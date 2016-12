Biroul politic al PL i-a retras susţinerea lui Anatol Şalaru

Biroul Politic al Partidului Liberal i-a retras susţinerea ministrului Apărării, Anatol Şalaru.



„Biroul politic al Partidului Liberal, la solicitarea lui Mihai Ghimpu, a decis să-mi retraga sprijinul politic folosind pseudo-argumente (şi acelea inventate). În realitate, motivul retragerii sprijinului politic îl constituie faptul ca am solicitat o analiză pertinentă a rezultatului alegerilor şi a motivului pentru care Partidul Liberal a ajuns la nici 2%”, a declarat Anatol Şalaru.



Totodată, ministrul al Apărării constată că Partidul Liberal s-a transformat într-un SRL administrat după bunul plac al lui Ghimpu, iar în urma rezultatelor dezastruoase în cadrul scrutinului prezidenţial, liderul PL trebuia să-şi dea demisia.



„Situaţia actuală a partidului este una dezastruoasă. Partidul Liberal s-a transformat într-un SRL administrat după bunul plac al domnului Preşedinte.

Partidul Liberal are nevoie de reconstrucţie, Partidul Liberal are nevoie de noi lideri, dacă nu, riscăm să ajungem în coşul de gunoi al istoriei”, a spus ministrul al Apărării.



Totuşi, liberarul anunţă că nici nu are de gând să părăsească partidul pe care l-a fondat.



„Paradox. Alături de Igor Dodon şi Vladimir Voronin, Mihai Ghimpu este cel de-al treilea preşedinte care vrea demiterea mea de la Ministerul Apărării. Nu am de gând să părăsesc partidul pe care l-am fondat şi pentru care am luptat. Punct”, a conshis Şalaru.