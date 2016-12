Anatol Şalaru şi-a dat demisia din funcţia de prim-vicepreşedinte al PL: „L-am sfătuit şi pe Mihai Ghimpu să demisioneze; Degeaba schimbăm vagoane dacă locomotiva este veche şi nu trage”

Sursa: jurnal.md Foto: facebook.com 17.12.2016 13:35

Ministrul Apărării, Anatol Şalaru, şi-a dat demisia din funcţia de prim-vicepreşedinte al Partidului Liberal. Decizia a fost anunţată astăzi, în cadrul Consiliului Republican al PL.



„Mi-am dat demisia din funcţiile pe care le aveam în Partidul Liberal şi l-am sfătuit şi pe domnunul Ghimpu să demisioneze dacă vrea ca la alegerile din 2018 partidul să mai fie în preşerinţele alegătorilor”, a declarat Şalaru.



Totuşi Anatol Şalaru spune că rămâne în continuare membru de partid.



Ministrul Apărării a mai afirmat că săptămâna aceasta ar putea să-şi piardă funcţia de ministru, după ce PL a solicitat premierului Filip retragerea lui Anatol Şalaru din funcţie.



„Mihai Ghimpu m-a învinut de corupţie, de trădare, că am încercat să îi rup partidul ceea ce nu este adevărat. Eu vreau ca partidul să rămână unit chiar dacă eu am plecat din partid. Partidul are nevoie de o nouă locomotivă. Degeaba schimbăm vagoane noi dacă locomotiva este veche şi nu trage. Zilele acestea ar putea fi semnat decretul de către preşedintele Timofti şi urmează să fiu demis din funcţie. Nu am vorbit cu premierul, dar probabil a dat curs acestei solicitări din partea Partidului Liberal, pentru că premierul nu are cum să se opună”, a adăugat Anatol Şalaru.