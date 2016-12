„Iniţiativele Platformei DA, înaintate în condiţiile în care ţara arde în sărăcie şi este cufundată în corupţie; Fără rezolvarea acestor probleme stridente, nu putem vorbi despre dezvoltarea RM”

Iniţiativele de ordin social, politic şi economic, care au fost înaintate de membrii Platformei Demnitate şi Adevăr, vin în contextul agravării situaţiei din Republica Moldova. PPDA a venit cu un mesaj clar în contextul aşteptărilor şi solicitărilor cetăţenilor privind frauda bancară, majorarea vârstei de pensionari, dar şi alte probleme de ordin social. Declaraţiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Ora Expertizei” de la Jurnal TV.Reprezentanţii Platformei Demnitate şi Adevăr spun că fără soluţionare acestor probleme, care sunt stridente, dezvoltarea Republicii Moldova va stagna în continuare.„Noi avem nevoie de soluţionarea acestor probleme cât se poate de curând. Această guvernare, care are totul la dispoziţie, are confortul unei majorităţi aproape constituţionale, la fel ca şi acest preşedinte nou, ar putea rezolva aceste chestiuni foarte uşor. Nu este greu să anuleze o lege antipopulară, legea care pune pe spatele oamenilor miliarde furate, nu îţi interzice nimeni să opreşti această bătaie de joc cu legea amnistiei fiscale, care înseamnă exonerarea de răspundere a unor penali. Dacă s-ar dori, aceste lucruri pot fi realizate în două-trei săptămâni”, a explicat liderul Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase.În acest context, vicepreşedintele Platformei DA, Stanislav Pavlovschi, a afirmat: „Trebuie de spus că aceste cerinţe atestă clar că guvernarea se află sub monitorizarea constantă din partea societăţii civile, inclusiv Platforma Demnitate şi Adevăr. Ei nu vor avea linişte atâta timp cât aceste cerinţe nu sunt îndeplinite. Nu din motivul că Platforma Demnitate şi Adevăr ar vrea ceva pentru ea, ceea ce cerem noi este pentru binele acestei ţări şi pentru binele acestui popor. Fără rezolvarea acestor probleme stridente, noi nu putem vorbi despre dezvoltarea ţării. O să fie în stare domnul Dodon să pătrundă în esenţa acestor probleme şi importanţa lor va fi bine, dacă nu va fi supus presiunilor enorme din partea societăţii. Acum el are o şansă foarte bună să demonstreze că nu a minţit electoratul său”.„Noi suntem cu toţii responsabili de situaţia din ţară şi fără ca să exercităm presiuni asupra guvernării nimic nu se va schimba. Istoria modernă a Republicii Moldova arată că guvernarea face ceva pentru popor nu mai şi nu mai sub presiunea societăţii. Prin urmare, sarcina poporului este să-şi unească eforturile în jurul Platformei DA, care este cea mai bună forţă. Noi trebuie să formulăm nişte viziuni clare: ce vrem de la această ţară, ce cerinţe înaintăm guvernării. Poţi să câştigi un război atunci când ai un scop bine determinat. Şi aceste cerinţe este un foarte bun început în această direcţie”, a mai spus Stanislav Pavlovschi.Liderul Platformei Demnitate şi Adevăr a declarat că în timp ce oamenii se cufundă în sărăcie şi corupţie, Igor Dodon continuă să facă un joc coordonat de oligarhul Vladimir Plahotniuc.„Igor Dodon a făcut foarte multe promisiuni în campania electorală. Aşa fac politicienii obişnuiţi din Republica Moldova – fac foarte multe promisiuni şi realizează cât se poate de puţine. Eu cred că Igor Dodon a făcut aceleaşi lucru. A făcut promisiuni pe care nu ştiu dacă le poate realiza. La ceea ce emană în spaţiu public, ai impresia că este un om retardat. Asta a demonstrat el într-un interviu acordat presei ruse. Am impresia că el nu a ieşit din campania electorală, se ocupă de lucruri inofensive, el se ocupă de modul de predare a limbii, a istoriei în condiţiile în care ţara arde în sărăcie şi este scufundată în corupţie, dar şi batjocura acestei guvernări. În spatele acestor declaraţii, dacă le coroborăm cu tot ce face el în ultima perioadă de timp concertat, coordonat cu cei de la Nobil Club, sigur că este mai mult decât retard şi ai mult decât dilitantism. Este un joc bine pus la punct, un spectacol pe care ni-l prezintă zilnic Dodon. Iată şi de ce reacţia promptă a Platformei Demnitate şi Adevăr, care a venit cu un mesaj foarte clar”, a declarat Andrei Năstase.„Acest preşedinte ales aşa cum a fost ales, cu sprijinul enorm a lui Plahotniuc, prin fraudă şi minciuni, prin fals, acum trebuie să fie bun şi să-şi respecte promisiunile pe care le-a făcut faţă de electoratul tău. Electoraltul tău şi electoratul celorlalţi candidaţi au aşteptări cu privire la miliardul furat. Iată de ce am venit cu aceste zece iniţiative. Lumea trebuie să vadă contrastul dintre ceea ce ne propune Igor Dodon. Aţi văzut ce spune Dodon, aţi văzut ce spune Ghimpu, ambii traşi de aţişoare dintr-un singur loc, fac un spectacol geopolitic, fac dezbinarea societăţii în continuare, în timp ce noi ne scufundăm în sărăcie, corupţia şi mizeria pe care au creat-o guvernanţii. Igor Dodon nu are acea libertatea adresării către instituţiile internaţionale care ar putea să se ocupe investigaţia miliardului furat, spălătoriei prin intermediul justiţiei moldoveneşti, dar noi am solicitat. Mai mult, noi am solicitat să facă nişte lucruri social orientate”, a adăugat liderul DA.„Presiunile trebuie să existe. Niciodată guvernarea nu dă nimic poporului decât atunci când poporul cere foarte insistent acest lucru. Trebuie să spus că ancheta internaţională este un lucru important şi indispensabil, dar nu este suficient. Nu trebuie să uităm că noi avem legislaţia noastră procesual-penală, care reglementează clar modul de desfăşurare a urmării penale şi care organ este responsabil să se ocupe de această urmărire. În cazul dat, Procuratura Generală este organul care conduce şi desfăşoară urmărirea penală. Deci, fără poziţia proactivă a PG noi nu putem vorbi despre succesul anchetei”, a concluzionat Stanislav Pavlovschi.Amintim că Partidul Platforma Demnitate şi Adevăr a venit cu zece iniţiative de ordin social-economic, reformator şi anticorupţie, solicitând preşedintelui ales să renunţe la demagogie şi în cel mult 10 zile din ziua învestirii să întreprindă mai multe acţiuni de primă necesitate.Printre iniţiativele propuse de reprezentanţii PPDA se numără renunţarea la schema procurării energiei electrice de la dubioasa firmă offshore, demiterea actualului procuror general, neadmiterea adoptării legii privind amnistia fiscală a bunurilor şi capitalului, dar şi interzicerea ridicării vârstei de pensie şi a stagiului de pensionare.