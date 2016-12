Şalaru: „Situaţia în PL e dezastruoasă; Ghimpu trebuia să-şi depună mandatul de preşedinte, dar se ţine de el disperat”

Partidul Liberal s-a transformat într-un SRL administrat după bunul plac al lui Mihai Ghimpu, care se teme cumplit de reformarea formaţiunii şi de pierderea controlului asupra partidului. Declaraţiile sunt făcute de ministrul Apărării, Anatol Şalaru, care comentează astfel decizia biroului politic al PL de a-i retrage susţinerea politică.



„Era normal ca Mihai Ghimpu, după un astfel de rezultat care ne-a trimis la jumătate din marja de eroare a sondajelor, să-şi depună mandatul de preşedinte şi să accepte convocarea congresului şi alegerea unei noi conduceri. Situaţia actuală a partidului este una dezastruoasă. Partidul Liberal are nevoie de reconstrucţie, Partidul Liberal are nevoie de noi lideri, dacă nu - riscăm să ajungem în coşul de gunoi al istoriei”, a scris Şalaru, pe pagina sa de Facebook.



„Paradox. Alături de Igor Dodon şi Vladimir Voronin, Mihai Ghimpu este cel de-al treilea preşedinte care vrea demiterea mea de la Ministerul Apărării. Nu am de gând să părăsesc partidul pe care l-am fondat şi pentru care am luptat. Punct”, a mai scris Anatol Şalaru.



Totodată, ministrul Apărării a declarat, pentru Jurnal de Chişinău, că demersul lui Ghimpu este o încercare disperată a lui Ghimpu de a menţine controlul asupra partidului şi a câtorva ministere. „Are o teamă cumplită de reformare a formaţiunii. De asta se teme cel mai tare Ghimpu”, a punctat Anatol Şalaru.