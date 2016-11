Maia Sandu, la RFI: „Lupta împotriva corupţiei rămâne principala prioritate; Din primele zile voi cere instituţiilor internaţionale să ne ajute la investigarea jafului bancar şi recuperarea banilor”

Candidatul unic al forţelor antioligarhice, Maia Sandu, afirmă că lupta împotriva corupţiei rămâne principala prioritate şi că, din funcţia de preşedinte, va solicita ajutor tuturor guvernelor străine şi instituţiilor internaţionale în procesul de investigare a furtului din sistemul bancar şi, mai ales, de recuperarea banilor.Într-un interviu pentru RFI , Maia Sandu a vorbit şi despre pericolul schimbării direcţiei geopolitice a ţării. „Există pericole să fie schimbată direcţia geopolitică a Republicii Moldova şi oamenii trebuie să conştientizeze acest lucru. Alegerea preşedintelui nu este o alegere politică. Preşedintele trebuie să fie al întregii ţări şi astfel de preşedinte voi fi eu – preşedintele tuturor cetăţenilor. De aceea, îi aşteptăm la vot pe toţi şi de pe stânga, şi de pe dreapta şi de pe centru-dreapta. Toţi oamenii care vor ca noi cu toţii să trăim cu demnitate acasă. Aşa cum s-a întâmplat în România, la ultimele alegeri prezidenţiale, ne aşteptăm ca oamenii să iasă la vot, în cel de-al doilea tur, într-un număr mai mare. Îmi pare rău că autorităţile RM nu învaţă din greşelile altora”, a declarat Maia Sandu.„Mizăm şi pe cei care nu au mers la vot, data trecută. Experienţa arată că de obicei, în turul doi, alegătorii se mobilizează, într-un număr mai mare. Încercăm să ajungem cu mesajele noastre la cei la care nu am reuşit să ajungem în primul tur. Contăm foarte mult pe implicarea oamenilor”, a mai spus candidatul unic al forţelor proeuropene antioligarhice.Potrivit Maiei Sandu, mesajul adresat alegătorilor rămâne acelaşi ca şi în primul tur, unul unificator, deşi unii lideri politici sugerau că Sandu ar trebui să-şi schimbe discursul.„Mesajul este acelaşi ca şi în primul tur de scrutin – bunăstare pentru toţi cetăţenii, stat de drept pentru toţi cetăţenii, legi care să ne apere pe toţi cetăţenii. Ori, impedimentul principal în calea noastră acum este corupţia. Lupta împotriva corupţiei rămâne principala prioritate. În jurul acestui obiectiv, în jurul luptei împotriva sărăciei, în jurul obiectivului de a păstra tinerii acasă şi a determina mai mulţi concetăţeni să revină acasă, lângă părinţii şi copiii lor, sunt obiective principale şi sunt împărtăşite de toţi cetăţenii, indiferent de viziunile politice, indiferent dacă sunt la Est sau la Vest, indiferent de limba pe care o vorbesc. Acesta este mesajul meu, este un mesaj unificator. Aşa va rămâne până la sfârşitul acestei campanii, şi mai ales va rămâne la fel şi după ce vom câştiga aceste alegeri”, susţine Maia Sandu.Întrebată dacă există şanse să fie schimbată orientarea geopolitică, după alegerile din 13 noiembrie, liderul PAS a declarat: „Liderul socialiştilor, Igor Dodon, ne tot ameninţă cu ruperea relaţiilor cu vecinii noştri şi într-o anumită măsură a reuşit să provoace un scandal diplomatic cu Ucraina, chiar dacă nu are o funcţie publică. Există pericole şi vreau ca oamenii să conştientizeze aceste pericole.”„Pentru toată lumea este clar ce înseamnă democraţie autentică, unde găsim şi de unde ne putem inspira atunci când vrem să spunem că ne dorim să construim democraţia autentică, atunci când spunem că vrem să trăim într-o societate liberă de corupţie, atunci când spunem că este importantă meritocraţia şi noi vrem cu toţii să fim motivaţi, salarizaţi, promovaţi în funcţie, pe bază de merite şi nu în funcţie de alte lucruri, cum ar fi nepotismul. Este clar că acesta este modelul european. Dar, pentru că există această dezbinare în societate, vreau să promovăm aceste valori prin fapte şi nu la nivel de retorică. Retorica neînsoţită de fapte am văzut unde a condus, la reducerea segmentului populaţiei care crede în modelul de integrare europeană”, continuă Maia Sandu.Despre cum va colabora liderul PAS, în cazul în care ajunge în fotoliul de preşedinte cu reprezentanţii puterii, cei care au criticat-o dur în timpul campaniei electorale, preşedinta PAS a spus că va fi o „convieţuire dificilă” între preşedinte şi celelalte instituţii ale statului.„Eu, în calitate de preşedinte, voi susţine iniţiativele care vor fi în interesele cetăţeanului. Din păcate, nu am văzut iniţiative promovate de actuala guvernare, în interesele cetăţeanului. Dar dacă ele vor fi, eu le voi sprijini. În acelaşi timp, eu o să demasc toate tentativele guvernării de a comite alte abuzuri împotriva oamenilor, de a comite alte ilegalităţi, de a comite alte acte de corupţie. O să vorbesc despre ele public şi o să folosesc toate pârghiile, care sunt oferite de lege, pentru ca să le opresc. Aceasta va fi conlucrarea cu guvernarea, până la momentul în care o să putem să schimbăm întreaga clasa politică, prin alegeri parlamentare”, a menţionat candidatul forţelor antioligarhice.Maia Sandu a vorbit şi despre problemele care vor fi soluţionate în mod prioritar.„Sunt multe probleme care deranjează cetăţenii şi de aici pornim. Toată lumea este îngrijorată că va trebui să ramburseze banii care au mers pentru a acoperi furtul miliardului. Din primele zile, voi face solicitări tuturor guvernelor străine şi instituţiilor internaţionale, care pot să ne ajute în procesul de investigare a acestui furt şi, mai ales, la recuperarea banilor. Acesta va fi un subiect important pe agenda mea. Eliberarea instituţiilor statului de sub influenţa politicului. Numirea procurorului general este o prioritate imediată. Voi face tot posibilul ca concursul prin care va fi selectat procurorul general, să fie unul autentic, corect, astfel încât să putem să alegem un procuror care să poată să pornească adevărata luptă împotriva corupţiei”, a conchis liderul PAS, la RFI.