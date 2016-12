Ion Sturza, despre centrul de putere „din vale” şi schemele „pe sub masă”: La un moment dat, probele vor veni pe bandă rulantă

În Republica Moldova activează două guvernări paralele, afirmă fostul premier Ion Sturza, care vorbeşte, într-un interviu pentru Europa Liberă , despre situaţia din ţară, puterea din umbră, guvernarea dictatorială şi despre cum a fost anul 2016 în ţara noastră.„Avem o guvernare formală, pe care o vedem la televizor şi care dă cu subsemnatul sub acorduri internaţionale, şi alta care acum, mai nou, nu se mai numeşte „nobil”, se numeşte „cea din vale”. Aceasta e problema, că fiecare dintre cei care astăzi formal se află în funcţie, de fapt, au un comisar pe lângă ei, care le dictează ceea ce ar trebui să fie făcut. Avem două sisteme paralele de conducere în statul acesta, una la lumină, aparent, şi una în spate”, susţine Ion Sturza.Potrivit ex-premierului, ţara nu poate fi bogată şi prosperă cu o conducere obscură şi dictatorială şi „nu poţi să conduci ţara pe sub masă”.„Am mai spus-o, până la urmă cred că devenim deja şi un pic penibili, nu poţi pe sub masă să conduci cu ţara sau din umbră. Trebuie să ai şi funcţiile formale, care îţi dau anumite drepturi, dar şi responsabilităţi, inclusiv legale. Care este atunci rolul unui ministru, spre exemplu, al Economiei, dacă vine cineva din vale şi spune: „Uite, astăzi facem aceasta, facem aceasta. Mâine facem aceasta”? Doar dumneavoastră înţelegeţi că ceea ce se cere acolo nu se cere în numele dreptăţii supreme sau a reformelor în beneficiul ţării. Se cer anumite scheme. Astăzi nicio investiţie importantă nici din exterior, nici din interior, nu poate fi făcută fără de girul centrului de putere „din vale” sau alte lucruri”, a menţionat fostul prim-ministru.La replica precum că toată lumea ştie şi înţelege ce se întâmplă, dar nimeni nu are probe, Ion Sturza a declarat: „Au fost atâtea investigaţii ale jurnaliştilor de investigaţii din Republica Moldova, au fost atâtea declaraţii pe faţă, se văd atâtea lucruri, care probe mai trebuie? Au fost, apropo, declaraţii inclusiv ale şefilor de la Procuratură, de la Centrul Naţional Anticorupţie. Care probe mai trebuie?”.„Avem în fiecare zi câte un exemplu. De pildă, cum a trecut în prima lectură legea aşa-numită de liberalizare a capitalului? Obscur, netransparent, fără nicio discuţie formală publică, fără de un impact al coruptibilităţii. Dumneavoastră vă trebuie chiar investigaţia de la Tribunalul Internaţional de crime de război? Dumneavoastră vreţi probe, cred că la un moment dat vor veni pe bandă rulantă şi aceste probe”, a punctat Ion Sturza.