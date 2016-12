Maia Sandu, după validarea alegerilor prezidenţiale: Curtea Constituţională şi instanţele de judecată din RM au contribuit la acoperirea fraudelor electorale

„Curtea Constituţională, prin decizia sa, a stabilit că autorităţile statului nu şi-au făcut datoria. Pe de altă parte, în timpul dezbaterilor, preşedintele CC spune că trebuia să venim cu probe că am contestat rezultatele acestor alegeri, trebuia să venim cu dovezi, care să sprijine aceste încălcări. Altfel spus, înţelegem că noi trebuia să facem lucrul Comisiei Electorale, al poliţiei, al Ministerului Justiţiei, SIS şi al Ministerului de Externe”, a declarat liderul PAS în cadrul unei conferinţe de presă.

Curtea Constituţională a recunoscut că instituţiile statului nu şi-au făcut datoria, iar prin decizia de validare a alegerilor prezidenţiale au fost acoperite fraudele electorale. Declaraţia a fost făcută de liderul PAS, Maia Sandu.„Curtea Constituţională a constatat alte lacune, neclarităţi şi ambiguităţi ale legislaţiei electorale. Aceste ambiguităţi legislative au permis autorităţilor să ne ignore şi să influenţeze rezultatele alegerilor. Problemele indicate în hotărârea Curţii, cele care au influenţat rezultatul alegerilor, sunt probleme sistemice. În primul rând, Curtea a constatat că eu am fost lipsită de un control judiciar eficient, prin respingerea contestaţiei mele din 18 noiembrie. Instanţele de judecată au refuzat să examineze cererea de judecată în care am demonstrat că alegerile au fost fraudate pe motiv că ar fi de competenţa CC. Curtea Constituţională a spus că nu poate administra probe şi examinează în exclusivitate problemele de drept, nu circumstanţe de fapt, afirmând că din prevederile legale rezultă explicit că toate contestaţiile privind încălcările electorale să fie soluţionat de instanţele de judecată. Refuzul CC şi al instanţelor de judecată de a examina cererile noastre au dus la faptul că am fost lipsiţi de un control efectiv asupra valabilităţii sau a fraudării alegerilor. Astfel, autorităţile menţionate au contribuit la acoperirea fraudelor electorale. Cetăţenii care au m-au votat şi care nu au putut să voteze au fost lipsiţi de dreptul de a afla dacă alegerile au fost fraudate sau nu”, a continuat Maia Sandu.Totodată, preşedintele formaţiunii PAS a explicat de ce nu a putut participa la şedinţa CC privind validarea mandatului de preşedinte al lui Igor Dodon.„Din păcate, eu nu am putut asista la şedinţa Curţii Constituţionale, deoarece nu eram în ţară şi am fost anunţată despre data şedinţei abia pe 12 decembrie. Regret că Curtea Constituţională a refuzat amânarea şedinţei doar cu o zi, îndeosebi în lumina acuzaţiilor pe care le-am formulat în sesizarea pe care am transmis-o Curţii Constituţionale. Considerăm că era important ca şedinţa să se desfăşoare cu o zi mai târziu, pentru ca membrii Curţii să ia cunoştinţă cu textul contestaţiei noastre. Trebuie să spun din start că hotărârea Curţii Constituţionale nu vizează textul cererii depusă de mine la CC, ci textul cererii depuse la judecată împotriva CEC”, a menţionat Maia Sandu.Liderul PAS a mai spus: „Preşedintele Curţii Constituţionale ne-a dat în obraz că nu am depus contestaţia mai devreme. Nu am putut să facem acest lucru, pentru că doar pe 12 decembrie, adică cu o zi înainte de şedinţa CC, a fost emisă decizia Curţii Supreme de Justiţie pe subiectul obstrucţionării votului în diasporă. În cazul în care această instanţă recunoştea încălcarea dreptului la vot al cetăţenilor din străinătate, contestaţia noastră trebuia să prezinte doar estimările voturilor pierdute. De aceea, a fost important să aşteptăm decizia CSJ”.Amintim că magistraţii constituţionali au respins contestaţia depusă de candidatul forţelor antioligarhice, prin care s-a cerut anularea turului doi de scrutin desfăşurat pe 13 noiembrie. PAS a invocat mai multe abateri care au dus la vicierea procesului electoral: încălcarea dreptului de a vota pentru mai mulţi cetăţeni moldoveni de peste hotare, refuzul autorităţilor de a deschide mai multe secţii de votare în străinătate, transportarea organizată a alegătorilor din regiunea transnistreană, implicarea bisericii în campania electorală, votul multiplu, răspândirea materialelor denigratoare şi a informaţiilor mincinoase despre Maia Sandu etc. Însă magistraţii constituţionali au constatat că toate aceste încălcări „nu au fost de natură să influenţeze rezultatele alegerilor”.