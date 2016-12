Alexandru Slusari, la un an de la formarea Partidului Platforma DA: „Rămânem o formaţiune antisistem, care a absorbit spiritul protestatar şi marea dorinţă a poporului de a face schimbări”

13.12.2016

Partidul Politic Platforma Demnitate şi Adevăr împlineşte un an de la formare şi de la prima şedinţă a Congresului politic. În acest context, vicepreşedintele Platformei Demnitate şi Adevăr, Alexandru Slusari, a făcut o retrospectivă a activităţii partidului.



„Un an în urmă a avut loc Congresul la care a fost format Partidul Politic Platforma Demnitate şi Adevăr. A fost un an plin de evenimente. Zeci de proteste. Record mondial la colectarea semnăturilor pentru referendum privind alegerea directă a preşedintelui. Până la urmă, i-am întors poporului dreptul de a alege şeful statului”, a scris Alexandru Slusari pe pagina sa de Facebook.



Vicepreşedintele Partidului Platformei Demnitate şi Adevăr a menţionat că formaţiunea a rezistat în ciuda atacurilor mediatice din partea regimului: „Am fost şi rămânem ţinta unui atac murdar mediatic din partea acestui regim criminal, precum şi suntem supuşi unor represiuni politice cu fabricarea dosarelor penale şi interceptările telefonice. Am creat structuri teritoriale aproape în toate raioanele. Am avut prima campanie electorală, care, ţinând cont de lipsa de experienţă politică şi finanţe foarte modeste, a trecut cu brio, iar liderul nostru a demonstrat o maturitate politică. Au fost şi greşeli. Avem rezerve în activitatea noastră”.



„Rămânem un partid antisistem, care a absorbit spiritul protestatar şi marea dorinţă a poporului de a face schimbări radicale în ţara noastră şi care va face totul pentru a nu admite instaurarea în Moldova a unui regim autoritar şi pentru demontarea caracatiţei mafiote a lui Plahotniuc. Personal am cunoscut sute de oameni frumoşi şi demni, alături de care sunt mândru să lupt pentru adevăr. Îmi place echipa Platformei. La mulţi ani, Partidul meu! La mulţi ani, Demnitate! La mulţi ani, Adevăr!”, a adăugat Alexandru Slusari.