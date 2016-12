Andrei Năstase, despre constituirea Platformei DA: „Vom continua lupta pe toate căile legale; Suntem obligaţi să ţinem garda sus, să fim pregătiţi în orice clipă să reluăm protestele”

Există momente în viaţă când soarta ţării e mai presus de orice. Când anume de calitatea de cetăţean are nevoie cel mai mult ţara şi poporul tău, a declarat preşedintele Partidului Platformei Demnitate şi Adevăr, care a precizat că astfel a fost constituită formaţiunea DA, acum un an, pe 13 decembrie.



Totodată, Andrei Năstase a menţionat: „Vom continua lupta pe toate căile legale pentru a demonta regimul odios şi a reinstaura democraţia în ţara noastră”.



Mai jos vă prezentăm mesajul integral al preşedintelui Platformei Demnitate şi Adevăr:



Nu mi-am dorit niciodată să fac politică. Nu mi-am dorit niciodată putere de dragul puterii. Am fost fericit să-mi exercit meseria de om de drept, fie în calitate de procuror, fie în calitate de avocat, iar timpul liber să-l petrec cu familia mea, cu mama, soţia şi cei trei copii ai mei.



Dar există anumite clipe în viaţă când soarta cetăţii e mai presus de orice. Când anume de calitatea de cetăţean are nevoie cel mai mult ţara şi poporul tău.



Astfel a fost constituită Platforma Politică Demnitate şi Adevăr, acum un an, pe 13 decembrie, la trei luni de la ziua în care am fost împuterniciţi.

Pentru că nu a fost decizia mea şi a colegilor mei, cu care am protestat pe parcursul unui an, prin ger şi soare, ziua şi noaptea, în paralel căutând soluţii şi lideri politici.



A fost voinţa populară exprimată clar şi tranşant la Marea Adunare Naţională din 6 septembrie şi la marele protest din 13 septembrie 2015.

La acea oră nu exista alternativă politică şi mai ales electorală. La acea oră nimeni nu a vrut să-şi asume alternativa. De cauze se va ocupa istoria.

Am decis să trecem peste interesele noastre cotidiene şi să ne implicăm. Cu sinceritate, cu devotament, dezinteresat. Punând în faţa noastră şi a tuturor cele trei principii exclamate de Cetăţenii-protestatari – să edificăm o forţă politică cu oameni integri, profesionişti şi în modul cel mai transparent posibil.



Şi un singur obiectiv – să scoatem ţara din ghearele regimului criminal şi să o redăm, în toată splendoarea ei, acestui popor deşteptat şi demn de o viaţă mai bună la el acasă!



A fost un an cu de toate. Şi cu bune şi cu rele. Datorită implicării noastre am reuşit să hărţuim guvernarea mafiotă, să nu-i permitem să-şi încoroneze căpetenia în funcţia de prim-ministru al ţării.



Am protestat alături de toţi cetăţenii ţării, batjocoriţi de guvernare la fel, indiferent de culoarea lor politică, apartenenţa etnică sau confesională, indiferent de numele şi calitatea stegarilor segmentelor sociale şi forţelor politice.



Am dus singuri povara protestului din aprilie, obstrucţionat de hunta lui Plahotniuc prin toate mijloacele ilegale posibile şi imposibile. La 24 aprilie am evitat coridorul morţii pus la cale de criminalii din 7 aprilie 2009. Ne-am apărat deţinuţii politici, oameni de un rar stoicism şi devotament cauzei noastre comune.



Presiunea populară de o intensitate maximă, exprimată şi prin cele 400 de mii de semnături, a determinat regimul să accepte alegerea preşedintelui de către întreg poporul.



Împreună cu colegii noştri din Platforma Demnitate şi Adevăr am luat o decizie istorică, aceea de a materializa dorinţa oamenilor şi a merge cu un candidat comun din partea forţelor anti-oligarhice.



Gestul la care am recurs – unul firesc într-o societate civilizată – a prins pe picior greşit gruparea criminală PD, care a fost obligată să-şi retragă în modul cel mai ruşinos personajul ce se visa deja în fotoliul de preşedinte.



Acest exerciţiu a scos în evidenţă faţa monstruoasă a clasei politice moldoveneşti aflate la cheremul oligarhului Plahotniuc. De frica răspunderii în faţa legii, acesta a abandonat corabia aşa-zis proeuropeană şi a susţinut în mod cinic şi laş un candidat ce reprezintă cu brio vectorul minciunii şi trădării.



Nici asta nu a fost îndeajuns. Maşinăria diabolică a recurs la fraudarea masivă a alegerilor prin măsluirea Registrului de evidenţă a populaţiei şi listelor alegătorilor, blocarea dreptul constituţional la vot al diasporei, cea mai curajoasă şi plină de demnitate comunitate de oameni din lume, prin falsificări electronice, prin mituirea unei părţi importante a electoratului din stânga Nistrului şi din Găgăuzia, prin linşajul mediatic al candidatului comun, prin răspândirea fără scrupule a unor făcături penale pentru care, cu certitudine, vor da socoteală în faţa legii.

Rezultatul obţinut a fost unul de excepţie şi ne inspiră optimism.



Vom continua lupta pe toate căile legale pentru a demonta regimul odios şi a reinstaura democraţia în ţara noastră.



Derapajul regimului criminal este unul ieşit din comun. Punerea miliardului pe spatele poporului, mimarea unei investigaţii în jaful secolului, desemnarea pe furiş a unui procuror general obedient, adoptarea legii privind majorarea substanţială a cenzului de vârstă pentru pensionare, amnistierea fiscală a hoţiilor, iniţiativele privind alegerile mixte în parlament, majorarea imposibilă a tarifelor la energia electrică, gaze şi carburanţi, creşterea preţurilor la medicamente şi produse de primă necesitate, genocidul social, cuantumul mizer al pensiilor şi salariilor bugetare, dezmăţul din instanţele de judecată, hărţuirea persoanelor indezirabile oligarhului - uzurpator, iată doar câteva motive pentru care suntem obligaţi să ţinem garda sus, să fim pregătiţi în orice clipă să reluăm protestele, să ne apărăm demnitatea de oameni şi de ţară.



Cu ocazia aniversării Platformei Politice Demnitate şi Adevăr vreau să asigur întreaga societate că vom lupta cu regimul criminal până vom scoate ţara din captivitate şi vom readuce speranţa în inimile şi casele fiecărui cetăţean de acasă sau din străinătate.



Vreau să le mulţumesc tuturor colegilor mei din prima linie, membrilor şi simpatizanţilor Platformei noastre pentru munca de voluntariat, extrem de periculoasă şi dificilă depusă pe parcursul acestui an. Vreau să le mulţumesc partenerilor noştri, segmentelor sociale care s-au implicat activ în implementarea dezideratelor populare. Vreau să le mulţumesc în mod special tinerilor Platformei DA pentru felul lor de a fi, pentru curaj şi devotament , pentru modul în care înţeleg rostul şi oportunitatea adevăratei schimbări.



La mulţi ani, Platformă a Demnităţii şi Adevărului! La mulţi ani, cetăţeni ai Republicii Moldova!