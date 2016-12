Alaiba: Dacă ieşirea oamenilor în stradă după jaful miliardului i-a băgat pe unii în sperieţi şi le-a clătinat scaunele, atunci legalizarea furturilor îi va îngropa

Sursa: jurnal.md Foto: facebook.com/alaiba 15.12.2016 06:15

Dacă furtul miliardului din bănci a scos lumea în stradă şi i-a băgat serios în sperieţi pe cei ce se cred şefi peste restul şi le-a clătinat scaunul, atunci legalizarea tuturor altor furturi mari şi mici (inclusiv al miliardului) îi va îngropa. Declaraţiile aparţin economistului, consultantului şi activistului civic Dumitru Alaiba.



Alaiba a punctat că aceasta nu este o ameninţare la adresa guvernării, dar este proiecţia evoluţiei evenimentelor din societate în raport cu sentimentele cetăţenilor.



„Ah, n-are cine scoate lumea la protest? Asta le e calculul? Ce naivi... Va apărea de unde nici nu te aştepţi. Adică, va apărea de acolo, unde controlul e mai slab, pe unde va putea răsări mai uşor. Iar 100% control, dragilor, cu toţi jizdanii voştri, cu practica solidă de a călca oamenii în picioare, din #7aprilie2009 încoace, nu o să aveţi niciodată”, a scris Dumitru Alaiba, într-o postare pe pagina sa de Facebook.



Activistul civic a mai menţionat: „Atunci când oamenii cu un nivel de competenţă de maximum şef de direcţie stau la cârma guvernului şi a parlamentului, ministerului, gândirea birocratică le devine cel mai mare duşman. Şi aşa îşi accelerează sfârşitul. Şi când le va veni sfârşitul, nici n-au să înţeleagă măcar „de ce?” Pentru că-s nişte birocraţi mediocri, iar la birocraţi totul pe hârtie e corect până acum, până în decembrie 2016. Se vor simţi neîndreptăţiţi. Şi vor spune că sunt legitimi. Ca Ianukovici, în ultimul său interviu, dat din Rusia. Asta spunea. Că e preşedintele legitim”.



Potrivit economistului, întotdeauna există un apogeu, un moment de cotitură în care totul se va schimba. „There is always a breaking point. După ce şi-au umplut buzunarele, vor să dea 2% înapoi în buget? Restul 98% tot sunt ale statului, sunt tot din furat. Şi acest fapt n-o să fie schimbat de nicio lege birocratică”, a conchis Alaiba.