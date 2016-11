Extrădarea de lux a lui Veaceslav Platon: Două curse charter şi supraveghetori incognito

29 august 2016, ora 22:00. Pe Aeroportul Internaţional Chişinău aterizează un avion charter de model Gulfstream G200 Galaxy, cu numărul T7-PRM, din care este scos, în cătuşe, controversatul om de afaceri Veaceslav Platon, extrădat de urgenţă din Ucraina. Scena este urmărită de pasagerii unei alte curse charter, aterizată cu doar 12 minute mai târziu pe AIC. Ambele avioane au decolat la distanţa de şapte minute de pe Aeroportul Juliani din Kiev, scrie Anticorupţie.md. Învinuit de escrocherie şi spălare de bani în dosarul „Spălătoriei ruseşti”, pe 25 iulie, procurorii Anticorupţie au declarat că dispun de mandat de arestare pe numele lui Veaceslav Platon şi tot în aceeaşi zi l-au anunţat în căutare internaţională. Omul de afaceri a fost reţinut peste doar câteva ore la Kiev fiind plasat în arest. La distanţa de o lună, pe 30 august, Procuratura Generală a anunţat telegrafic despre faptul că businessmanul a fost extrădat. Nici Procuratura, nici Inspectoratul General de Poliţie (IGP), instituţie care s-a ocupat de extrădare, nu au oferit detalii.La primele şedinţe de judecată de la Chişinău, Veaceslav Platon a oferit însă mai multe informaţii despre modul în care a fost extrădat. Controversatul businessman informează judecătorii că a fost adus la Chişinău, la miez de noapte, cu o cursă charter de lux şi cere magistraţilor să clarifice cine a achitat costurile călătoriei. „Am fost arestat pentru trei milioane de dolari în Ucraina. Exact trei milioane au achitat pentru ca să fiu închis şi să fiu adus aici în Moldova. Ştiţi cum am fost adus aici? Cu o cursă charter. Un avion cu o aripă de argint, care costă aproximativ 40.000 de euro. Am fost luat şi adus aici. Înţelegeţi? Au închiriat un avion privat, cu 12 locuri”, li se adresează Platon judecătorilor în cadrul şedinţei de judecată din 7 septembrie 2016, potrivit unei înregistrări audio de la şedinţă, care a ajuns în posesia jurnaliştilor de la NewsMaker.Dintr-un răspuns oficial al IGP oferit la o solicitare a Centrului de Investigaţi Jurnalistice, aflăm că omul de afaceri a fost adus pe cale aeriană pentru siguranţa angajaţilor Poliţiei, precum şi a businessmanului, „ţinând cont de situaţia conflictuală din statul vecin”. În răspunsul semnat de Alexandru Pânzari, şeful IGP confirmă că bănuitul a fost adus cu o cursă charter pe motiv că autorităţile ucrainene l-au escortat cu întârziere şi a fost ratată cursa aeriană regulată. „Escortarea a avut loc cu întârziere la aeroportul din Ucraina în vederea predării acestuia angajaţilor Poliţiei Republicii Moldova, fiind astfel pierdute biletele tur-retur”, se justifică IGP.Pentru a contracta un zbor privat, Poliţia ar fi apelat la firma „SRL Hanling LTD” care a ajutat grupul să vină la Chişinău „cu o cursă de alternativă” în schimbul sumei de 1.690 de dolari. „În consecinţă, pentru neadmiterea încălcării regulilor procedurii de extrădare, superiorul grupei de escortă a informat conducerea IGP despre situaţia creată, în urma cărui fapt s-a convenit asupra extrădării cu o cursă alternativă în schimbul sumei de 1.690 de dolari, potrivit invoice-ului nr. 3583 din 29.08.2016 al companiei SRL Hanling LTD. Pentru delegarea salariaţilor în această misiune, din bugetul de stat au fost suportate cheltuielile pentru procedura de extrădare în mărime de 63.124 de lei”, se mai arată în răspunsul IGP.Întâmplător sau nu, dar denumirea companiei a fost indicată greşit în informaţia primită de la Inspectoratul General de Poliţie. O astfel de firmă nu există, de aceea am insistat să discutăm cu angajaţii Direcţiei finanţe a IGP care ne-au precizat la telefon, după ce au verificat contractul şi extrasele bancare, că este vorba despre o companie cu o denumire asemănătoare – „ICS Handling”.ICS Handling este o companie ucraineană, cu birouri de reprezentanţă pe aeroporturile Juliani şi Borispol din Kiev, dar curios este că firma nu este operator de zboruri, ci doar le intermediază, oferind şi asistenţă la bordurile navelor. Potrivit extrasului firmei din registrele ucrainene, compania oferă servicii de rezervare, comerciale subsidiare, de suport pentru transportul aerian, furnizează informaţii şi desfăşoară activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice. „Compania oferă o gamă largă de servicii de deservire a curselor aeriene la sol. Întreţinerea se efectuează la toate aeroporturile din Ucraina. Agenţii ICS Handling sunt întotdeauna pregătiţi să rezolve orice problemă sau să elimine dificultăţile care pot apărea în timpul deservirii pe aeroport. După ce avionul a decolat, angajaţii companiei continuă să monitorizeze zborul aşa încât să reacţioneze rapid la orice problemă apărută”, se arată într-o descriere a ICS Handling.Solicitaţi de reporterii Centrului de Investigaţii Jurnalistice, reprezentanţii ICS Handling nu au răspuns la întrebările privind costurile pentru serviciile acordate de către companie şi nu au precizat cine a făcut comanda pentru o cursă charter spre Chişinău. „Din păcate, în conformitate cu condiţiile acordurilor semnate şi politica de confidenţialitate a companiei, nu putem oferi astfel de informaţii către părţi terţe”, ne-au scris angajaţii ICS Handling.În lunile de vară, avionul companiei Ukrainian International Airlines decola de pe aeroportul Borispol din Kiev seara la ora 19.40 şi ateriza la Chişinău peste o oră. Astfel, oamenii legii ar fi avut la dispoziţie cel mult două ore ca să decidă extrădarea cu un zbor charter, dar şi să găsească, prin intermediari, o navă disponibilă.Avocaţii lui Veaceslav Platon confirmă că omul de afaceri a ajuns în Republica Moldova pe 29 august, în jurul orei 22.30. Potrivit informaţiilor obţinute de reporterii Centrului de Investigaţii Jurnalistice, pe Aeroportul Internaţional Chişinău, la această oră, au aterizat două curse charter, ambele au decolat din Aeroportul Juliani din Kiev, la distanţa de şapte minute una de la alta. Informaţia este confirmată şi de MoldATSA. Într-un răspuns oficial primit de CIJM, instituţia ne informează că cele două curse au zburat împreună de la Kiev spre Chişinău, iar după ce şi-au lăsat pasagerii pe AIC au zburat în direcţii diferite. Unul s-a întors la Kiev, iar altul a zburat în Antalya, Turcia.Prima pe pista de aterizare a ajuns aeronava Gulfstream G200 Galaxy, un avion de clasa lux, cu zece locuri pentru pasageri. Aşa cum spunea şi Veaceslav Platon în discursul său ţinut în faţa magistraţilor de la Curtea de Apel Chişinău, nava are aripile argintii. Potrivit datelor din sistemul de generare şi prelucrare a planurilor de zbor CFMU al Eurocontrol, cursa aviatică a fost efectuată de ICF, o mare companie străină care oferă consultanţă în diferite domenii de la business, până la sănătate. De asemenea, compania oferă servicii în domeniul transportului aerian. Totuşi, informaţiile din sistemul CFMU al Eurocontrol arată că nava, cu numărul de înregistrare T7-PRM, folosită pentru această cursă aparţine unei alte companii, ICS Aero SM SRL. Aceeaşi informaţie este confirmată şi de Baza de date de căutare a aeronavelor „Airframes.org”, potrivit căreia ICS Aero SM SRL ar fi cumpărat aeronava de lux în martie 2016. ICS Aero SM SRL este o firmă ucraineană care îşi are unul dintre sedii pe Aeroportul Juliani din Kiev.O căutare simplă pe pagina web a companiei care oferă servicii în domeniul transportului aerian, inclusiv curse charter, ne arată că firma cu adevărat deţine o aeronavă Gulfstream G200 Galaxy, trecută la categoria VIP charter.Am încercat să comandăm o cursă cu acest avion de la Kiev la Chişinău. Operatorul ICS Aero care ne-a răspuns la solicitare ne-a anunţat că preţul pentru o oră de zbor este de circa 3.800-4.000 de euro. La această sumă se adaugă şi alte taxe aeroportuare şi preţul combustibilului. Zborul de la Kiev până la Chişinău durează circa o oră, iar regula în cazul închirierii curselor charter este că se plăteşte şi pentru deplasarea avionului înapoi. Astfel, o cursă de la Kiev până la Chişinău cu acest avion costă cel puţin 7.600 de euro, sumă la care se adaugă celelalte cheltuieli de deservire şi taxe.Continuarea investigaţiei pe Anticorupţie.md