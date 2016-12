Europarlamentar: „Este inacceptabil cum au fost organizate secţiile de votare în străinătate la alegerile prezidenţiale din RM”

Republica Moldova are nevoie de condiţii mai bune de vot, de finanţare transparentă a partidelor politice şi de acces corect al tuturor candidaţilor la mass-media, le- a transmis deputatul european Siegfried Mureşan parlamentarilor RM care au participat la şedinţa Comitetului parlamentar de asociere UE-RM , desfăşurată la Parlamentul European din Strasbourg, Franţa.„Nu este acceptabil ca cetăţenii Republicii Moldova care se află în străinătate să fie lăsaţi să stea la coadă la vot în faţa secţiilor de votare pentru că nu sunt suficiente buletine de vot. Participarea numeroasă la urne a cetăţenilor din diaspora era un lucru previzibil având în vedere că, pentru prima dată în ultimii 15 ani, preşedintele a fost ales prin vot direct. De aceea, pentru că am anticipat acest lucru, înainte de alegeri, la 21 octombrie a.c., am trimis o scrisoare Comisiei Electorale Centrale în care ceream să facă public algoritmul de calcul în funcţie de care a stabilit organizarea secţiilor de votare în străinătate, numărul de secţii aferent fiecărei ţări şi locul unde acestea urmau să se deschidă. Mie mi-a fost clar dinainte de alegeri că organizarea secţiilor a fost făcută defectuos, iar acest lucru s-a văzut şi în timpul votului”, a declarat Mureşan.Deputatul european, care a participat la Misiunea Parlamentului European de observare a alegerilor prezidenţiale din Republica Moldova din octombrie - noiembrie, spune că acestea sunt principalele schimbări de ordin electoral pe care trebuie să le opereze autorităţile de la Chişinău pentru ca la următoarele alegeri să nu se repete greşelile de la alegerile prezidenţiale din acest an.„Pentru următoarele alegeri din Republica Moldova această situaţie trebuie rezolvată. Aştept clarificarea prin lege a algoritmului după care sunt stabilite secţiile de vot în străinătate. Acest lucru trebuie făcut acum, nu înainte de următoarele alegeri în funcţie de interesul de atunci al politicienilor. Interesul cetăţeanului trebuie pus în prim-plan, iar interesul cetăţeanului este de a putea vota. De asemenea, nu este normal ca persoanele fizice să poată dona partidelor până la 200 de salarii medii fără a fi nevoie să justifice sursa banilor. Astfel, finanţarea este netransparentă, iar legislaţia moldovenească în forma actuală tolerează şi încurajează frauda în finanţarea partidelor. De aceea, legea trebuie schimbată şi, apoi, aplicată corespunzător pentru a garanta transparenţa banilor folosiţi în campanie”, a mai spus eurodeputatul.„Nu în ultimul rând, trebuie garantat accesul echitabil al candidaţilor la mass-media. Am văzut cum noile partide, care, totuşi, au câştigat încrederea şi sprijinul alegătorilor, au fost clar dezavantajate deoarece nu au beneficiat de acelaşi acces la presă precum partidele vechi, în care oamenii nu mai au încredere. Parlamentul European va monitoriza extrem de atent aceste trei aspecte în perioada următoare şi suntem pregătiţi să acordăm Republicii Moldova toată asistenţa tehnică de care are nevoie pentru a îmbunătăţi cadrul în care au loc alegerile”, a punctat Siegfried Mureşan.