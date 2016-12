Alexandru Slusari: „Avem nevoie de un pact privind demontarea statului oligarhic şi trecerea la o democraţie şi economie normală”

Pentru salvarea situaţiei este nevoie de o unire a tuturor forţelor antioligarhice care vor putea lăsa geopolitica pe planul doi şi se vor concentra pe lupta cu acest regim autoritar la alegerile parlamentare anticipate. Este nevoie de un pact antioligarhic. De această părere este vicepreşedintele Partidului Platforma Demnitate şi Adevăr, Alexandru Slusari, în opinia căruia întreagul stat este capturat de Vladimir Plahotniuc, iar toţi acţionează la comanda oligarhului.



„Avem un om care se consideră preşedinte. Încă nu a fost învestit, iar Andrei Năstase şi Maia Sandu îl încurcă să lupte cu regimul. De aceea el duce o luptă abstractă cu unionismul, istoria românilor, NATO şi critică pe oricine, nu mai nu pe Plahotniuc”, declară Alexandru Slusari.



Potrivit lui, învestirea în funcţie a noului procuror general a fost făcută la comanda lui Plahotniuc, iar pentru această faptă Nicolae Timofti a fost recompensat cu o pensie bună, cu un birou şi cu un asistent personal.



„Plahotniuc şi-a promovat, în toiul nopţii, în funcţia de procuror general pe cel mai compromis procuror, căruia i se potriveşte mai bine banca acuzaţilor decât cea a acuzatorilor. Cetăţeanul Timofti, care nu şi-a recăpătat cunoştinţa în cei aproape cinci ani de mandat la preşedinţie, a primit drept recompensă pentru somnul îndelung şi dulce şi, în special, pentru decretul de numire a lui Harunjen, o pensie de 36 de mii de lei pe lună şi posibilitatea de a-şi continua somnul într-un birou, având la dispoziţie un asistent care îi va veghea somnul”, a adăugat vicepreşedintele PPDA.



Totodată, Slusari critică şi modul în care a fost aprobat, de către Guvern, proiectul cu privire la reforma pensiilor, care, potrivit lui, încalcă drepturile pensionarilor: „Guvernul Plahotniuc, scuipând peste promisiunile electorale ale candidatului lui Plahotniuc la funcţia de preşedinte, cu viteze luminii, fără să respecte termenul cu privire la consultările publice, a aprobat proiectul cu privire la reforma pensiilor care încalcă drepturile pensionarilor, fiind majorată vârsta de pensionare într-o ţară săracă, fără să fie asigurate resursele pentru majorarea pensiilor. Parlamentul lui Plahotniuc, la fel, cu viteza luminii votează această lege la trei zile după aprobarea de către Guvern”.



„Parlamentul lui Plahotniuc a renunţat la toate formalităţile şi a devenit o maşină de vot controlată de la GBC. Deputaţii majorităţii parlamentare, de la care Plahotniuc, la începutul acestui an, a luat ultima picătură de ruşine în schimbul unor plicuri cu euro şi a clasării dosarelor penale, au trecut la regimul de lucru al lui Plahotniuc şi votează toate legile de care acesta are nevoie în două lecturi, timp de jumătate de oră. Regimul a decăzut într-un asemenea hal încât, în cel mai neruşinat mod, fără dezbateri, promovează legalizarea averilor pentru toţi corupţii în schimbul a 2% din valoarea acesteia. În noiembrie amenzile au fost majorate de 2,5 ori, iar în ianuarie energia electrică s-a scumpit cu 25%. Nimeni nu intenţionează să recupereze miliardul furat, în afară de noi cetăţenii şi fără acordul nostru, în urma legii aprobate de curând. Toate aceste acţiuni de genocid social şi de triumf al corupţiei sunt însoţite de reresiuni deschise bazate pe fabricarea dosarelor penale”, a adăugat vicepreşedintele PPDA.



Alexandru Slusari mai spune că la adresa activiştilor din partidul Platforma Demnitate şi Adevăr are loc o hărţuire violentă. „Sunt intimidaţi cu dosare penale avocaţi şi activişi civici. A început o prigoană împotriva artiştilor incomozi. Nimeni dintre cei care au o poziţie independentă, alta decât cea a lui Plahotniuc în ceea ce priveşte stabilitatea şi reformele în folosul buzunarului său, nu poate avea sigur că ziua de mâine nu îi va aduce un dosar penal pentru că a traversat la roşu sau pentru droguri strecurate în buzunare”.



În opinia vicepreşedintelui PPDA, în Moldova a fost instaurat aproape în totalitate un regim autoritar care este susţinut de 6-7% din populaţie şi care poate supravieţui doar în condiţii de represiune şi dezbinare prin manipulare a societăţii de către propaganda mediatică, iar pentru remedierea situaţiei este nevoie de crearea unui pact antioligarhic, care va permite lupta cu acest regim autoritar.



„Pentru salvarea situaţiei este nevoie de o unire a tuturor forţelor antioligarhice care vor putea lăsa geopolitica pe planul doi şi se vor concentra pe lupta cu acest regim autoritar la alegerile parlamentare anticipate. Este nevoie de un pact antioligarhic. Un pact privind demontarea statului oligarhic şi trecerea la o democraţie şi economie normală. La fel ca Pactul Moncloa, semnat în Spania în 1977 şi care a permis acestei ţări să facă un salt economic şi politic puternic după dictatura lui Franco. Îmi doresc ca procesul de consolidare a tuturor forţelor antioligarhice să fie iniţiat de societatea civilă”, a conchis Alexandru Slusari.