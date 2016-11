A fost majorat tirajul buletinelor de vot pentru cetăţenii din stânga Nistrului şi în patru secţii de votare din diasporă

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 09.11.2016 18:12

Comisia Electorală Centrală a majorat până la trei mii numărul buletinelor de vot pentru cetăţenii domiciliaţi în stânga Nistrului, dar şi pentru câteva secţii de votare din disporă. Decizia a fost luată în cadrul şedinţei de astăzi, în urma mai multor solicitări parvenite la CEC.



Astfel, în secţiile de votare din municipiul Bender şi unele localităţi ale raionului Căuşeni, aflate provizoriu în afara controlului suveran al autorităţilor constituţionale ale Republicii Moldova, a fost majorat tirajul buletinelor de vot până la 3000 exemplare, cantitatea maximă stabilită de Codul electoral.



Totodată, şi în 4 secţii de votare deschise în străinătate (secţia nr. 1/378 din or. Riga, Letonia; secţia nr. 1/344 din or. Tallin, Estonia; secţia nr. 1/379 din or. Vilnius, Lituania; secţia nr. 1/358 din or. Ferrara, Republica Italiană) a fost majorat tirajul buletinelor de vot până la 3000 exemplare.



Menţionăm că pentru scrutinul de duminică vor fi tipărite 3.165.636 exemplare.