Agenţia de Inspectare şi Restaurare a Monumentelor va fi LICHIDATĂ; Directorul agenţiei: „Au început „reforma” cu cei incomozi sistemului oligarhic”

Sursa: jurnal.md Foto: timpul.md 01.12.2016 10:41

Agenţia de Inspectare şi Restaurare a Monumentelor va fi lichidată, iar în locul ei urmează să fie creată o altă instituţie, care se va numi Inspectoratul de Supraveghere Tehnică. Cel puţin asta susţine directorului agenţiei, Ion Ştefăniţă, care afirmă că decizia a fost luată în cadrul unei şedinţe la Ministerul Economiei.



„Se întâmplă după şapte ani dedicaţi şi dând suflet unei instituţii moarte în 2009 şi incomode pentru mulţi până în 2016. Ei au decis să înceapă „reformele” - şi au început cu cei care sunt incomozi sistemului oligarhic-politic-mafiot. Ei vor să distrugă o instituţie pe care comuniştii au ţinut-o fictiv doar pe hârtie în perioada 2006-2009 şi acum când această instituţie a reuşit să-şi spună cuvântul din 9 noiembrie 2009, producând o reformă cu adevărat, mecanismul de protejare, conservare-restaurare şi punere în valoare a patrimoniului cultural să funcţioneze”, a declarat Ion Ştefăniţă.



Directorul Agenţiei de Inspectare şi Restaurare a Monumentelor a făcut şi unele dezvăluiri despre cum în timpul activităţii sale s-a încercat coruperea sa şi a primit indicaţii ilegale de la Ministerul Economiei.



„Cum a început lucrul meu în sistem, imediat ce am venit în funcţie (noiembrie 2009), domnul ministru mă cheamă: „Dle Ştefăniţă, retrage dosarul Eminescu 50 din Procuratură, că trag cu ruşinea în faţa preşedintelui de onoare al partidului... Peste câteva zile: „Domnule Ştefăniţă, aveţi nevoie de un apartament (gratuit) pe strada Florica Niţă 7? Nu am fost o plastilină a sistemului, am refuzat să îndeplinesc indicaţii ilegale ale ministrului, am refuzat să primesc caşcavalul otrăvit. Venind la AIRM, mi-am fixat scopuri, care în timp au devenit realităţi frumoase, optimiste, mecanismul pe domeniu a început să funcţioneze”, a adăugat Ion Ştefăniţă.



Ministerul Economiei nu a comentat deocamdată aceste acuzaţii.



Precizăm că Agenţia de Inspectare şi Restaurare a Monumentelor s-a opus inclusiv privatizării de către compania FinPar Invest, care administrează afacerile imobiliare ale oligarhului Vladimir Plahotniuc, a terenului aferent clădirii fostei cafenele „Guguţă” din Grădina Publică Ştefan cel Mare.



Aici prim-vicepreşedintele PD vrea să construiască un complex hotelier de cinci stele, cu 13 etaje. Reprezentanţii Agenţiei au declarat că nu pot admite ca o zonă protejată de stat să fie distrusă.