Oazu Nantoi, în presa română: „Nu preşedintele ales, ci Plahotniuc decide totul în statul captiv Republica Moldova”

Ideea proeuropeană în Republica Moldova este compromisă şi monopolizată de nişte structuri care n-au nimic comun cu valorile europene, iar cel care ţine în captivitate statul este oligarhul Plahotniuc. Declaraţia îi aparţine analistului politic Oazu Nantoi şi a fost făcută într-un interviu pentru digi24.ro „De exemplu, în ultima campanie electorală, PDM a avut mesajul cel mai „proeuropean”. În realitate, PDM este un instrument de menţinere a RM în starea de captivitate de către Vladimir Plahotniuc. Or, starea de captivitate până la care a degradat RM este incompatibilă cu valorile europene şi pune sub lovitură însuşi proiectul de statalitate a RM”, susţine Oazu Nantoi.Cât despre preşedintele ales, Nantoi spune că acesta este lipsit de competenţe, Plahotniuc luând toate deciziile în locul lui.„Atribuţiile preşedintelui în cazul RM sunt destul de modeste. În plus, Republica Moldova e un stat captiv, şi nu preşedintele ales, ci Vladimir Plahotniuc decide totul. Pe când lui Igor Dodon i se va oferi posibilitatea să joace rolul de un preşedinte „prorus”, dar lipsit de competenţe. Totuşi, Igor Dodon, cel mai probabil, va fi un element dintr-o reţea vastă de „soft power”, prin care Rusia îşi promovează interesele în RM. Aceasta se va manifesta inclusiv prin încercările maimuţăreşti ale lui Dodon de a se sprijini pe Mitropolia Chişinăului şi a întregii Moldove, subordonate Bisericii Ortodoxe Ruse”, a menţionat analistul politic.Nantoi a mai declarat: „România trebuie să dea dovadă de realism şi responsabilitate în raport cu ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. În caz contrar, nu peste prea mult timp ar putea să se trezească cu soldaţii ruşi de-a lungul Prutului.”Comentatorul politic a reamintit şi despre campania electorală din acest an, menţionând că în pofida tuturor impedimentelor, candidatul unic al forţelor antioligarhice a realizat o campanie bazată pe voluntariat, reuşind să obţină un rezultat bun.„Partidul Platforma Demnitate şi Adevăr şi Partidul Acţiune şi Solidaritate n-au dispus nici de resurse umane, nici de cele financiare, pentru a ajunge la fiecare alegător. Maia Sandu a realizat o campanie electorală bazată în exclusivitate pe voluntariat şi cu resurse financiare absolut transparente şi extrem de modeste şi a reuşit să obţină un rezultat mult peste aşteptările multora”, a punctat analistul politic.