a spus: „Aceste clauze sunt ilegale. Niciun contract nu poate prevedea penalităţi şi clauze contractuale. Agentul economic care semnează asemenea contract este impus să fie în această situaţie. Aici trebuie să spunem pe şleau că agenţii economici sunt intimidaţi. Casa Media este monopol pe această piaţă”.



„După sărbători, va fi ieşirea masivă în Piaţă, la protest. Aceasta este unica soluţie pentru ca să nu fie ceea ce se întâmplă cu CCA, cu Procuratura, cu modul în care ei îşi promovează nişte judecători ticăloşiţi. Unica soluţie este reluarea masivă a protestelor şi trebuie să facem presiuni serioase asupra partenerilor de dezvoltare pentru a condiţiona orice bănuţ”, a punctat Vasile Năstase.