Lupta între îngeri şi demoni // Mai pe scurt

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 07.11.2016 20:00

MAI PE SCURT, am văzut multă urâciune omenească în ultimii şapte ani, dar ceea ce se întâmplă zilele acestea pune capac la toate. Nu mi-am închipuit că oameni alături de care trăim şi cu care respirăm acelaşi aer ascund în ei asemenea monştri. Vedeţi zoile care se toarnă în fiecare zi peste Maia Sandu. Oameni parcă respectabili, la cravată, cu studii, cu merite, unii în sutană de preot, toţi ăştia şi-au scos zilele acestea sufletele la vedere. Şi am văzut că le au negre ca tăciunele şi că, de fapt, şi-au pierdut chipul de om, prăbuşindu-se în animalitate.



Am votat pentru Maia Sandu pe 30 octombrie circa 600 de mii de moldoveni. Iar hoarda asta de descreieraţi ai lui Dodon vor să ne bage în cap că am votat o hoaţă de miliarde, de aeroport, o prietenă a lui Plahotniuc, o stearpă, o fată tomnatecă, o lesbiană, un gunoi într-un cuvânt. Şi cine suntem noi, aceşti 600 de mii, după asta dacă nu tot nişte gunoaie?! În asta ne transformă zilele acestea Dodon cu toată banda lui de smintiţi setoşi de putere. Cei care nu l-am votat pe el suntem stricaţi, handicapaţi, bolnavi. Asta ei ne-o spun acum, da vă închipuiţi de ce vor fi în stare în raport cu noi dacă învinge Dodon?!