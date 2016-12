Igor Boţan: „Tot ce se întâmplă în Moldova este legat de numele domnului coordonator al guvernării, iar el substituie suveranitatea poporului”

13.12.2016

Actuala guvernarea nu a primit mandat la alegerile din 30 noiembrie 2014 pentru aşa-zisele reforme pe care le promovează, iar ceea ce face nu este decât o încercare de a se adapta din mers la anumite provocări. Declaraţia aparţine expertului Igor Boţan şi a fost făcută în cadrul dezbaterilor publice cu tema: „Republica Moldova la răscruce de ani politici”.



În opinia expertului permanent al proiectului, actuala guvernare încearcă să facă faţă anumitor provocări care apar pe parcurs şi încearcă să convingă populaţia că acestea sunt reforme. „Eu ca şi cetăţean nu am satisfacţia a ceea ce se întâmplă”, a spus Igor Boţan.



În altă ordine de idei, expertul a menţionat că cetăţenii trebuie să renunţe la etichetările partidelor după principiul „de stânga” sau „de dreapta”. Toate aceste etichetări sunt irelevante în cazul Moldovei. „Noi suntem o aşa-numită democraţie imitativă, suntem într-un context regional şi trebuie să facem faţă problemelor cu care se confruntă ţara la modul real. Nu trebuie să ne ţinem de etichetări, trebuie să vedem dacă partidele politice răspund necesităţilor oamenilor”, a spus Igor Boţan.



Totodată, potrivit expertului, actuala guvernare se menţine pe linia de plutire şi oamenii trebuie să recunoască priceperea ei la acest lucru. „Eu ca cetăţean nu am satisfacţia de ceea ce se întâmplă, de aceea, când vorbim despre fenomene trebuie să fim exacţi, ce fenomene am avut? De exemplu, eu cred că tot ce se întâmplă în Moldova este legat de numele domnului coordonator al guvernării, iar el substituie suveranitatea poporului şi aceasta mă deranjează”, a spus expertul.



În context, Igor Boţan a menţionat ca fenomen important în 2016 transformarea „păpuşarului” în „coordonator” „Pentru că „păpuşarul” trage sforile din culise, iar „coordonatorul” este cel care iese pe scenă şi recunoaşte că face asta”, a spus el.



În opinia expertului, există fenomene politice fundamentale care au stricat viaţa cetăţenilor din Republica Moldova. Un astfel de fenomen este semnarea acordului secret de partajare, de politizare a instituţiilor de drept şi de reglementare şi de aceasta sunt vinovaţi în egală măsură liderii partidelor politice care au făcut acest lucru: PLDM, PDM şi PL.