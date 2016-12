VIDEO

Bătrânii, o povară pentru bandiţi // Mai pe scurt

MAI PE SCURT, vârsta de pensionare va creşte. Când am auzit vestea asta, m-am crucit.



Chiar aşa de brutal şi de primitiv să rezolvi problema lipsei de bani?! Pentru că de aici porneşte totul, la buget nu se adună destui bani. Totodată, statisticile arată că în Moldova la fiecare pensionar revine mai puţin de un salariat, când normal ar trebui să fie trei salariaţi la un pensionar. Şi guvernanţii, sfătuiţi, probabil, de cei de la FMI, au dedus că avem prea mulţi pensionari. Nu că avem prea puţini salariaţi şi puţine locuri de muncă bine plătite, nu că la locurile de muncă bine plătite salariile se dau în plicuri, nu că avem o economie tenebră unde circulă un buget aproape egal cu cel naţional, nu că moldovenii apţi de muncă sunt siliţi de guvernanţi să fugă peste hotare. Nu, de vină este numărul mare de pensionari şi deci trebuie să reducem acest număr. Brutal şi primitiv, majorând vârsta de pensionare. Da de ce doar atât, băieţi, există soluţii şi mai radicale. Îmi amintesc ce zicea o femeie intervievată de un reporter la piaţă: „Da de ce să se chinuiască guvernanţii atâta cu noi?! Mai bine să ne scoată la marginea oraşului şi să ne împuşte pe toţi.”



Astăzi le plângem de tristeţe pensionarilor noştri. Sute de mii dintre ei primesc pensii sub minimul de existenţă de 1800 de lei, sute de mii! Şi nu se găsesc nicidecum bani pentru a le asigura măcar acest minimum. Bani pentru un nou bloc de locuit al judecătorilor despre care vă spuneam într-o altă emisiune se găsesc. Apropo, bloc în care şi-a procurat apartament şi mama pensionară a lui Oleg Melniciuc. Care mai are înscrise pe numele ei şi sute de metri pătraţi de spaţii comerciale... Bani pentru procurarea maşinilor noi pentru Procuratură se găsesc, bani pentru majorarea salariilor judecătorilor corupţi şi deci şi pentru majorarea pensiilor lor s-au găsit. De furat un miliard din Banca Naţională s-a găsit.