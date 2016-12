Scrisoarea societăţii civile din RM, adresată conducerii UE: „Atacul lui Plahotniuc împotriva lui Tapiola depăşeşte orice limită; Imaginaţi-vă tratamentul aplicat unei voci critice locale”

Federica MOGHERINI, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe şi Politică de Securitate şi Vicepreşedinte al Comisiei Europene

Johannes Hahn, Comisarul European pentru Politica Europeană de vecinătate şi Negocieri pentru Extindere

Miroslav Lajčák, Ministrul de Externe al Slovaciei

Donald Tusk, Preşedintele Consiliului European

Jean-Claude JUNCKER, Preşedintele Comisiei Europene

Martin SCHULZ, Preşedintele Parlamentului European

Pedro AGRAMUNT, Preşedintele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei

Thorbjørn Jagland, Secretarul General al Consiliului Europei

Şefilor misiunilor diplomatice acreditate în Chişinău

Semnatari:

Dumitru Alaiba – activist civic

Arcadie Barbăroşie – directorul executiv al Institutului pentru Politici Publice

Igor Boţan – director executiv al Asociaţiei pentru Democraţie Participativă

Lilia Carasciuc – director de programe al Transparency International Moldova

Polina Ceastuhina – activist civic

Ştefan Gligor – avocat

Alexandru Machedon – om de afaceri

Natalia Morari – jurnalist

Oazu Nantoi – director de programe, Institutul pentru Politici Publice

Pasha Parfeny – artist

Valeriu Paşa – activist civic

Mihail Sirkeli – director executiv al Piligrim-Demo, Găgăuzia

Angela Stafii – consultant

Alexei Tulbure – director executiv la Helsinki Citizens’ Assembly (HCA), fost ambasador la ONU

Sergiu Tofilat – activist civic



Varianta în limba engleză o puteţi accesa aici

Mai mulţi reprezentanţi marcanţi ai societăţii civile au semnat o scrisoare adresată demnitarilor europeni, precum şi şefilor misiunilor diplomatice acreditate la Chişinău, prin care condamnă dur atacurile lansate împotriva ambasadorului UE în Republica Moldova, Pirkka Tapiola, de către mass-media controlată de oligarhul Vladimir Plahotniuc.„Câteva zile în urmă, Publika TV, unul dintre posturile deţinute de unicul oligarh moldovean Vladimir Plahotniuc, a iniţiat un atac împotriva lui Pirkka Tapiola, şeful Delegaţiei Uniunii Europene în Moldova, lansat la o distanţă de câteva zile după ce Delegaţia UE a publicat o „Declaraţie privind Drepturile Omului”, condamnând practicile antidemocratice ale autorităţilor în persecutarea opoziţiei, a avocaţilor şi apărătorilor drepturilor omului. Acest atac este o consecinţă directă a degradării democraţiei în Moldova. Îl condamnăm şi exprimăm dezaprobarea noastră pentru asemenea practici care se văd tot mai des în media locală controlată politic”, se spune în declaraţia societăţii civile.Liderii de opinie afirmă că Plahotniuc urmăreşte reducerea la tăcere a oricărei voci critice, iar intimidarea unui diplomat european depăşeşte orice limită.„Credem că scopul principal al lui Plahotniuc, prin reducerea la tăcere a opoziţiei, este să creeze percepţia că „nu există alternativă pentru actualul regim” - argument ce a fost şi va fi oferit dvs. la întâlnirile oficiale. Cu capacitatea lui financiară şi administrativă, Plahotniuc poate distruge orice semn de opoziţie pentru decenii. Tot de ce el are nevoie de la comunitatea internaţională este neutralitate şi supunerea lor, iar tot de ce el are nevoie de la oamenii din interior este liniştea”, se arată în scrisoare.„Oamenii sunt ameninţaţi, discreditaţi, batjocoriţi şi persecutaţi pentru a fi reduşi la tăcere. Situaţia s-a înrăutăţit într-atât, încât chiar şi reprezentanţii corpului diplomatic devin ţintele acestor atacuri. Intimidarea unui reprezentant al UE în Moldova depăşeşte orice limită. Dacă mass-media lui Plahotniuc vorbeşte astfel despre un diplomat UE, imaginaţi-vă „tratamentul” aplicat unei voci critice locale din partea maşinăriei propagandistice. Dacă nu acţionăm acum, lucrurile se pot agrava”, continuă activiştii civici.Reprezentanţii societăţii civile solicită partenerilor de dezvoltare să condiţioneze sprijinul financiar oferit Republicii Moldova prin implementarea unor reforme reale, menite să scoată instituţiile de stat din captivitate.„Facem apel către instituţiile din UE de a condiţiona suportul financiar şi de a cere implementarea reformelor reale, care vor elibera instituţiile de stat din strânsoarea ilegală în care se află la moment”, conchide scrisoarea societăţii civile de la Chişinău.Vă prezentăm textul integral al declaraţiei adresate demnitarilor europeni.Dragi prieteni ai Moldovei,Câteva zile în urmă, Publika TV, unul dintre posturile TV deţinute de unicul oligarh moldovean Vladimir Plahotniuc, a iniţiat un atac asupra lui Pirkka Tapiola, şeful Delegaţiei Uniunii Europene în Moldova, lansat la o distanţă de câteva zile când Delegaţia UE a publicat o „Declaraţie privind Drepturile Omului”, condamnând practicile antidemocratice ale autorităţilor în persecutarea opoziţiei, a avocaţilor şi apărătorilor drepturilor omului. Acest atac este o consecinţă directă a degradării democraţiei în Moldova şi dorim să condamnăm acest atac şi să exprimăm dezaprobarea noastră pentru asemenea practici, care se văd tot mai des în media locală care este controlată politic.Prin acest mesaj, dorim în primul rând să ne adresăm Excelenţelor voastre şi să ne exprimăm îngrijorarea noastră profundă în privinţa direcţiei în care este dirijată ţara noastră în ultima perioadă. Aceste alegeri doar au agravat aşa-numita stabilitate aclamată de autorităţi. Aceeaşi perioadă coincide cu ultimele atingeri în construcţia statului captiv – creatura Vladimir Plahotniuc, conducătorul de facto al ţării cu un titlu neconstituţional de „coordonator al majorităţii parlamentare”.Noi credem că alegerile care au avut loc pe 13 noiembrie au agravat serios situaţia, iar acţiunile întreprinse de autorităţi imediat după aceste alegeri vorbesc de la sine. Numirea rapidă în funcţie a noului procuror general, în condiţii de lipsă de transparenţă şi control public are intenţia de a ţine această instituţie sub controlul personal al lui Plahotniuc. Nu credem că acest procuror general va modera corupţia la nivel înalt.Iniţiativa de a subordona Serviciul de Informaţii şi Securitate majorităţii parlamentare controlate de Plahotniuc este un alt exemplu de mişcare oportunistă pentru a menţine stăpânirea pe instituţii, care ar trebui să acţioneze în beneficiul interesului naţional.Şefii autorităţilor menţionate mai sus, dar şi mulţi alţii, nu sunt loiali oamenilor Moldovei, ei sunt loiali persoanei care le-a numit. Ei nu se supun legii, ei se supun ordinelor lui directe, care deseori ignoră legea. Mai mult decât atât, el, de asemenea, îi controlează pe cei ce fac legea.Democraţia fragilă a ţării, valorile şi instituţiile ei, sunt strivite zi de zi, iar capturarea puterii se înteţeşte pe zi ce trece. Pe când există multe persoane care trebuiesc pedepsite, o singură persoană se află în capul listei – Vladimir Plahotniuc.A trecut aproape un an de la învestirea lui Filip (care este total controlat de Plahotniuc). Acesta a fost învestit ilegal, în toiul nopţii şi printr-o procedură netransparentă. Guvernul este susţinut de popor astăzi în proporţie de 7%. Acest Guvern a eşuat să ofere, să reîntoarcă oamenilor speranţa, a eşuat să facă reforme reale, justiţie şi luptă anticorupţie reală, deţinând controlul total asupra ţării.An după an, noi, ţara, pierdem timpul, pe când ei, oligarhul şi complicii lui, se îmbogăţesc. Este adevărat că acest Guvern a deblocat finanţarea externă (care nu ar fi blocată dacă nu existau practicile lor corupte de mai înainte, inclusiv „jaful secolului”, care nu este investigat până acum), dar succesul lor cel mai mare este timpul obţinut pentru „coordonatorul” lor – Plahotniuc.Era evident că odată ce „verticalitatea puterii” era construită, următorul pas logic ar fi reducerea la tăcere a vocilor opoziţiei. Procesul nu poate avea loc fără comprimarea libertăţilor fundamentale, precum libertatea de exprimare. Oamenii care critică guvernarea sunt eliminaţi din spaţiul public. Urmărim săptămânal atacuri media ale holdingului de presă, ale bloggerilor şi internet trolilor lui Plahotniuc, care ţintesc să distrugă public pe oricine vine cu o opinie opusă, neconvenabilă. Ei intimidează şi descurajează oamenii să vorbească liber şi împiedică opinia publică să răspundă împotriva corupţiei pe care această guvernare o creşte.Este inacceptabil ca în timp de mass-media lui Plahotniuc tratează libertatea de exprimare ca o licenţă pentru a minţi, instituţiile de stat subordonate lui fac tot posibilul pentru a împiedica opinia opusă, creând toate condiţiile pentru moartea lentă a presei libere.ONG-urile care au fost ceva timp în urmă credibile şi active sunt acum sub papucul lui Plahotniuc şi deseori justifică abuzurile comise de autorităţile actuale sau pur şi simplu preferă să tacă în legătură cu ele, ceea ce este practic acelaşi lucru. Cu paşi consistenţi, abuzarea permanentă de putere şi violarea legilor de care instituţiile ar trebui să se conducă, el a reuşit să distrugă, să mituiască şi să corupă aproape toată societatea civilă, care este pentru moment inexistentă şi paralizată.Credem că scopul principal al lui Plahotniuc, pe când el reduce la tăcere orice voce a opoziţiei, este să creeze percepţia că „nu există alternativă autorităţilor actuale” - argument ce a fost şi va fi oferit dvs. la întâlnirile oficiale. Cu capacitatea lui financiară şi administrativă, Plahotniuc poate distruge orice semn de opoziţie pentru decenii. Tot de ce are el nevoie de la comunitatea internaţională este neutralitate şi supunere şi tot de ce are el nevoie de la oamenii din interior este liniştea.Lista persoanelor care suferă de pe urma acestei situaţii este deja lungă. Oamenii sunt ameninţaţi, discreditaţi, batjocoriţi şi persecutaţi pentru a fi reduşi la tăcere. Situaţia s-a înrăutăţit într-atât încât chiar şi reprezentanţii corpului diplomatic devin ţintele acestor atacuri. Intimidarea unui reprezentant al UE în Moldova trece orice „linie roşie” posibilă.Dacă mass-media lui Plahotniuc vorbeşte astfel despre un diplomat UE, imaginaţi-vă „tratamentul” aplicat unei voci critice locale din partea maşinăriei propagandistice. Dacă nu acţionăm acum, lucrurile se pot agrava.Credem că atitudinea imparţială a Domnului Tapiola faţă de autorităţile care au discreditat Europa este un factor important pentru restabilirea încrederii societăţii noastre în valorile europene reale.Dorim să condamnăm vehement această încercare de a discredita un diplomat UE pentru afirmarea unui lucru evident – caritatea făcută pe bani furaţi nu este caritate adevărată.Acesta este un caz care ilustrează ce poate face mass-media coruptă cu oricine, dacă ei vor continua să acţioneze în atmosfera de impunitate totală. În asemenea condiţii, opoziţia reală nu se va dezvolta niciodată.Facem apel către Excelenţele voastre să susţină mesajul nostru pentru binele democraţiei în care credem cu tărie. De dragul protecţiei drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale omului: libertatea de exprimare, libertatea de asociere şi altele – toate fiind sub o mare ameninţare astăzi în Moldova.Facem apel către instituţiile din UE să condiţioneze suportul financiar şi să ceară implementarea reformelor reale care vor elibera instituţiile de stat din strânsoarea ilegală în care se află.Vocea noastră devine mai puternică şi noi nu vom tăcea. Dar vocile noastre trebuie auzite şi în Moldova. Poziţiile deschise, ferme şi intransigente ale partenerilor noştri europeni în legătură cu ceea ce se întâmplă în ţara noastră sunt foarte importante pentru democraţia Moldovei şi pentru viitorul european al acestei ţări.