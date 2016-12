AUDIO: Killerul Vitalie Proca, într-o conversaţie telefonică: „Mâinile lui Plahotniuc sunt murdare de sânge până la coate”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 15.12.2016 08:15

Renato Usatîi, liderul formaţiunii „Partidul Nostru”, a făcut publică o conversaţie telefonică a killerului Vitalie Proca. În înregistrare, Proca vorbeşte cu o femeie despre Plahotniuc. Acesta spune că „mâinile lui Plahotniuc sunt murdare de sânge până la coate”.



„Voi trebuie să înţelegeţi, i-am spus şi mamei şi îţi spun şi ţie. Acest Plahotniuc e cu mâinile în sânge până la coate. Dacă eu le dau în scris că nu m-am întâlnit niciodată cu Plahotniuc, asta înseamnă să le dau ultimul as din mânecă. După asta ei o să taie în stânga şi în dreapta", spune Proca în discuţia făcută publică.



Precizăm că, acum câteva săptămâni, Renato Usatîi a dezvăluit că Vladimir Plahotniuc încearcă să obţină de la killerul Proca, deţinut în România, declaraţia că acesta nu-l cunoaşte pe oligarh, iar zilele trecute informaţia a fost confirmată de fostele rude ale lui Proca, care spun că mâna dreaptă a lui Plahotniuc, Constantin Botnari, se ocupă de asta. Membrii familiei Gasparean au făcut publice câteva convorbiri telefonice dintre ei şi un intermediar angajat să obţină de la Proca dovada că acesta nu are nicio legătură cu Plahotniuc.



În una dintre înregistrările făcute publice se aude o discuţie dintre Venera Gasparean, fosta soacră a lui Vitalie Proca, şi un intermediar pe nume Radu, trimis să obţină de la killerul moldovean documentul în care să scrie că el nu are nicio legătură cu Vladimir Plahotniuc. Venera Gasparean îi citeşte lui Radu aşa-zisul act de confirmare, iar intermediarul o asigură că, după ce el va ajunge în mâinile şefilor, totul va fi bine. Dintr-o altă înregistrare reiese că cei care au cerut documentul de la Proca au dat înapoi fără vreo explicaţie.



Venera Gasparean a spus anterior că subalternul lui Vladimir Plahotniuc, Constantin Botnari, a fost cel care a cerut scrisoarea de confirmare de la killerul moldovean. Asta a confirmat şi David Davitean, fostul cumnat al lui Proca. David Davitean mai spune că era prieten cu membri din Partidul Democrat, inclusiv cu Constantin Botnari, care acum l-ar fi trădat. Davitean recunoaşte că le sărea în ajutor celor din PD oricând aveau nevoie.



Şi fosta soţie a lui Vitalie Proca vorbeşte într-o altă înregistrare despre legătura strânsă dintre fratele ei şi cei care acum ar sta în spatele reţinerii lui.



Fosta soţie a lui Vitalie Proca a recunoscut că iniţial încerca să-l convingă în fel şi chip să transmită în Moldova documentul în care să fie scris că acesta nu are nimic în comun cu Vladimir Plahotniuc. Pentru asta l-ar fi minţit că a fost arestată, dar spune că astfel a făcut totul pentru ca familia ei să fie eliberată.



Menţionăm că acum două luni fosta soţie şi cumnatul lui Vitalie Proca au fost reţinuţi, fiind acuzaţi de complicitate la tentativa de asasinare a bancherului rus Gherman Gorbunţov. Fosta soţie a killerului moldovean a fost eliberată ulterior pentru că are trei copiii la întreţinere, dar fratele ei este în continuare după gratii.



Procurorii susţin că sunt probe suficiente împotriva celor doi învinuiţi. Ei declară însă că sunt nevinovaţi şi că au fost încătuşaţi la comanda secretarului general al Partidului Democrat, Constantin Botnari. Potrivit lor, reţinerea ar fi o formă de şantaj pentru a-l determina pe Vitalie Proca să nu dezvăluie anumite informaţii despre Vladimir Plahotniuc, şeful lui Botnari. JurnalTV a încercat să-l contacteze atât de oligarh, cât şi de subalternul lui, dar fără niciun rezultat. Cei doi nu au răspuns la telefon şi nici nu au fost de găsit la sediul centrului de afaceri al lui Plahotniuc. Procuratura nu a reacţionat deocamdată la declaraţiile fostei familii a lui Vitalie Proca.