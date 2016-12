Parlamentul a numit în mare grabă un membru nou la Curtea de Conturi

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 23.12.2016 17:23

Curtea de Conturi are un membru nou. Este vorba despre Andrei Muntean. Proiectul privind numirea lui Muntean a fost votat în mare grabă de către deputaţi, chiar dacă documentul a fost înregistrat abia astăzi.



Iniţial, s-a propus numirea a doi membri, însă legislatorii au votat numirea unui singur membru. Astfel, candidatura Violetei Andrieş, propusă pentru suplinirea postului vacant, a fost respinsă.



Unii deputaţi s-au arătat deranjaţi de graba în care s-a propus numirea şi au cerut anularea proiectului pentru următoarea sesiune. „Aş dori să spus că am un deja-vu. La ultima şedinţă din sesiunea de primăvara-vară a fost introdusă o astfel de chestiune. Atunci noi nu am votat din cauza grabei. De ce există această tendinţă la numirea membrilor Curţii de Conturi? Îmi aduc aminte că atunci acele persoane au fost propuse de unele partide politice”, a explicat deputatul PCRM Inna Şupac.



„Îmi exprim indignarea. Noi am primit acest proiect şi CV-urile candidaţilor abia acum. Este o instituţie destul de importantă. Trebuie să ştim pe cine aprobăm. Avem o sugestie să mai aşteptăm. Nimic nu arde. Jumătate de an nu au fost numiţi şi acum în trei minute trebuie să decidem”, a adăugat deputatul PCRM Oxana Domenti.



Imediat, deputatul neafiliat Ştefan Creangă le-a luat apărarea candidaţilor. „Cunosc ambii candidaţi şi îndemn să susţinem aceşti candidaţi”, a spus Creangă.



Chiar dacă documentul privind numirea a ajuns abia astăzi pe masa deputaţilor, deputatul PD Dumitru Diacov a declarat: „Este clar că sunt oameni pregătiţi şi trebuie să se apuce de treabă”.



După încheierea dezbaterilor, propunerea privind anularea proiectelor a fost suspusă votului, însă nu a fost susţinută de parlamentari.



Precizăm că Andrei Muntean a fost numit în funcţie pentru o perioadă de cinci ani.