Ion Sturza, despre declaraţiile lui Dodon: „Belicosul de la Sadova, plin de ură şi dispreţ, vrea să construiască o nouă cortină de fier pe Prut”

19.12.2016 12:34

Născut în laboratoarele lui Mark Tkaciuk şi şcolit în epoca lui Vladimir Voronin, Igor Dodon încearcă în orice mod să îngrădească posibilitatea copiilor noştri să-şi facă studiile nu doar în România, dar şi în Occident. Astfel, aceste acţiuni înseamnă denunţarea acordului cu UE. Declaraţiile au fost făcute de către omul de afaceri Ion Sturza.



„Ca să-ţi demonstrezi mediocritatea şi prostia nu-i neapărat nevoie să fii ales prezident. Născut la „origini” în laboratoarele lui Mark Tkaciuk, pentru ca se ne reprezinte cât mai docil pe noi, băştinaşii, Igor Dodon a depăşit cu mult aşteptările „moaşelor”. Şcolit în epoca lui Voronin, un exemplar rar de cinism, demagogie şi proastă educaţie primară. Convins adept al moldovenismului primitiv, antioccidental şi românofob, vrea cu tot dinadinsul să ne ducă la poarta celui care se vede ţarul celei de-a treia Roma, cea Asiatică”, a scris Ion Sturza pe pagina sa de Facebook.



„Deşi se deghizează în straie de om pios şi moral, nu a ezitat să ne „sperie” cu sirieni, homosexuali şi popi gaponi. Pare proletar, dar pe la spate agoniseşte averile prin „единое окно”. Fascinantă este şi obrăznicia cu care ne dă lecţii de „istorie”, terfelind memoria încă sângerândă a moldovenilor. Ne sugerează că ar trebui să ne cerem scuze de la cei care ne-au violat propria patrie. Memorandumul Kozak e bun, crede dânsul, deşi ne lipsea de capacitatea de a ne decide propriul destin. Te mai miri, de unde la un fecior de profesori de română atâta românofobie, veninoasă şi paranoică?!”, a mai declarat omul de afaceri.



Totodată, Ion Sturza a spus că, de fapt, Igor Dodon, vrea să construiască o nouă cortină de fier pe Prut: „Ar fi bine să le explicam moldovenilor că, de fapt, Igor Dodon doreşte să construiască o nouă cortină de fier pe Prut, să anuleze libera circulaţie, să îngrădească posibilitatea copiilor noştri să-şi facă studiile nu numai în România, dar şi în Occident. Aceasta însemna denunţarea acordului cu Uniunea Europeană şi nimic altceva. Am văzut zilele acestea nişte fotografii oficiale, diplomaţii occidentali şi prezidentul nou ales. Dodon le promitea că va duce Moldova în Europa pe bani ruseşti. Să nu credeţi că este o gluma, aşa promite el Occidentului... Naivitate diplomatică... Ce vrea el în realitate să facă o puteţi vedea în interviul de la Russia 24. Un „debit” plin de ură şi dispreţ faţă de ce se numeşte interes naţional, construit cu atâta greu de societatea moldovenească de-a lungul timpului”.



„Şi ca să o facă pe „durul”, a nu se confunda cu „durak”, îl atacă pe Traian Băsescu. El se pare că încă nu ştie că există o cutumă, foştii şi actualii şefi de stat nu se atacă pe gratis. Recunosc, am fost surprins cât de elegant i-a răspuns domnul Băsescu, deşi putea să-l disperseze pe Dodon în atomi, politic vorbind. Dar vorba „clasicului”, aşii lui Băsescu rămân deocamdată în mânecă. Se întâmplă şi lucruri bune. Moldovenii rapid, fără pauză, încep să conştientizeze ce au „ales”, ce se poate întâmpla, când ţara este „guvernată” de o mediocritate îngâmfată, ca să nu spun altfel. Unii o să-mi reproşeze că nu sunt deloc politicos cu preşedintele nou ales. Am mai spus-o, nu mă reprezintă! Dacă se supără, n-are decât să-mi retragă şi mie cetăţenia. Nu cred ca îmi doresc să trăiesc în ţara lui Dodon”, a punctat Ion Sturza.