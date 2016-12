Mihail Gofman le aminteşte lui Plahotniuc şi Candu despre un dosar privind spălările de bani printr-un offshore din Panama: Il Coordonatore şi finul său trebuie să se mai asigure cu „certificate”

După ce s-au străduit să ascundă în offshore banii furaţi din rezervele statului, iar planurile le-au fost zădărnicite de ancheta internaţională, autorii jafului bancar au decis să-i ascundă în ţară. Anume aşa s-a ajuns la legea privind liberalizarea capitalului, numită de experţi „amnistie fiscală”, afirmă fostul şef-adjunct al Serviciului prevenire şi combatere a spălării banilor din cadrul Centrului Anticorupţie, Mihail Gofman.



Totodată, fostul angajat de la Anticorupţie spune că oligarhul Vladimir Plahotniuc şi oamenii din anturajul său, Andrian Candu şi Serghei Iaralov, vor avea nevoie de mai multe „certificate”. Mihail Gofman face aluzie la dezvăluirile privind documentul pe care oamenii lui Plahotniuc l-ar fi cerut de la killerul Vitalie Proca, prin care acesta să spună că nu-l cunoaşte pe oligarh. Asta în contextul acuzaţiilor potrivit cărora Vladimir Plahotniuc ar fi comanditarul asasinării lui Gherman Gorbunţov.



„În Republica Moldova, statul paradoxurilor, este perioada solicitărilor de certificate, documente care ar demonstra că pe actuala grupare criminală de la guvernare şi complicii lor nimeni nu îi cunoaşte, nimeni nu îi vede şi chiar vreţi să credem că nu aveţi nicio atribuţie la activităţile ilegale legate de furtul secolului. Cât v-aţi străduit să ascundeţi banii furaţi din rezervele valutare ale ţării prin diferite offshore-uri, până la urmă, din cauza anchetelor internaţionale, aţi găsit o soluţie că e mai sigur să îi ascundeţi chiar acasă, prin asigurarea cu nişte „certificate” (proiectul aşa-numitei legi pentru liberalizarea capitalului şi stimularea fiscală)”, afirmă Mihail Gofman.



„Dar despre legalizarea jafului secolului prin primirea „marelui certificat” vom discuta separat pe 23 decembrie 2016. Între timp, gruparea criminală de la guvernare urmează să-şi primească „marele certificat” că nu sunt datori cu nimic în faţa cetăţenilor Republicii Moldova. După logica lor, tot ceea ce s-a întâmplat este doar vina noastră… a cetăţenilor, cu excepţia celor care au participat la furt şi a celor care au protejat această crimă din structurile de stat. Şi vor avea dreptate. Să depui probe la CNA sau Procuratură nu are sens, în zadar le depui. În schimb, în curând criminalii le vor pune la dispoziţie „certificatul”. Şi atunci ei vor da din umeri, dar să ştiţi că toate probele au fost depuse organelor competente din alte state”, mai spune fostul angajat al CNA.



Totodată, Gofman aminteşte despre un dosar deschis pentru spălări de bani printr-un offshore din Panama. „Dacă mergem cu paşi vertiginoşi spre data indicată mai sus, atunci „Il Coordonatorul” integrării europene, împreună cu finul Candu să se asigure şi cu alte certificate, de exemplu pe cauza penală nr. 2012036363, pornită la 29 aprilie 2012 pe activitatea companiei offshore „Kelway Trading” din Panama, în baza art. 243 spălarea banilor. Ancheta penală pornită în acea perioadă cu mari probleme, intimidări şi cu mai multe tentative de a fi concediaţi, dar, în fine, s-a trecut. Însă dosarul a rămas”, menţionează Gofman.



Şi dacă atunci nimeni nu dorea să intre în esenţa acestei cauze penale, acum participanţii acestei tranzacţii de 5 milioane de dolari şi nu numai, au început să se autoincrimineze, mai spune fostul şef din cadrul Centrului Anticorupţie. „Dacă raportăm la prevederile proiectului legii pentru liberalizarea capitalului şi stimularea fiscală şi facem un mic calcul avem 5 milioane de dolari SUA*2% = 100 de mii de dolari SUA. Afacere de minune...”, zice fostul şef din cadrul CNA.



Mihail Gofman precizează că această companie panameză a mai fost obiectul investigaţiilor în răsunătorul dosar Magnitsky, de unde au primit suma de 1,2 milioane de dolari ca şi comision pentru permisiunea utilizării sistemului bancar moldovenesc.



„Repetat, vă informez că în Congresul SUA a fost înregistrat în anul 2015 proiectul de Lege privind responsabilitatea globală pentru drepturile omului Magnitsky, care prevede drepturi pentru Preşedintele SUA să impună sancţiuni împotriva oricărei persoane străine (sau entitate) care este antrenată în mai multe activităţi ilegale (corupţie, delapidarea banilor publici, tortură, etc). La sigur aveţi nevoie de astfel de „certificate”, dar va vor ajuta oare? Şi încă aţi avut tupeul să interveniţi prin Podesta la vestitul jurnal internaţional Forbes ca să solicitaţi „oproverjenie” (dezminţire, n.r.) că nu aţi avut careva atribuţii la activitatea furtului rezervelor valutare ale ţării.



Şi dacă privim declaraţiile persoanelor care se autorecuză pe cazurile date, încă o dată se confirmă faptul că dosarele penale indicate îi vizează direct pe „Il coordonatorul” Plahotniuc, Candu, Iaralov şi alţii, aşa că repede după certificate. Acasă o să vă fie mai uşor să le obţineţi, toţi sunt acasă... posibil. Vor urma şi alte dosare aşa că aveţi nevoie de multe «certificate»”, conchide Mihail Gofman.