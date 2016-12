VIDEO

Decretele lui Moş Gerilă // Mai pe scurt

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 19.12.2016 19:54

Mai pe scurt, vineri Dodon urmează să fie inaugurat preşedinte. Iar sâmbătă o să dea primul decret, acela cu miliardul furat, nu?... Sau nu, nu chiar de sâmbătă, probabil o să înceapă de luni. Pentru că el aşa a zis cu câteva zile înainte de alegerile de la 13 noiembrie, că în prima săptămâna de preşedinţie va semna trei decrete. Primul, citez exact: „miliardul să fie întors de hoţi”. Şi pe urmă a descifrat ce are în vedere, că adică el va anula decretul lui Timofti prin care miliardul a fost pus pe umerii noştri, ai cetăţenilor. Crede cineva că Dodon va face lucrul acesta? Bine, el s-ar putea să picteze un astfel de decret de anulare a decretului lui Timofti, dar Dodon ştie demult că asta chiar e pictură, că nu va avea nici un efect şi că anume din cauza asta a făcut promisiunea respectivă. Al doilea decret al lui Dodon, reluarea parteneriatului cu Rusia. Aici rămâne de văzut. Şi al treilea decret despre care a mai zis Dodon, va fi unul îndreptat împotriva unioniştilor şi pentru „Istoria Moldovei”. Despre asta o să vorbesc ceva mai jos.



Stimaţi telespectatori, eu vreau să vă întreb, care sunt problemele noastre cele mai grave? Le ştiţi - sărăcia, corupţia, viitorul copiilor. Se regăsesc aceste probleme în programul lui Dodon? Nici una. De pildă, sărăcia. Vă mai amintiţi ce spuneau bătrânele de la Leova că aşteaptă de la Dodon? Medicină pe degeaba, învăţământ pe degeaba şi în general cât mai multe servicii pe degeaba, ca în Uniunea Sovietică. O să facă ceva Dodon în sensul acesta – trebuie să fii prost ca să crezi în asta. Mai mult, uite acum a apărut o nouă lege îndreptată împotriva cetăţenilor, cea de majorare a vârstei de pensionare. O să facă ceva Dodon în acest sens? O să se prefacă, nu o să facă.



Mai departe, corupţia. Vedem cu toţii că statul a fost completamente capturat de mafia condusă de Plahotniuc. Eu aşa înţeleg că mulţi alegători ai lui Dodon l-au votat ca el să scoată statul de sub această mafie. Crede cineva că Dodon o s-o facă? Uite, el se bate cu cărămida în piept că va anula concursul de alegere a procurorului Harunjen. Sigur el, iarăşi, ar putea să picteze un astfel de decret care însă nu va avea nici un efect. În schimb, Dodon va avea motive să se plângă alegătorilor lui că uite, el a vrut să facă ceva, dar guvernanţii l-au împiedicat. Şi cu asta se va termina toată lupta lui Dodon cu sărăcia şi corupţia.