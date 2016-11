De la miliardari, până la activişti certaţi cu legea: Cum şi-au adunat bani de campanie Mihai Ghimpu, Iurie Leancă şi Dumitru Ciubaşenco

Mai multe destre firmele familiei Sterea vedeţi în schema de mai jos.

Pentru atragerea fondurilor pentru campania electorală din această toamnă, partidele politice care au înaintat candidaţi la prezidenţiale au apelat la ajutorul a sute de persoane de la simpli activişti de partid, unii dintre care certaţi cu legea, până la prosperi oameni de afaceri. Ultimii au făcut donaţii extrem de generoase. Centrul de Investigaţii Jurnalistice a analizat cine au fost sponsorii electorali ai lui Mihai Ghimpu, Iurie Leancă, Dumitru Ciubaşenco, Silvia Radu şi Inna Popenco şi a descoperit că în liste apar nume curioase.Mihai Ghimpu a adunat în campania sa electorală 4,4 milioane de lei prin donaţiile a 21 de persoane. Cel mai darnic sponsor al lui Mihai Ghimpu este omul de afaceri Valeriu Sterea, care a vărsat în „puşculiţa” electorală a lui Ghimpu 700 de mii de lei. Acesta a sponsorizat Partidul Liberal şi la alegerile parlamentare din noiembrie 2014, cu 50 de mii de lei, şi la cele locale din 2015, când a donat, împreună cu soţia, 600 de mii de lei. Valeriu Sterea este un adevărat mogul în domeniul transporturilor, controlândmai multe firme care se ocupă inclusiv cu transportul de mărfuri în ţările Uniunii Europene. Omul de afaceri, alături de fiica Tatiana şi compania soţiei, SA Cambrian, este fondator al firmei de transport Forum-Tir SRL, înregistrată în 1994. Compania, la rândul său este co-fondatoare a altor firme de transport, dintre care cea mai importantă este Balcantir SRL, cu un capital social subscris de 1,1 milioane de lei şi venituri din vânzări de 19,3 milioane de lei în 2012.În 2009, pe când exer­cita func­ţia de pre­şe­dinte inte­ri­mar al Republicii Mol­dova, Ghimpu i-a acordat lui Valeriu Sterea Ordi­nul de stat „Glo­ria Mun­cii”. Asta chiar dacă, numele lui Valeriu Sterea a fost implicat anterior în scandalul din jurul privatizării conacului familiei Ianovski din satul Gura Bâcului, Anenii Noi, numit şi Odaia „Drăgălina”. Presa scria că în 2005 conacul a fost transmis ilegal din proprietatea statului, fiind donat Fundaţiei „Încredere”, reprezentată de Nina Batuev, care se obligase să-l restaureze şi să-l transforme în azil de bătrâni. Trei ani mai târziu, fundaţia i-a vândut conacul şi terenul aferent lui Valeriu Sterea, la preţul de circa un milion de lei, iar omul de afaceri a trecut bunurile pe numele companiei Forum-Tir. Tranzacţia dubioasă a făcut subiectul unei anchete penale şi a figurat în Raportul Comisiei de anchetă pentru investigarea cazurilor de demolare şi deteriorare, în perioada anilor 1993-2012, a unor monumente istorice incluse în registrul monumentelor Republicii Moldova, ocrotite de stat, audiat în Parlament. În mai 2016, Curtea de Apel Chişinău a recunoscut-o vinovată pe Nina Batuev şi a condamnat-o la opt ani şi jumătate de închisoare, cu încasarea în beneficiul părţii vătămate a daunelor materiale în sumă de 59 de mii de euro, opt mii de dolari şi a daunelor morale de zece mii de lei.Şi depu­ta­tul liberal Iurie Dîrda a fost darnic cu şeful său de partid, donând jumătate de milion de lei pentru campania electorală a acestuia. Atât pe site-ul Parlamentului, cât şi pe site-ul vechi al Comisiei Naţionale de Integritate, lipseşte declaraţia pe avere a deputatului pentru anul 2015. În declaraţia pentru 2014, parlamentarul raporta venituri de peste 6,9 milioane de lei. Cea mai mare pondere din această sumă o constituie dividendele de la firmele pe care le-a fondat – SRL Darsimid şi SRL Dansicons.Politicianul a figurat anterior în mai multe anchete ale Centrului de Investigaţii Jurnalistice. Unul din articole arată că Svetlana Dîrda, soţia politicianului, este fondatoarea firmei Egostil SRL, care deţine o spălătorie auto în incinta complexului locativ de pe strada Nicolae Testemiţeanu din Chişinău, construit de Dansicons. Firma este administrată de Ion Ţînţar, care la fel a donat pentru Mihai Ghimpu în campania pentru alegerile prezidenţiale 100 de mii de lei. Alte 60 de mii de lei au fost donate de Ţînţar liberalilor în 2014, la alegerile parlamentare.Reporterii Centrului de Investigaţii Jurnalistice au mai relatat că liberalul este şi naşul de cununie al fiului lui Ion Dragomir, fostul primar al comunei Stăuceni de lângă Chişinău, prin intermediul căruia firma ar fi beneficiat de contracte avantajoase în valoare de zeci de milioane de lei de la Primăria Stăuceni, iar firma fiului a ridicat patru blocuri de locuit în localitate.De asemenea, Anticoruptie.md a scris anterior că firma D&D Companie ar fi afiliată deputatului liberal Iurie Dîrda. Într-o anchetă recentă, reporterii Centrului de Investigaţii Jurnalistice arătau cum firma lucrează la construcţia unui spaţios centru comercial, în preajma Spitalului Republican, în pofida unei hotărâri a Judecătoriei sectorului Centru din 30 mai 2016, prin care construcţia a fost practic declarată ilegală. O parte din terenul pe care este ridicată construcţia a fost transmis în locaţiune firmei de către Consiliul Municipal Chişinău, pentru „amenajarea complexă şi deservirea obiectivului preconizat”, ulterior însă a fost schimbată destinaţia terenului, pentru ca firma să poată construi parcarea supraetajată. De altfel, Ion Magaliuc, manager pentru vânzări la D&D Companie, a vărsat în fondul electoral al lui Ghimpu 100 de mii de lei.Deputatul liberal Valerian Bejan, care a acces în Parlament în decembrie 2015, a donat 300 de mii de lei în fondul electoral al lui Mihai Ghimpu, ceea ce reprezintă o treime din veniturile sale pentru 2015 – de 917 mii de lei. Valerian Bejan a fost anterior vicepreşedintele raionului Teleneşti. La începutul lunii februarie curent, parlamentarul a fost implicat într-un scandal legat de intrarea în insolvabilitate a SA Noroc, care era specializată în producerea strugurilor, prelucrarea şi comercializarea produselor vinicole. Mai mulţi localnici îl acuzau pe deputatul liberal că ar fi falimentat fabrica de vinuri din localitate şi ar fi preluat ilegal pachetul de acţiuni pe când era director general al întreprinderii. Bejan a respins acuzaţiile, dând vina pe embargoul impus de Federaţia Rusă.Donaţii generoase au venit şi din partea unor şefi de întreprinderi de stat, numiţi în funcţie de PL. Liberalul Iurie Topală, direc­tor gene­ral al ÎS Calea Ferată din Mol­dova, a donat, spre exemplu, jumătate de milion de lei, asta în condiţiile în care, în declaraţia sa cu privire la venituri şi proprietate pentru 2015, Topală raporta venituri de doar 158 de mii de lei, fără a menţiona dividendele pe care le primeşte de la firmele sale – Cremenmar SRL, Veneta-Construct SRL, Ruta-Prim SRL şi Ruta-Prim Service SRL. Şi în campania electorală locală din 2015, Iurie Topală şi soţia sa Rodica au contribuit la fondul electoral cu 350.000 de lei. Într-o investigaţie anterioară a Centrului de Investigaţii Jurnalistice arătam că firmele lui Topală au încheiat contracte de milioane de lei cu statul. De pe site-ul Agenţiei Achiziţii Publice aflăm că Ruta-Prim Service, care are 40% din acţiuni la compania Ruta-Prim SRL, a livrat în 2013 Direcţiei Generale Transport Public şi Căi de Comunicaţie Chişinău tehnică pentru dezăpezire în valoare de cinci milioane de lei. Cu trei ani mai devreme, Ruta Prim Service a semnat un alt contract de achiziţie a tehnicii destinate pentru întreţinerea drumurilor în perioada de iarnă cu ÎS Administraţia de Stat a Drumurilor în valoare de 37,8 milioane de lei. Din 2009 până în 2013, în fruntea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, instituţie căreia i se subordonează Administraţia de Stat a Drumurilor, a fost Anatol Şalaru, vicepreşedintele PL.Iurie Topală nu este singurul liberal care a făcut donaţii electorale mai mari decât veniturile declarate. Astfel, Ştefan Vieru, şeful ÎS Gările şi staţiile auto din Moldova, a vărsat în fondul electoral al lui Mihai Ghimpu 350 de mii de lei, în timp ce, în declaraţia de avere pentru 2015, raporta venituri totale de 317 mii de lei. Atât Iurie Topală, cât şi Ştefan Vieru, nu au răspuns la apelurile noastre pentru a explica în ce mod au reuşit să facă donaţii mai mari decât veniturile anuale.Ofiţerul de presă al Partidului Liberal, Ion Puşcaş, a donat pentru Mihai Ghimpu ale 200 de mii de lei, iar Nicolai Sprincean, consilier local din partea PL la Primaria Hârtopul Mare, Criuleni, a donat pentru Mihai Ghimpu 200 de mii de lei. Acesta este fondatorul a trei companii, toate specializate în agricultură, prin care câştigă tendere publice: Cooperativa Agricolă de Producţie Nista-Schit, Schit-Agromex SRL şi Sprin Agro SRL.În noiembrie 2011, preşedintele interimar al Republicii Moldova, Marian Lupu, i-a acordat lui Nicolai Sprincean Medalia „Meritul Civic”. În luna mai, curent, Sprincean a fost implicat într-un scandal legat de atacul asupra edilului localităţii Hârtopul Mare, Anatolie Delimarschi. Primarul susţine că a fost bătut cu o bâtă chiar de Nicolae Sprincean, cu care ar avea un conflict, iar în ajun ar fi fost ameninţat la telefon de o rudă a acestuia. Omul de afaceri a respins însă acuzaţiile, calificându-le drept aberaţie.Mihai Ghimpu şi-a finanţat personal campania electorală cu 456 de mii de lei, ceea ce reprezintă aproape jumătate din mijloacele financiare obţinute în 2015, când a declarat venituri de 1,1 milioane de lei, inclusiv dividende de la firma Eurosim SRL, al cărei co-fondator este. Mihai Ghimpu a fost unul dintre principalii sponsori ai tuturor campaniilor electorale la care a participat Partidul Liberal (alegerile din 2009 – 755.750 de lei, parlamentarele din 2014 – 554.000 de lei, localele din 2015 – 515.000 de lei).Cu două mii de lei a contribuit la buge­tul candidatului Partidului Liberal în cam­pa­nia elec­to­rală şi Ser­giu Plă­cintă, cel des­pre care portalul Anticoruptie.md a scris că este direc­to­rul comer­cial al fir­mei „Lefcons-agro”, SRL ce apar­ţine minis­tru­lui Trans­por­tu­ri­lor şi Infras­truc­tu­rii Dru­mu­ri­lor, Iurie Chi­rin­ciuc.Pentru Iurie Leancă, în campania prezidenţială din acest an, au făcut donaţii 94 de persoane fizice şi patru agenţi economici, care au suplinit fondul electoral al candidatului Partidului Popular European din Moldova (PPEM) cu 3,65 de milioane de lei. Cele mai mari sume de bani, de 100 de mii de lei, 345 de mii de lei, 350 de mii de lei şi 400 de mii de lei au fost donate de patru agenţi economici – ÎI Alass Ruslan, Molbiz Consulting SRL, Olsaro SRL şi Molbiz Audit SRL, specializate în servicii de contabilitate.Dintre persoanele fizice, cel mai generos sponsor al lui Iurie Leancă a fost omul de afaceri Anatolie Stati, care a vărsat în puşculiţa ex-premierului 200 de mii de lei. Acesta este unul dintre cei mai bogaţi moldoveni, fondator al companiei Ascom-Grup. La începutul anilor 2000, Iurie Leancă a fost vicepreşedinte ASCOM. De-a lungul timpului, Anatolie Stati a fost implicat în mai multe scheme dubioase. Într-o investigaţie semnată de RISE Moldova, reporterii arată cum familia Stati a jonglat în industria petrolieră internaţională cu peste 50 de companii offshore. „Cele mai multe au fost înregistrate în paradisurile fiscale din Insulele Virgine Britanice, Gibraltar, Belize şi Luxemburg. Potrivit actelor consultate de noi, angajaţii unor companii afiliate grupului ASCOM, controlat de familia Stati, discută în mod deschis circumstanţele în care i-au mituit pe funcţionari în Africa, solicitând conducerii companiei să le deconteze banii daţi cu titlu de mită”, se arată în articol.Sume importante, dar mult mai mici decât cea donată de Anatolie Stati, au virat în fondul electoral al lui Iurie Leancă mai mulţi membri ai PPEM. Leancă a investit 50 de mii de lei în propria campanie electorală. Alţi membri de partid, o bună parte dintre ei angajaţi ai Institului de Politici şi Reforme Europene sau foşti angajaţi ai Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, au donat între 5 şi 80 de mii de lei. Deputatul Eugen Carpov, vicepreşedintele PPEM, împreună cu soţia Tatiana care este notar, a vărsat în fondul electoral 30 de mii de lei, Valeriu Chiveri şi Mihai Căpăţână, membri ai secretariatului PPEM, au donat 30 şi, respectiv, 10 mii de lei. Membrii biroului permanent al PPEM, Victor Lutenco, Adrian Duca şi Iulian Rusu au transferat în fondul electoral al lui Iurie Leancă cinci mii, 30 de mii şi, respectiv 50 de mii de lei. Consilierul PPEM în raionul Orhei, Valeriu Covaş, a donat 80 de mii de lei. Veaceslav Mustovici şi Andrei Globa, alţi doi reprezentanţi ai PPEM la Orhei, au virat în fondul electoral al lui Iurie Leancă câte 30 de mii de lei. Colegul lor de la Cimişlia, consilierul popular european Valentin Negru, şi-a susţinut şeful pe linie de partid cu 40 de mii de lei.Iurie Leancă pare să fi fost susţinut şi de ex-reprezentanţi ai băncilor implicate în furtul miliardului. Astfel, Dumitru Baxan, nume care coincide cu cel al fostului vicepreşedinte al Băncii de Economii, Dumitru Ţugulschi, care pare a fi fostul preşedinte al Unibank, şi Ghenadie Cernei, ex-vicepreşedinte al aceleiaşi bănci, au donat în favoarea lui Iurie Leancă câte 40 de mii de lei. Aceştia au fost generoşi cu fostul premier şi în campania electorală din 2015, când au donat sume importante în contul PPEM. Astfel, Dumitru Ţugulschi a vărsat în fondul electoral al partidului 80 de mii de lei, iar Dumitru Baxan şi Ghenadie Cernei câte 50 de mii de lei. Ultimul, Ghenadie Cernei, a fost implicat şi în business şi a încheiat contracte cu statul. Conform paginii sale de pe un site de socializare, în perioada octombrie 2015-aprilie 2016, Cernei a administrat Denvar Grup SRL. În decembrie 2015, compania semnează un contract de achiziţii cu Primăria din satul Răzeni, Ialoveni, pentru procurarea mobilierului, inventarului de uz gospodăresc şi inventarului moale la grădiniţa de copii nr. 1. Suma contractului este de 71,28 de mii de lei. Primarul ales în 2015 în Răzeni este liberal-democrat, partid din care Leancă a făcut parte anterior, dar în conducerea raionului Ialoveni, şase consilieri sunt din partea PPEM.Contactat telefonic, Ghenadie Cernei nu a negat că ar fi făcut o donaţie în fondul electoral al lui Leancă, însă a evitat să răspundă la alte întrebări, motivând că ar fi ocupat. Ulterior, acesta nu a mai răspuns la apelurile noastre. Fostul său şef, Dumitru Ţugulschi, în prezent se află în arest la domiciliu, fiind pus sub învinuire în „dosarul Unibank”. Acestuia i se incriminează încălcarea regulilor de creditare, gestionarea defectuoasă şi frauduloasă a băncii şi escrocherie în proporţii deosebit de mari.Potrivit unui comunicat de presă remis de Procuratură, în intervalul anilor 2013 – 2014, bancherul ar fi acordat mai multor agenţi economici patru credite neperformante în sumă totală de 16 milioane de dolari şi 15 milioane de euro. Iurie Leancă nu a răspuns la apelurile şi mesajele noastre pentru a comenta despre donaţiile făcute de Cernei, Baxan şi Ţugulschi în campania sa electorală, însă Eugen Carpov, deputat şi coleg de partid al fostului premier, ne-a confirmat că cei trei sponsori electorali sunt într-adevăr foştii reprezentanţi ai BEM şi Unibank, dar a subliniat că aceştia nu au nicio legătură cu Iurie Leancă, ci susţin ideile Partidului Popular European din Moldova.„În 2015, când am iniţiat crearea partidului, a fost multă lume care s-a alăturat ideii şi echipei. Domnul Baxan era unul din participanţii activi. Domnul Ţugulschi a fost simpatizant”, a precizat parlamentarul. Acesta s-a referit şi la arestul fostului preşedinte al Unibank în dosarul furtului miliardului: „Da, a fost reţinut, se mai întâmplă. Asta nu pot s-o comentez, ţine de el, de activitatea lui”, a încheiat Eugen Carpov.Continuarea investigaţiei pe Anticoruptie.md.