Trei fracţiuni au părăsit în semn de protest şedinţa Parlamentului: „De ce Filip nu vine la audierile privind alimentarea copiilor în şcoli?”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 02.12.2016 11:19

Trei fracţiuni au părăsit în semn de protest plenul Parlamentului. Astfel, preşedintele legislativului a fost nevoit să încheie şedinţa din lipsă de cvorum.



Primii care au anunţat că părăsesc şedinţa au fost liberal-democraţii, după ce mai multe proiecte de legi au fost incluse de urgenţă pe agenda de astăzi fără ca deputaţii să aibă timp pentru a lua cunoştinţă de conţinutul acestora. Printre ele se numără şi proiectul care prevede că foştii şefi de stat vor beneficia de automobil permanent, iar timp de patru ani de birou de lucru şi asistent personal.



„Ni s-a creat impresia că noi continuăm să ne jucăm în Parlament. În septembrie, nu am avut deloc şedinţe în plen. La fel şi săptămâna aceasta. Biroul Permanent nu a fost convocat. Proiectele incluse sunt foarte importante, nu vrem să le fugărim, dar vrem să intrăm în esenţa lor. La fel, sunt propuse audieri privind concesionarea Aeroportului. Intuim că este o reacţie la ceea ce s-a întâmplat ieri, pentru că am cerut audieri de jumătate de an deja şi nu s-au introdus. Acum aţi găsit ieşirea din situaţie”, a declarat preşedintele fracţiunii PLDM, Tudor Deliu.



La rândul lor, socialiştii şi comuniştii s-au arătat nemulţumiţi că la audierile planificate pentru astăzi privind alimentarea copiilor în şcoli şi grădiniţe, după scandalul produselor alterate, urma să vină vicepremierul Gheorghe Brega. Aceştia afirmă că au aşteptat informaţii de la premierul Pavel Filip.



„Cazul privind alimentarea copiilor cu produse alterate a zguduit toată societatea. Din start părăsim şedinţa. Cerem şedinţă specială doar pe tema aceasta”, a spus liderul PCRM, Vladimir Voronin.



„Săptămâna trecută a fost decis să fie audiat premierului Filip. Subiectul este prea sensibil, ca să-l audiem pe domnul Brega care nu e prea informat. Vedem că cineva a luat altă decizie, este o mimare a audierilor. Pe ascuns apar alte proiecte de legi, introduse în afara discuţiilor în comisii”, a spus şi deputatul PSRM, Vlad Bătrîncea.



În replică, preşedintele Parlamentului a explicat că a fost decizia Guvernului pe cine să trimită la audieri.



„Săptămâna trecut plenul a decis organizarea audierilor fără să menţioneze clar cine sunt invitaţi. Urma să facem adresare către Guvern care va decide cine va veni. Se pare că unii urmăresc show şi spectacol, dar nu sunt interesaţi de aceste audieri”, a spus Andrian Candu.



Deputaţii din coaliţia de guvernare nu au fost în măsură să asigure cvorumul, astfel şedinţa Parlamentului de astăzi a fost amânată.